Un sérum amplifié aux peptides pour réduire les rides d'expression et rehausser l'éclat de la peau

MONTRÉAL, le 1er août 2024 /CNW/ - SkinCeuticals annonce le lancement de P-TIOX, un sérum amplifié aux peptides pour réduire les rides d'expression et rehausser l'éclat de la peau. Inspiré des injections de neuromodulateurs, P-TIOX est un sérum aux peptides correcteur de rides formulé avec un Complexe Peptide Avancé et amplifié par de actifs puissants, notamment du PHA, de la Niacinamide et de l'extrait de Laminaria, pour créer une synergie plus puissante que les formules seulement à base de peptides.

SkinCeuticals Sérum P-TIOX (Groupe CNW/SkinCeuticals)

Les rides d'expression, également appelées rides mimétiques, sont provoquées par des contractions musculaires répétées sur le visage. Ces rides apparaissent généralement près des yeux, du front et entre les sourcils et deviennent plus importantes avec le temps en raison de la perte de souplesse de la peau et de la réduction des concentrations de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique. Le sérum antiâge P-TIOX permet de traiter et de prévenir l'apparition de ces rides et d'améliorer la texture et l'éclat de la peau.

Lorsqu'il est utilisé seul, P-TIOX est cliniquement testé et éprouvé sur tous les tons de peau pour réduire jusqu'à 68 % l'apparence de 9 types de rides d'expression tout en améliorant simultanément la texture et l'éclat de la peau en 1 semaine, hydrater intensément la peau pendant 24 heures et renforcer la barrière cutanée en 1h. Lorsqu'il est associé à des injections complémentaires, P-TIOX est testé par des médecins pour maximiser la correction des rides dans toutes les zones du visage, même dans les zones plus difficiles à injecter, tout en améliorant l'éclat et la qualité globale de la surface de la peau. P-TIOX est également sans parabène, sans parfum, sans silicone et convient aux peaux sensibles. « Les patients adorent P-TIOX pour améliorer les résultats de leurs traitements neuromodulateurs tout en offrant une option autonome pour obtenir une peau radieuse et éclatante », a déclaré le Dr Mark Lupin, dermatologue de renommée mondiale et conférencier reconnu dans le domaine du rajeunissement du visage non chirurgical.

Le prix de détail est de 180$ et il devrait être lancé dans toutes les cliniques et en ligne (skinceuticals.ca) le 18 septembre 2024.

DES RÉSULTATS CLINIQUES SOLIDES

SkinCeuticals a développé une approche intégrée de soins de la peau qui garantit des résultats optimaux pour le consommateur. Leur engagement inébranlable envers l'excellence scientifique et leur collaboration avec des dermatologues de premier plan les ont positionnés à l'avant-garde des solutions avancées de soins de la peau intégrés. En fusionnant la science de pointe avec l'expertise clinique, ils établissent continuellement de nouvelles références dans l'industrie, garantissant que leurs produits offrent une efficacité inégalée et des résultats transformateurs.

À PROPOS DE SKINCEUTICALS

SkinCeuticals est la marque de soins médico-esthétiques n°1 dans le monde et au Canada, soutenue par 35 ans de recherche avancée. La marque a été créée par le célèbre dermatologue, professeur et chimiste des soins de la peau, Dr Sheldon Pinnell, qui a découvert et établit des recherches révolutionnaires sur les sérums à base de vitamine C en 2005.

Aujourd'hui, SkinCeuticals continue de développer des soins de la peau de qualité médicale très puissants, concentrés en actifs purs dont il est cliniquement prouvé qu'ils pénètrent de manière optimale dans la peau et peuvent être utilisés pour les soins quotidiens à domicile et pour compléter les procédures esthétiques.

