L'entreprise de premier plan enrichit ses solutions de nettoyage de piscine par robot, déjà très reconnues, avec l'ajout d'un nouveau nettoyeur de piscine

RICHMOND, Texas, le 3 août 2024 /CNW/ - Beatbot, la marque à l'origine des robots nettoyeurs de piscine les plus innovants de l'industrie, a annoncé aujourd'hui le lancement du Beatbot iSkim Ultra, le premier robot nettoyeur de piscine intelligent au monde, doté de performances de nettoyage et d'un contrôle ultra-performants, conçu pour révolutionner l'entretien des piscines. La nouvelle solution de nettoyage de piscine robotisée de la marque, qui a remporté l'or au Muse Design Award, se distingue non seulement par une conception esthétique de haute qualité, mais aussi par des capacités à la pointe de la technologie. On notera en particulier le système de clarification de l'eau, exclusif dans l'industrie, et la télécommande très réactive activée par application qui, ensemble, offrent des performances de nettoyage inégalées.

Beatbot iSkim Ultra (PRNewsfoto/Beatbot) Le Beatbot iSkim Ultra a remporté l’or au Muse Design Award en 2024. (PRNewsfoto/Beatbot)

Des études approfondies menées auprès des consommateurs ont révélé que les nettoyeurs robotisés actuellement disponibles sur le marché posaient des problèmes de collecte des débris, d'efficacité et de couverture, de gestion des obstacles, d'absence d'intelligence avancée et de fonctions pratiques, de durabilité et de fiabilité réduites, et de faible autonomie des batteries. Les ingénieurs de Beatbot ont conçu un robot haut de gamme et très intelligent, qui apporte des améliorations significatives dans chacun de ces domaines.

Un nettoyage ultra-performant

Le Beatbot iSkim Ultra établit une nouvelle norme dans le nettoyage des piscines avec sa clarification supérieure de l'eau, sa large couverture, son élimination efficace des débris et ses impressionnantes capacités combinées de charge solaire et de batterie. Alimenté par le puissant système d'exploitation Beatbot, l'iSkim Ultra est un partenaire de nettoyage décisif et minutieux. Le Beatbot iSkim Ultra commence par balayer la piscine à l'aide de capteurs tri-ultrasoniques parmi ses 20 capteurs, détectant la disposition unique de la piscine et tirant parti de l'intelligence artificielle (IA) avancée pour optimiser la planification de la trajectoire. Le système suit un schéma en forme de S* pour nettoyer efficacement la surface de l'eau et capturer efficacement les débris.

L'approche innovante de Beatbot en matière de nettoyage efficace et de couverture complète témoigne de l'engagement de la marque à offrir une puissance de nettoyage sans précédent. Le robot, facile à utiliser et sans effort, est doté de caractéristiques inédites dans l'industrie, notamment :

Le système de clarification ClearWater™ breveté de Beatbot , une exclusivité dans l'industrie, distribue automatiquement un clarificateur écologique fabriqué à partir de matériaux recyclés pour clarifier la piscine et maintenir une visibilité de l'eau cristalline. Le puissant système de purification de l'eau élimine la saleté, les huiles et les débris métalliques, prévenant ainsi l'accumulation d'écume. La trousse de 300 ml d'agent clarifiant garantit que le robot nettoie jusqu'à 99 000 gallons d'eau.

, une exclusivité dans l'industrie, distribue automatiquement un clarificateur écologique fabriqué à partir de matériaux recyclés pour clarifier la piscine et maintenir une visibilité de l'eau cristalline. Le puissant système de purification de l'eau élimine la saleté, les huiles et les débris métalliques, prévenant ainsi l'accumulation d'écume. La trousse de 300 ml d'agent clarifiant garantit que le robot nettoie jusqu'à 99 000 gallons d'eau. La technologie de brosse intégrée comprend une brosse avant rotative ultra-large de 265 mm, complétée par des brosses latérales doubles, une première dans l'industrie, qui réduit considérablement le risque que le robot pousse les débris sur les côtés pendant qu'il se déplace, contrairement aux robots de piscine habituels. L'iSkim Ultra utilise les brosses latérales rotatives pour créer un débit d'eau qui rassemble les débris vers le centre, puis la brosse avant les balaie dans son énorme filtre de 9 litres. La conception innovante du clapet anti-éclaboussures du filtre permet de contenir les débris en toute sécurité, pour un nettoyage des plus efficaces.

