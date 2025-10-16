ACTON VALE, QC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Lors de la rencontre du 16 octobre 2025, Beaulieu Canada a avisé le syndicat qu'il déposera une offre globale aux travailleurs et travailleuses salarié(e)s UES 800. Cette démarche témoigne de sa détermination à conclure une entente et de permettre un retour au travail le plus rapidement possible.

Cette offre bonifiera les conditions salariales, et maintiendra les avantages sociaux et les droits des travailleurs et travailleuses. Elle intègre également des ajustements fondamentaux touchant à la flexibilité de son personnel. Ces ajustements sont nécessaires et reflètent les impératifs actuels de l'entreprise afin de mieux répondre aux besoins de ses clients, maintenir sa compétitivité sur le marché Canadien et de faire face à la concurrence internationale.

Nous sommes conscients qu'un arrêt de travail est coûteux et perturbateur pour les travailleuses et travailleurs. Après 25 rencontres de négociation, nous aurions sincèrement souhaité qu'une entente soit conclue, mais le processus actuel n'a malheureusement pas permis d'atteindre cet objectif.

L'employeur est résolu à régler la situation immédiatement. Nous invitons le syndicat à avancer de concert avec nous pour signer cette entente rapidement dans l'intérêt commun et, surtout, pour préserver la pérennité des emplois à Acton Vale.

Beaulieu Canada ajoute qu'en tenant compte de sa position dans le marché, cette offre permettra à l'entreprise de se moderniser tout en faisant preuve d'équité et de respect envers son personnel.

