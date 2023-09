TORONTO, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Dans son Rapport annuel sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), BDO Canada précise la façon dont il adopte une perspective de développement durable et applique les principes ESG à l'ensemble de ses activités. Il y présente également sa stratégie de même que ses priorités et son orientation, qui seront bonifiées tous les ans.

« Le Rapport annuel sur les critères ESG occupe une place particulière dans la démarche du cabinet », affirme le président-directeur général de BDO Canada, Bruno Suppa. « Il témoigne de l'importance de l'intégrité ainsi que de notre engagement inébranlable envers nos gens, nos clients et notre planète. Pour nous, le développement durable n'est pas qu'un simple objectif, il fait partie intégrante de notre orientation stratégique et influence grandement nos choix quotidiens. »

Le cabinet s'est engagé dans diverses initiatives ESG depuis plus de cent ans au Canada et s'affaire à intégrer à sa stratégie ainsi qu'à ses activités les risques et les occasions en constante évolution liés aux enjeux ESG. Le rapport décrit ces initiatives et les progrès que BDO Canada fait pour atteindre ces objectifs.

Dans le cadre de ses efforts visant à intégrer des pratiques en matière de développement durable à ses activités et à ses stratégies, BDO Canada s'est engagé à :

atteindre l'objectif émission zéro gaz à effet de serre d'ici 2050;

atteindre la parité entre les sexes et une représentation de 30 % des piliers de la diversité combinés au sein de ses postes de direction;

adopter des comportements éthiques rigoureux par l'entremise de sa politique de protection en cas de dénonciation et d'une formation donnée à l'échelle du cabinet.

« Nous avons défini nos priorités au moyen d'un processus robuste de mobilisation de nos parties prenantes et accordé une large place à la documentation des progrès réalisés en vue d'atteindre ces objectifs », indique le leader national développement durable et ESG de BDO Canada, Pierre Taillefer. « Ce rapport nous donne la chance d'acquérir une expérience et des connaissances inestimables en matière d'enjeux ESG et de les partager avec d'autres entreprises afin de les guider dans leur démarche. »

BDO Canada a pris des mesures qui reflètent son engagement envers ses gens et la planète :

Signature de la Net Zero Financial Service Providers Alliance;

Participation à une coalition canadienne d'associés qui appuient l'International Sustainability Standards Board, conseil international sur les normes de durabilité nouvellement établi;

Renforcement de la diversité au sein de l'équipe de la haute direction : 44 % des postes sont maintenant occupés par des femmes et 37,5 %, par des personnes faisant partie d'autres groupes en quête d'équité;

Participation au programme En campagne contre la faim de Financement agricole Canada pour la 15 e année consécutive, dans le cadre duquel le cabinet a amassé des dons d'une valeur totale de 252 320 $;

pour la 15 année consécutive, dans le cadre duquel le cabinet a amassé des dons d'une valeur totale de 252 320 $; Amélioration de son programme Gestion des risques d'entreprise.

« Nous sommes en voie d'exploiter le plein potentiel des solutions ESG », affirme l'associée directrice, Talents et culture, de BDO Canada, Kerri Plexman. « Par l'entremise de notre approche axée sur la diversité, l'équité et l'inclusion, de notre engagement social, de nos mesures environnementales, de notre structure de gouvernance de même que de notre soutien aux clients, nous avons élaboré une stratégie qui, selon nous, nous permettra d'obtenir les meilleurs résultats. »

Lire le rapport complet ici.