comprend une brosse avant rotative ultra-large de 265 mm, complétée par des brosses latérales doubles, une première dans l'industrie, qui réduit considérablement le risque que le robot pousse les débris sur les côtés pendant qu'il se déplace, contrairement aux robots de piscine habituels. L'iSkim Ultra utilise les brosses latérales rotatives pour créer un débit d'eau qui rassemble les débris vers le centre, puis la brosse avant les balaie dans son énorme filtre de 9 litres. La conception innovante du clapet anti-éclaboussures du filtre permet de contenir les débris en toute sécurité, pour un nettoyage des plus efficaces. La navigation intuitive et avancée basée sur l'IA qui exploite sept moteurs et des mécanismes perfectionnés de gestion des obstacles, maximise la puissance et l'efficacité du nettoyage. Le système innovant à sept moteurs assure une propulsion fiable, un nettoyage précis des débris de bord et de surface et une clarification automatique, offrant ainsi une puissance, une durabilité et une précision inégalées. En utilisant des capteurs tri-ultrasoniques comme les yeux et les oreilles de l'appareil, il balaie la disposition de la piscine. Le robot comprend la surface de l'eau, en utilisant deux capteurs au-dessus de l'eau et une IA avancée pour éviter les obstacles et naviguer, ainsi qu'un capteur sous-marin pour une détection précise des bords et des angles et l'élimination des débris.

qui exploite sept moteurs et des mécanismes perfectionnés de gestion des obstacles, maximise la puissance et l'efficacité du nettoyage. Le système innovant à sept moteurs assure une propulsion fiable, un nettoyage précis des débris de bord et de surface et une clarification automatique, offrant ainsi une puissance, une durabilité et une précision inégalées. En utilisant des capteurs tri-ultrasoniques comme les yeux et les oreilles de l'appareil, il balaie la disposition de la piscine. Le robot comprend la surface de l'eau, en utilisant deux capteurs au-dessus de l'eau et une IA avancée pour éviter les obstacles et naviguer, ainsi qu'un capteur sous-marin pour une détection précise des bords et des angles et l'élimination des débris. Un nettoyage 24 heures sur 24 grâce à des innovations révolutionnaires en matière d'alimentation, notamment le plus grand panneau solaire haute puissance de 24 W de l'industrie et une batterie haute capacité pour optimiser les performances et l'efficacité en cas d'ensoleillement. Grâce à sa technologie de suivi de l'énergie lumineuse SolarTrack™, en cas d'ensoleillement insuffisant, lorsque le niveau de la batterie devient faible, l'iSkim Ultra lance une recherche de lumière afin de localiser un ensoleillement adéquat pour se recharger, et reprend le nettoyage une fois que la batterie est suffisamment chargée. Par temps nuageux ou la nuit, la batterie de 10 000 mA h du système prend le relais, permettant un nettoyage ininterrompu de très longue durée. Cela signifie des recharges moins fréquentes et un nettoyage plus continu.

Un contrôle ultra-performant

Une autre caractéristique qui distingue le Beatbot iSkim Ultra est sa télécommande réactive, activée par application. Les propriétaires de piscine peuvent rapidement naviguer dans le robot, régler sa vitesse, surveiller la température de l'eau, le rediriger vers la piscine, programmer le nettoyage et le dosage de l'agent clarifiant, vérifier l'état du nettoyage et consulter les dossiers de l'historique du nettoyage. Tous ces éléments sont accessibles au moyen d'un téléphone intelligent, avec deux options de connexion, WiFi et Bluetooth, garantissant une portée étendue, un contrôle hors ligne et l'absence d'interruptions.

De plus, l'iSkim Ultra fournit des mises à jour en temps réel sur la progression du nettoyage, l'état opérationnel et des alertes critiques comme une batterie faible et des températures élevées par transmission vocale. De la mise en route à l'achèvement des tâches, la voix du robot maintient les propriétaires de piscine alertés et informés, rendant l'entretien de la piscine plus interactif et sans tracas.

