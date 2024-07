La marque de nettoyeurs de piscine de premier plan annonce ses premières offres Prime Day d'Amazon, soulignant sa part dominante du marché dans le segment haut de gamme

RICHMOND, Texas, 5 juillet 2024 /CNW/ - Beatbot, la marque derrière les robots de nettoyage de piscine les plus novateurs au monde, est heureuse d'annoncer sa plus importante vente aux consommateurs de l'histoire de la marque pour le Prime Day 2024 d'Amazon. Le démarque de la technologie de la maison intelligente de la marque se déroulera du 6 au 17 juillet 2024. La promotion souligne que Beatbot a poursuivi son impressionnante performance du premier trimestre au deuxième trimestre de 2024, renforçant sa position de marque de premier plan dans le secteur haut de gamme. Selon les dernières données de SellerSprite, l'entreprise détient une part de marché de 83,9 % dans le secteur des nettoyeurs de piscines robotisés haut de gamme.

Les réalisations de la marque dans le secteur haut de gamme révèlent la forte présence de Beatbot sur le marché, qui exige à la fois une technologie de pointe et un rendement fiable. En offrant constamment des caractéristiques de pointe et une efficacité de nettoyage supérieure, Beatbot a établi une nouvelle norme de performance, gagnant en popularité auprès des propriétaires qui cherchent à équiper leur espace extérieur avec les nettoyeurs pour piscines robotisés du plus haut calibre.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir atteint une forte affinité auprès des consommateurs dans le domaine des nettoyeurs pour piscines robotisés haut de gamme, a déclaré York Guo, directeur du marketing de Beatbot. Le succès de notre marque et de notre gamme de nettoyeurs pour piscines robotisés témoigne de notre dévouement à servir des clients dont les attentes sont élevées au moyen d'une technologie de pointe pour leurs maisons intelligentes modernes. Alors que nous amorçons l'événement de vente historique de la marque, nous visons à offrir aux clients la possibilité de découvrir le meilleur de l'innovation en matière de nettoyage de piscine à des prix imbattables. »

Économisez sur les nettoyeurs de piscine robotisés les plus novateurs au monde

La plus importante vente de Beatbot aura lieu du 6 au 17 juillet 2024. Amazon Prime Day offre les plus importants rabais de la marque sur tous les nettoyeurs de piscine robotisés haut de gamme :

Beatbot AquaSense Pro - Obtenez un rabais de 440 $ sur l'un des nettoyeurs de piscine robotisés les plus intelligents de Beatbot, qui comprend une capacité de nettoyage cinq en un, le système de navigation intelligent CleverNavTM et le premier système de clarification ClearWaterTM de l'industrie. Ces innovations offrent une solution complète de nettoyage de piscine supérieure à qui est offert sur le marché. AquaSense Pro, le premier nettoyeur de piscine robotisé sans fil 5 en 1 au monde, est équipé de puces intelligentes, de 20 capteurs et de 9 moteurs, dont un moteur de pompe principale breveté. Conçu pour nettoyer les planchers, les murs, les lignes de flottaison et les surfaces, et équipé d'un système de clarification de l'eau, l'AquaSense Pro de Beatbot répond aux défis courants en matière d'entretien des piscines grâce à une technologie et à une efficacité de pointe.

Prix courant : 2 199,00 $ Prix de vente : 1 759 $ Rabais : 440 $

Beatbot AquaSense - Obtenez 330 $ de rabais sur le robot standard de Beatbot, qui est doté d'un système à deux balais et du meilleur algorithme d'optimisation de parcours intelligent de sa catégorie, alimenté par un processeur à quatre cœurs de 1,8 GHz et 15 capteurs. Les brosses à rouleau indépendantes 2 x 2 et le puissant moteur de pompe principale sans balai du robot offrent jusqu'à 5 500 GPH d'aspiration, ce qui assure l'efficacité du nettoyage et la couverture des zones difficiles d'accès de la piscine. La fonction exclusive de stationnement intelligent du robot sur la ligne de flottaison après la fin d'une tâche de nettoyage ou lorsque la puissance diminue offre une expérience de récupération facile.

Prix courant : 1 299,00 $ Prix de vente : 969 $ Rabais : 330 $

Beatbot est heureuse d'inclure une garantie prolongée pour tous ses nouveaux clients, offrant une protection supplémentaire d'un an sur tous ses nettoyeurs de piscine robotisés. Pour découvrir une technologie supérieure en matière de nettoyage de piscine et en savoir plus sur la série AquaSense de Beatbot, consultez le site Web officiel de Beatbot et Amazon.

À propos de Beatbot

Beatbot est une marque technologique dédiée à la robotisation mondiale des piscines qui redéfinit l'entretien intelligent des piscines. Fondée par des spécialistes de l'industrie possédant plus de 10 ans d'expérience dans des entreprises de robotique domestique de premier plan, l'entreprise connaît une croissance rapide, avec des bureaux dans de nombreux pays et une solide équipe d'environ 100 membres en recherche et développement. Pionnière de technologies de base comme les pompes à eau sans balai, la locomotion spatiale des engins sous-marins autonomes, le sonar laser SLAM et les algorithmes de navigation de cartographie spatiale, Beatbot a obtenu de nombreux brevets et est à l'origine d'innovations dans l'industrie. L'entreprise détient actuellement plus de 131 brevets (accordés et en cours de demande), dont 51 brevets pour des inventions.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec nous à l'adresse : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2394852/4796855/Beatbot_LOGO.jpg

SOURCE Beatbot