Bébé Symphonique reprend l'affiche au Planétarium!

Une 3e série de supplémentaires pour ce spectacle dédié aux 0-18 mois

MONTRÉAL, le 17 août 2023 /CNW/ - Espace pour la vie annonce une nouvelle série de représentations de Bébé symphonique, une expérience musicale et sensorielle immersive destinée aux 0 à 18 mois. Devant le grand engouement démontré depuis son lancement en 2022, Bébé symphonique reprend ainsi l'affiche au Planétarium chaque dimanche du 10 septembre au 17 décembre 2023. Produit par GSI Musique et créé par le studio montréalais Noisy Head sur la musique de l'album Bébé symphonique (maestro Simon Leclerc / Orchestre symphonique de Montréal), le spectacle Bébé symphonique est présenté en programme double avec Poussières d'étoiles.

NOUVELLES DATES Du 10 septembre au 17 décembre 2023 Chaque dimanche à 9 h 30, 10 h 45, 13 h 15, 14 h 30 et 17 h (français) 12 h et 15 h 45 (anglais)

Un programme double pour les poupons

Théâtre du chaos, Planétarium

Dans un premier temps, Bébé symphonique propose une douce immersion sensorielle où nébuleuses lointaines, billes colorées, nuages de poussière d'étoiles et bricolages se livrent à des chorégraphies visuelles captivantes dans une projection à 360 degrés. Imaginée pour éveiller de façon ludique la vue et l'ouïe des enfants de la naissance à 18 mois, cette audacieuse proposition marie harmonieusement l'animation 2D, 3D et l'image par image avec l'univers musical de l'album Bébé symphonique.

Audience : sur mesure pour les 0 à 18 mois

Producteur : GSI Musique / Durée : 33 min. / Niveau sonore adapté pour les plus jeunes.

L'expérience se poursuit avec Poussières d'étoiles, une découverte du véritable ciel étoilé destinée aux parents et adaptée à la clientèle familiale. En compagnie d'une animatrice ou d'un animateur scientifique, apprenez en quoi les objets du ciel illustrent le cycle de vie des étoiles et pourquoi nous sommes constitué.e.s de poussières d'étoiles.

Audience : sur mesure pour les familles avec jeunes enfants et poupons

Producteur : Planétarium Rio Tinto Alcan / Durée adaptable à l'auditoire : de quelques minutes à 12 min maximum.

IMPORTANT

La réservation de billets en ligne est obligatoire* : espacepourlavie.ca/billetterie

*incluant les billets gratuits pour les 4 ans et moins.

Bébé symphonique et Poussières d'étoiles

sont présentés en programme double.

À savoir

Pour rendre votre visite encore plus agréable, stationnement pour poussettes, tables à langer et chauffe-biberons sont disponibles directement dans le théâtre du Chaos.

À propos de Bébé symphonique

L'expérience Bébé symphonique puise dans la richesse et la puissance de la musique orchestrale pour créer des moments privilégiés de connexion entre les bébés et leurs parents, tout en favorisant le développement des tout-petits. Ce projet multidisciplinaire propose un coffret comprenant un CD de musique et un livret, un beau livre de photos accompagné de textes ludiques et informatifs, un magazine éducatif, une exposition photo (présentée à La Place des Arts en 2022) et bien plus encore! Bébé symphonique est une idée originale de Nicolas Lemieux, qui en assure la direction artistique, appuyé par l'animatrice Marie-Claude Barrette, marraine du projet.

Après avoir charmé les familles québécoises, le projet Bébé symphonique s'est exporté à l'international en étant présenté dans plusieurs espaces culturels et scientifiques de renommée. Le public du Planétarium d'Hambourg en Allemagne, du Market Hall Dôme de Plymouth en Angleterre, du AT&T Performing Arts Center à Dallas aux États-Unis et du Papalotte Museo del Niño a pu découvrir toute la poésie émanant de l'œuvre de Bébé symphonique.

Depuis son lancement, Bébé symphonique récolte les éloges de la part de ses pairs. L'œuvre musicale s'est vu décerner le prix de l'Album de l'année jeunesse au Gala ADISQ 2022. Le film immersif a quant à lui été récompensé au Best of Earth 2023, lors de la divulgation des gagnants le 2 mai 2023. Best of Earth est la plus grande reconnaissance que les films de dôme peuvent recevoir, réunissant le jury des quatre plus grands festivals de films de fulldome dans le monde (FullDome Festival à Jena, Dome Under Festival à Melbourne, Fulldome UK à Plymouth, et Dome Fest West à Los Angeles) en plus de faire partie de la sélection officielle du Fulldome Festival Brno 2023, où est présentée la crème des productions 360 degrés destinées aux dômes et aux planétariums.

Pochette de presse numérique (visuels, bande-annonce)

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