Une commodité et une fiabilité hors pair

Équipé d'un système innovant de chargement magnétique sans fil, l'iSkim Ultra offre des options de chargement sûres et accessibles. Beatbot assure la protection des ports exposés, réduisant ainsi les risques de dégâts des eaux ou d'incendie. L'alignement automatique garantit un contact de charge précis et sécurisé, évitant les surchauffes ou les courts-circuits. Les méthodes de charge du système offrent un temps de charge rapide de cinq heures, ce qui garantit que votre nettoyeur de piscine est toujours prêt à l'emploi.

En plus des fonctions de nettoyage de piscine les plus avancées et les plus modernes de l'industrie, le Beatbot iSkim Ultra est équipé des éléments suivants :

Stationnement intelligent au bord de la piscine : le Beatbot iSkim Ultra se place à côté du mur une fois le travail terminé et s'éteint et se met en mode veille après cinq minutes pour économiser la batterie. Les utilisateurs peuvent facilement récupérer, redémarrer ou planifier de nouvelles tâches au moyen de l'application en tout temps.

le Beatbot iSkim Ultra se place à côté du mur une fois le travail terminé et s'éteint et se met en mode veille après cinq minutes pour économiser la batterie. Les utilisateurs peuvent facilement récupérer, redémarrer ou planifier de nouvelles tâches au moyen de l'application en tout temps. Conception du filtre à ouverture totale d'un simple clic : grâce à son mécanisme de libération à une touche, le filtre de l'iSkim Ultra offre une expérience d'entretien facile. Les utilisateurs peuvent ouvrir complètement le panier d'un simple clic, ce qui permet d'éliminer les débris sans effort et sans tracas.

grâce à son mécanisme de libération à une touche, le filtre de l'iSkim Ultra offre une expérience d'entretien facile. Les utilisateurs peuvent ouvrir complètement le panier d'un simple clic, ce qui permet d'éliminer les débris sans effort et sans tracas. Garantie de deux ans + 14 certifications : une sécurité et une fiabilité extrêmes sont assurées par une garantie de deux ans et 14 certifications industrielles.

Disponibilité et prix

Découvrez l'intelligence de nettoyage et l'efficacité inégalées du Beatbot iSkim Ultra en vous renseignant davantage sur le site Web officiel de Beatbot. L'iSkim Ultra sera disponible en prévente pour les consommateurs le 1er août 2024, à un prix de vente conseillé de 1 499 $ aux États-Unis. Pour les régions européennes, le prix, TVA incluse, est de 1 799 €. En guise d'offre spéciale d'achat anticipé, Beatbot a le plaisir d'offrir un rabais important à la première vague de commandes de prévente pour une durée limitée seulement.

###

À propos de Beatbot

Beatbot est une marque technologique dédiée à la robotisation mondiale des piscines qui redéfinit l'entretien intelligent des piscines. Pionnière de technologies de base comme les pompes à eau sans balais, la locomotion spatiale des engins sous-marins autonomes, le sonar laser SLAM et les algorithmes de navigation de cartographie spatiale, Beatbot a obtenu de nombreux brevets et est à l'origine d'innovations dans l'industrie; l'entreprise détient 164 brevets (brevets délivrés et demandes de brevets), y compris 65 brevets concernant des inventions.

Personne-ressource pour les médias

[email protected]

*Toutes les données proviennent du Beatbot Lab. En raison des conditions expérimentales, les résultats des tests peuvent différer de l'utilisation réelle. Veuillez vous reporter à l'utilisation réelle pour obtenir des renseignements précis.

*Le niveau d'eau doit être d'au moins 10 cm sous le bord de la piscine pour garantir une reconnaissance complète des bords et une planification de la trajectoire. Si ce n'est pas le cas, le nettoyage peut avoir lieu, mais la trajectoire en forme de S et la couverture peuvent être affectées. Les piscines à débordement ne permettent pas le balayage et le nettoyage des bords en raison de leur conception et du niveau élevé de l'eau, qui empêche le robot de voir les bords.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2473838/Beatbot_iSkim_Ultra.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2473839/Beatbot_iSkim_Ultra_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2394852/Beatbot_LOGO.jpg

SOURCE Beatbot