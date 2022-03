En plus de l'appui de BDO au golf de niveau professionnel et amateur, Golf Canada bénéficiera de l'expertise de confiance de BDO en matière de services de comptabilité, d'assurance, de fiscalité et de conseil pour la Fédération nationale du sport.

« Golf Canada entretient une relation exceptionnelle avec BDO en tant que vérificateur et cabinet de services professionnels depuis 2019, a déclaré Laurence Applebaum, chef de la direction de Golf Canada. Tout le travail et la croissance que nous avons partagés ces dernières années nous ont amenés à ce nouveau niveau de collaboration accrue. Nous sommes très enthousiastes à l'idée des possibilités qui s'offrent à BDO dans le domaine du golf grâce à la collaboration de notre équipe et des parties prenantes associées à nos activités. BDO est une organisation de classe mondiale et nous sommes ravis de travailler intensivement avec eux pour bénéficier de leurs services dans tous leurs domaines de compétences. »

Pour BDO Canada, le fait de s'associer à la Fédération nationale de sport pour établir des relations auprès de l'importante population de golfeurs canadiens reflète l'engagement de l'entreprise à redonner, par le biais du sport, aux communautés desservies partout au pays.

« Nous sommes enchantés de nous associer à Golf Canada et de devenir commanditaires présentateurs des championnats canadiens de golf amateur, a déclaré Pat Kramer, PDG de BDO Canada. Il s'agit de l'étape suivante de notre engagement à établir des liens et à nous investir auprès des Canadiens par le biais du sport. En travaillant aux côtés de Golf Canada, nous pourrons soutenir les athlètes canadiens, tant au niveau amateur que professionnel. »

À PROPOS DE BDO

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP est un chef de file des services professionnels aux clients de toutes tailles dans pratiquement tous les secteurs. Notre équipe offre une gamme complète de services en certification, comptabilité, fiscalité et consultation, et possède une vaste connaissance du secteur qu'elle a acquise en plus de 100 ans d'expérience auprès des communautés locales. Le réseau mondial de BDO, qui compte plus de 1 700 bureaux dans 167 pays, nous permet d'offrir des services transfrontaliers cohérents et fiables à nos clients ayant des besoins à l'échelle mondiale.

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, une société canadienne à responsabilité limitée/société en nom collectif à responsabilité limitée, est membre de BDO International Limited, société de droit anglais, et fait partie du réseau international de sociétés membres indépendantes BDO. BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.bdo.ca.

CHAMPIONNATS AMATEURS DE GOLF CANADA

Golf Canada organise plus de 30 championnats et épreuves de qualification par année à la grandeur du pays, où se mesurent plus de 3 000 athlètes du Canada et de partout dans le monde. En partenariat avec les clubs hôtes, des milliers de bénévoles, les associations provinciales et les commanditaires, Golf Canada s'est engagée à fournir une plateforme de développement des joueurs par la compétition de haut calibre depuis sa fondation en 1895. Sanctionnées par des officiels des règles certifiés du Canada, les compétitions amateurs de Golf Canada respectent toutes les exigences des organismes internationaux de régie du golf. Les tournois amateurs phares de Golf Canada sont le Championnat canadien amateur masculin, le Championnat canadien amateur féminin, le Championnat canadien junior masculin et le Championnat canadien junior féminin. Les championnats amateurs de Golf Canada sont fièrement commandités par BDO Canada, Canadien Pacifique, Sport Canada, Levelwear, Titleist et FootJoy. Pour obtenir de plus amples renseignements et accéder au calendrier des compétitions, rendez-vous à : www.golfcanada.ca/fr/competitions.

À PROPOS DE L'OMNIUM CANADIEN RBC

Dans le cadre de la course à la Coupe FedEx, les vedettes du PGA TOUR se disputeront le titre de l'Omnium canadien RBC du 6 au 12 juin 2022, au St. George's Golf & Country Club de Toronto, ON. Organisé par Golf Canada depuis plus d'un siècle, l'Omnium canadien offre aux meilleurs golfeurs du Canada l'occasion de se mesurer à l'élite mondiale du sport tout en ayant un impact positif sur la communauté d'accueil de l'évènement. Le championnat national ouvert de golf masculin du Canada s'est tenu pour la première fois en 1904, ce qui en fait le troisième plus ancien championnat du genre au monde, après l'Omnium britannique et l'Omnium des États-Unis. L'Omnium canadien RBC est fièrement commandité par RBC, Audi, Titleist et FootJoy, Hilton, Levelwear, Sargent Farms, Maestro Dobel Tequila, Ace Beverage Group, theScoreBet, Recettes illimitées, Cub Cadet, Coca-Cola, Matt & Steve's, Récompenses Journie, BDO Canada, le gouvernement d'Ontario et le gouvernement du Canada. L'Omnium canadien RBC soutient avec fierté la Fondation Golf Canada, partenaire de bienfaisance officiel de l'évènement. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.omniumcanadienrbc.com.

À PROPOS DE L'OMNIUM FÉMININ CP

Les vedettes du Circuit de la LPGA se disputeront l'Omnium féminin CP du 22 au 28 août 2022 à l'Ottawa Hunt and Golf Club d'Ottawa, en Ontario. Grâce à son programme Le CP a du cœur, le commanditaire en titre Canadien Pacifique fera une fois de plus un don substantiel au principal bénéficiaire du tournoi, la Fondation du CHEO, un centre de soins et de recherche pédiatriques d'Ottawa. L'Omnium féminin CP 2022 est fièrement commandité par le CP, Audi, RBC, Steam Whistle, Levelwear, Coca-Cola, Hilton, Ace Beverage Group, Cub Cadet, Titleist et FootJoy, Matt & Steve's, Récompenses Journie, Recettes illimitées, theScoreBet, BDO Canada, Tourisme Ottawa et le gouvernement du Canada. Pour en savoir plus, visitez le site www.omniumfeminincp.com.

GOLF CANADA

Golf Canada, Fédération nationale de sport et organisme directeur du golf au Canada, représente plus de 300 000 golfeurs et 1 435 clubs membres partout au pays. Fière membre du Comité olympique canadien, Golf Canada a pour mission d'augmenter la participation et de promouvoir l'excellence au golf. Pour de plus amples renseignements sur les initiatives que prend Golf Canada pour soutenir le golf dans votre collectivité, visitez le site www.golfcanada.ca.

