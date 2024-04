L'entreprise renforce son statut de marque de robots de nettoyage pour piscines qui connaît la croissance la plus rapide en seulement trois mois

RICHMOND, Texas, 24 avril 2024 /CNW/ -- Beatbot , la marque qui révolutionne les robots de nettoyage pour piscines, annonce le succès retentissant du Beatbot AquaSense Pro, dont les 1 000 premières unités en précommande se sont vendues en un peu plus de 20 jours. Depuis sa mise en vente le 26 février, AquaSense Pro s'est constamment classé comme le robot de nettoyage pour piscines le plus vendu du segment de marché haut de gamme (plus de 1 500 $), son volume de ventes dépassant les autres et anciennes options de robots selon Sif, une plateforme Amazon Seller. Cette croissance sans précédent renforce la position de Beatbot en tant que marque dont la croissance est la plus rapide sur le marché. La marque a également atteint la troisième place en matière de popularité sur les médias sociaux parmi les marques de robots de nettoyage pour piscines en seulement trois mois. Le robot AquaSense Pro a gagné en popularité en ligne et auprès des consommateurs pour ses caractéristiques spécialisées, comme sa capacité de nettoyage 5 en 1 et son retour automatique à la surface de l'eau, des caractéristiques qui n'avaient pas été utilisées auparavant dans l'industrie.

Beatbot devient la marque de robots de nettoyage pour piscines la plus vendue dans le segment haut de gamme. (PRNewsfoto/Beatbot)

Des consommateurs réputés stimulent la conception centrée sur l'utilisateur et l'innovation des produits

Pour expliquer le succès que connaît Beatbot, Siler Wang, qui a fondé et dirige l'entreprise, a déclaré que : « La popularité croissante de Beatbot auprès des consommateurs s'explique par son développement de produits axés sur les consommateurs et sa capacité d'innovation. Nous avons observé que les principaux utilisateurs de cette catégorie sont majoritairement des propriétaires qui ont fait des études et qui ont atteint des niveaux élevés dans leur carrière, occupant souvent des postes de hauts responsables ou exerçant des professions libérales. Ils respectent l'innovation et souhaitent acheter les meilleurs nouveaux produits et technologies. » Siler Wang a poursuivi en déclarant : « D'une part, cela offre un environnement plus ouvert à l'ensemble de l'industrie. D'autre part, la clientèle très réputée fournit également des commentaires éclairés qui orientent la voie à suivre en ce qui concerne le nettoyage de piscines. Nous estimons être privilégiés et honorés de servir un tel public et nous nous réjouissons à l'idée de maintenir notre objectif de valoriser une conception centrée sur l'utilisateur et l'innovation des produits. »

Les produits technologiques révolutionnaires ouvrent la voie au succès

Beatbot AquaSense Pro , le premier robot de nettoyage pour piscines 5 en 1 au monde, est équipé de puces intelligentes, de 20 capteurs et de 9 moteurs, dont un moteur de pompe principale breveté sans balai, qui lui permettent d'offrir une efficacité de nettoyage inégalée. Les principales innovations d'AquaSense Pro comprennent le premier distributeur de clarificateur d'eau de l'industrie, des capacités intelligentes de retour et de stationnement en surface, une conception de propulsion de vol simulée et la planification avancée de la trajectoire CleverNavMC. Ces caractéristiques révolutionnaires distinguent AquaSense Pro de ses concurrents, offrant aux consommateurs une solution complète et inédite en matière de nettoyage de piscines. En offrant la capacité de nettoyer le sol, les murs, les conduites d'eau, les surfaces et de clarifier l'eau dans un seul produit, la série AquaSense de Beatbot adopte une approche novatrice pour résoudre les problèmes d'entretien des piscines.

Le succès continu de Beatbot inspire des optimisations et des mises à niveau continues fondées sur les commentaires des utilisateurs. Beatbot célèbre la Journée nationale d'ouverture des piscines le 27 avril en offrant une remise de 330 $ pour l'achat de Beatbot AquaSense Pro et de 200 $ pour l'achat de Beatbot AquaSense . Découvrez une technologie supérieure en matière de nettoyage de piscines et apprenez-en davantage sur la série AquaSense de Beatbot sur le site Web officiel de Beatbot et sur Amazon .

À propos de Beatbot

Beatbot est une marque technologique dédiée à la robotisation mondiale des piscines. Fondée par des spécialistes de l'industrie possédant plus de 10 ans d'expérience dans des entreprises de robotique domestique de premier plan, l'entreprise connaît une croissance rapide, avec des bureaux dans de nombreux pays et une solide équipe d'environ 100 membres en recherche et développement. Pionnière de technologies de base comme les pompes à eau sans balai, la locomotion spatiale des engins sous-marins autonomes, le sonar laser SLAM et les algorithmes de navigation de cartographie spatiale, Beatbot a obtenu de nombreux brevets et est à l'origine d'innovations dans l'industrie. À l'heure actuelle, nous détenons plus de 131 brevets (accordés et en cours de demande), dont 51 brevets pour des inventions.

