TORONTO, le 14 juin 2023 /CNW/ - BDO Canada a annoncé aujourd'hui avoir franchi une étape importante dans le développement de son partenariat avec Microsoft grâce à l'utilisation d'Azure OpenAI, un service permettant de faciliter l'élaboration de solutions personnalisées et efficaces pour les entreprises canadiennes. BDO est prêt à relever les défis posés par cette grande transformation et s'y prépare depuis plusieurs années. Le cabinet peut d'ailleurs compter sur une équipe 500 personnes spécialisée en intelligence artificielle (« IA ») qui met sur pied des solutions personnalisées pour des entreprises clientes de premier plan.

« Chez BDO, nous sommes ravis de collaborer avec Microsoft dans le cadre de cette initiative permettant de stimuler l'innovation au sein des entreprises canadiennes. L'utilisation de solutions de pointe appuyant notre expertise en services professionnels à valeur ajoutée nous donne la chance de nous démarquer et de guider nos clients afin qu'ils conservent une longueur d'avance en cette période de changements technologiques importants et rapides », déclare le PDG de BDO Canada, Bruno Suppa. « Nous sommes convaincus que notre collaboration étroite avec Microsoft nous permettra de donner aux entreprises canadiennes les moyens de réaliser leur plein potentiel ainsi que de connaître une croissance et un succès sans précédent. »

En plus de cet important engagement nécessitant l'investissement de ressources considérables, BDO a également fait cinq acquisitions stratégiques de petites sociétés technologiques au cours des dix dernières années pour développer une expertise importante en infonuagique et en intelligence artificielle au sein de plusieurs secteurs et instaurer une culture axée sur la curiosité et l'innovation.

L'accélérateur Innovation et changement élabore actuellement des projets pour mettre en place le service Azure OpenAI à l'échelle du cabinet et ainsi améliorer l'efficacité, la productivité et l'expérience client.

« Notre équipe se consacre à la création de solutions pragmatiques à l'aide de technologies de pointe afin d'outiller nos employés pour qu'ils effectuent leur travail. Cette initiative entraînera une transformation importante au sein de notre cabinet et de notre secteur », indique l'associée directrice, Innovation et changement, chez BDO Canada, Sonia Edmonds.

BDO Canada participe actuellement à de nombreux projets de grande envergure auprès d'entreprises clientes de premier plan et a conçu la propriété intellectuelle unique actuellement utilisée dans le cadre de ceux-ci.

« BDO a reconnu rapidement le pouvoir de l'IA pour ses gens, ses clients et le cabinet et a effectué les investissements stratégiques nécessaires pour se préparer en vue de ce moment crucial. Il s'agit d'un autre pas important vers la réalisation de notre engagement visant à générer de nouvelles possibilités et à révolutionner l'avenir du travail », déclare l'associé directeur des Services-conseils de BDO Canada, Jeff Chapman.

« L'intégration de l'IA aux plateformes technologiques transformera les méthodes de travail ainsi que l'exploitation des entreprises », dit le vice-président de la division GPS de Microsoft Canada, Harp Girn. « En collaboration avec BDO, nous mettons à la disposition des entreprises canadiennes la puissance du service Azure OpenAI de Microsoft, leur permettant ainsi de profiter des modèles d'IA les plus sophistiqués au monde qui reposent sur une infrastructure optimisée grâce à l'IA et sur les capacités professionnelles de confiance d'Azure. »

BDO est un cabinet maintes fois primé qui intègre depuis longtemps la technologie et l'innovation dans le cadre de sa relation avec Microsoft. Cette alliance stratégique globale annoncée en 2022 a été conclue afin d'offrir une gamme élargie de services et de solutions numériques de pointe aux clients de BDO de partout dans le monde.

