BEAUCOUP D'ACTIVITÉS À FAIRE À MONTRÉAL DURANT LA SEMAINE DE RELÂCHE

MONTRÉAL, le 20 févr. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal propose un éventail d'activités amusantes, autant intérieures qu'extérieures, à essayer durant la semaine de la relâche scolaire, du 27 février au 3 mars 2023. La population montréalaise est donc invitée à se déplacer dans les bibliothèques, les Maisons de la culture, les grands parcs et les parcs-nature pour profiter des dernières semaines d'hiver, en solo, en famille ou entre amis!

LES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES DE LA RELÂCHE 2023

POUR SE DÉGOURDIR LES JAMBES

Randonnées hivernales

Jeudi 2 mars, de 14 h à 15 h 30 - Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies

Dimanche 5 mars, de 14 h à 15 h 30 - Parc-nature du Bois-de-Saraguay

Explorez les parcs-nature en compagnie d'un éducateur-naturaliste.

Visite guidée en raquette

Du 27 février au 3 mars - Parc Frédérick-Back

On prête gratuitement des skis de fond, raquettes, cerfs-volants ainsi que des luges, tapis et soucoupes pour la glissade. Pour les enfants de 8 à 12 ans accompagnés d'un adulte.

Sculptures sur neige

Du 27 février au 3 mars, de 12 h à 16 h - Parc Frédérick-Back

Les enfants apprécieront cette activité qui fait appel à leur créativité. Les blocs de neige et l'équipement nécessaire sont fournis. Un animateur accompagnera les enfants dans la réalisation de leur œuvre.

Glissade sur la montagne

Du 27 février au 5 mars, de 10 h à 18 h - Parc Frédérick-Back

Les glissades seront ouvertes si les conditions d'enneigement le permettent.

Concours de bonhommes de neige

Le fameux concours de bonhommes de neige est de retour pour une troisième année! La population est invitée à soumettre leurs bonhommes de neige au concours . Le public pourra voter pour leur sculpture préférée jusqu'au 12 mars. Quelques règles et conditions s'appliquent.

POUR DÉCOUVRIR LA NATURE

Parc Jean-Drapeau

Horaire régulier - Parc Jean-Drapeau

De nombreuses activités sont proposées au parc Jean-Drapeau cet hiver. En plus de la glissade libre, d'un parcours de vélo à pneus surdimensionnés (fatbike), d'un mur de glace pour l'escalade, de sentiers de randonnée et de ski de fond, le parc offre une grande piste de patinage de 500 mètres illuminée en soirée.

Être un oiseau l'hiver

Lundi 27 février, de 12 h à 16 h - Parc-nature du Cap-Saint-Jacques

Des animations et des jeux en continu pour toute la famille sur le thème des oiseaux en hiver.

Une bête dans les parages ($)

Mardi 28 février, mercredi 1er et vendredi 3 mars, de 14 h 30 à 16 h 30 - Parc du Mont-Royal

Sous la forme d'un jeu d'énigmes, partez en famille à la recherche des traces d'un animal mystérieux qui rôde dans la forêt du mont Royal.

Dans la peau des mammifères

Mercredi 1er mars, de 12 h à 16 h - Parc-nature de l'Île-de-la-Visitation

Activité pour la famille. Des éducateurs-naturalistes vous proposent des activités pour en savoir plus sur les mammifères en hiver. Randonnée de pistage, présentation d'artéfacts et d'empreintes, ainsi que jeu actif sont au programme.

À la découverte des oiseaux du mont Royal ($)

Jeudi 2 mars, de 14 h 30 à 16 h 30 - Parc-nature du Cap-Saint-Jacques

Lors de cette promenade à travers la forêt, épiez les oiseaux dans leur habitat naturel, et apprenez notamment comment ils s'adaptent pour survivre à l'hiver.

La nature en hiver

Vendredi 3 mars, de 12 h à 16 h - Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies

Activité pour la famille. Des animations et des jeux en continu sur la capacité de la nature à survivre pendant la période hivernale.

POUR SE SUCRER LE BEC

Dégustation de tire sur la neige

Du 28 février au 3 mars - Parcs-nature de la Pointe-aux-Prairies du Bois-de-Liesse, du Cap-Saint-Jacques et de l'Île-de-la-Visitation

Les parcs-nature, à tour de rôle, vous offriront de la tire sur la neige pour souligner l'arrivée du printemps. Plusieurs dates à l'horaire, consultez le calendrier.

L'acériculture

Samedi 4 mars et dimanche 5 mars, de 12 h à 16 h - Parc-nature du Cap-Saint-Jacques

Pour tout savoir sur la transformation du sirop d'érable, de la cueillette jusqu'à la dégustation. Dégustation gratuite sur place

INFOS EN RAFALE

Service de navettes

Un service de navettes, en provenance du centre-ville, est offert gratuitement à différentes occasions durant l'hiver. Il y aura un départ en direction du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, le 25 février et le 3 mars, le parc-nature du Cap-Saint-Jacques, le 27 février, et vers le parc-nature du Bois-de-Liesse, le 28 février. C'est gratuit. La réservation est obligatoire et se fait 14 jours avant chaque sortie. Consultez le site de Navette Nature pour réserver.

Location d'équipement

Vous ne disposez pas d'équipement pour profiter des activités de plein air? Pas de problème! Il est possible de louer des skis de fond, des raquettes, des luges et des tapis à glisser dans certains grands parcs et parcs-nature.

On peut également louer des patins au parc du Mont-Royal et à la patinoire de l'esplanade Tranquille. Des cerfs-volants , luges , des skis de fond et des raquettes sont disponibles pour pratiquer les sports d'hiver les week-ends sur réservation au parc Frédéric-Back.

Prêt d'équipement de plein air dans quatre bibliothèques

Des luges pour enfants, raquettes pour enfants et adultes, crampons d'appoint, rallonges pour raquettes, bâtons de marche pour adultes sont offerts dans ces quatre bibliothèques : Marie-Uguay, Mordecai-Richler, Rosemont et Saul-Bellow.

Tous les détails dans l'article « Où louer ou emprunter de l'équipement cet hiver à Montréal »

LES ACTIVITÉS INTÉRIEURES DE LA RELÂCHE 2023

Espace pour la vie

Horaire régulier - 5 musées Espace pour la vie

Faites le plein de découvertes dans les cinq musées d'Espace pour la vie : des parcours, expositions et animations mettent en vedette animaux, insectes, planètes, plantes, eau et environnement. Certaines activités sont intérieures et d'autres, extérieures.

Les Bibliothèques de Montréal : Plus de 150 ateliers gratuits pour divertir les jeunes

Les 45 bibliothèques de Montréal offrent une panoplie d'activités et un vaste choix de livres, de films et de musique sur place ou en ligne. Durant la semaine de relâche, plus de 150 ateliers gratuits auront lieu dans les bibliothèques pour divertir les jeunes : bingo, animation autour du jeu, expériences scientifiques et plus encore !

Quelques activités en vedette durant la relâche :

Bingo de la relâche

Lundi 27 février, à 11 h - Bibliothèque du Boisé

Les numéros du jeu ont été changés pour en faire une version hivernale. Les participants courent la chance de gagner des prix!

Danser avec les super-héros

Lundi 27 février, de 11 h à 12 h - Bibliothèque Jean-Corbeil

Les enfants pourront créer leur propre robot danseur et comprendront les concepts de base des circuits et des composantes d'un robot. Une activité ludique et technologique animée par Décode le code. Pour les 7 à 12 ans.

À ne pas faire à la maison : expériences scientifiques

Jeudi 2 mars, de 13 h à 16 h - Bibliothèque Marc-Favreau

Une variété de stations scientifiques et rigolotes à explorer. Pour les 5 ans et plus. Super activité à faire en famille.

Défi LEGO : labyrinthe

Jeudi 2 mars, à 11 h - Bibliothèque Mordecai-Richler

Défi : créer un code pour permettre aux personnages Lego de sortir du labyrinthe que les enfants auront créé.

→ Consultez la programmation complète des Bibliothèques.

Empruntez un musée

Dès le 1er mars - Visitez les musées gratuitement

Vous avez une carte d'abonnement du réseau des bibliothèques de Montréal? Il est possible d'emprunter des laissez-passer pour visiter gratuitement l'Écomusée du fier monde, le Musée d'art contemporain de Montréal et le Musée McCord Stewart.

Jeux d'enquête en bibliothèques

Dates variées - Activité ludique accessible dans 20 bibliothèques

Connaissez-vous bien Alice au pays des merveilles? Avec des indices, des outils, décryptez les codes secrets pour résoudre le mystère du pays des merveilles. Une aventure entraînante qui enchantera enfants et parents et les amènera à (re)découvrir ce classique de la littérature.

Prêt d'instruments de musique

Grâce au Programme de prêt d'instruments de musique Sun Life, il est possible d'emprunter un instrument de musique dans plusieurs bibliothèques pour une période de 3 semaines, renouvelable.

Maisons de la culture : des activités culturelles gratuites pour les enfants !

Pour des options d'activités à l'intérieur, les Maisons de la culture présentent des films, des pièces de théâtre jeunesse, des spectacles de cirque ou de marionnettes et plus encore ! Des opportunités en or de faire des découvertes d'artistes locaux.

Quelques activités en vedette durant la relâche :

Félix et le trésor de Morgäa

Jeudi 2 mars, de 14 h à 15 h 25 - Maison de la culture de Rosemont-La-Petite-Patrie

Cinéma. Convaincu que son père disparu en mer deux ans plus tôt est toujours vivant, Félix, 12 ans, part à sa recherche en compagnie du vieux Tom, un marin à la retraite, Quack, le perroquet unijambiste et Ulysse, le chat qui se comporte comme un chien. Pour les 6 ans et plus.

Hermanitas - Théâtre des Petites Âmes

Jeudi 2 mars, de 10 h 30 à 11 h 30 - Maison de la culture Ahunstic

Théâtre. Le Théâtre des Petites Âmes façonne à nouveau un univers intime, peuplé de détails scénographiques délicats et imaginatifs. Pour les 2 à 6 ans.

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary - Rémi Chayé

Samedi 4 mars, de 13 h 30 à 14 h 55 - Centre communautaire d'Anjou

Long-métrage d'animation. Cette œuvre rend hommage à un personnage de légende en présentant un modèle féminin fort et capable de faire sa place dans un monde majoritairement masculin.

Les Âneries - Cabane Théâtre

Samedi 4 mars, de 15 h à 16 h 30 - Maison de la culture Claude-Léveillée

Théâtre. La dramaturgie du spectacle prend racine dans les thèmes de l'hybridité, dans la relation au vivant, dans le plaisir des mots et dans l'acceptation formelle de nos destins improbables.

→ Consultez la programmation complète des Maisons de la culture.

POUR BOUGER SANS SORTIR DEHORS

Le TAZ (skatepark et roulodôme)

Dès 10 h entre le 27 février et le 3 mars - Le TAZ

Patinage libre en aréna

Horaire régulier - Aréna Michel-Normandin

Bain libre à la piscine

Horaire spécial de la semaine de relâche - Complexe sportif Claude-Robillard

