L'initiative aidera le Canada à reconnaître et à protéger les actifs incorporels

MONTRÉAL, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - BDC Capital a créé une nouvelle enveloppe de financement du développement de la propriété intellectuelle (PI) pour aider les entreprises canadiennes riches en PI. Cette enveloppe de 160 M$ est la première du genre au Canada. Elle fournit du capital patient et personnalisé qui tient compte de la force et de la valeur de la stratégie et du portefeuille de PI d'une entreprise - un actif essentiel qui doit être reconnu, protégé et valorisé.

« Les entreprises qui offrent des actifs incorporels comme la PI ont souvent du mal à accéder au capital », explique Jérôme Nycz, vice-président exécutif, BDC Capital. « C'est pourquoi notre objectif est de donner l'exemple et de combler cette lacune en fournissant aux entreprises riches en PI les capitaux dont elles ont besoin pour favoriser la commercialisation, accroître leur compétitivité et prendre de l'expansion à l'échelle internationale. Nous espérons inciter des intervenants qui partagent une même vision à collaborer avec nous afin d'aider encore plus d'entreprises. »

Les recherches montrent que la croissance future de l'économie canadienne viendra de l'innovation et du savoir. Selon une étude publiée en 2017, intitulée Intangible Asset Market Value Study et réalisée par Ocean Tomo, en 1975, les entreprises de l'indice S&P 500 ont indiqué que 83 % de la valeur de leur entreprise provenait d'actifs corporels. En 2015, la situation était inversée, les actifs incorporels comptant pour 84 % de la valeur.

Pour soutenir davantage d'initiatives PI, BDC Capital a créé une nouvelle équipe, dirigée par Lally Rementilla, qui agit à titre d'associée directrice. Avant de se joindre à BDC, Mme Rementilla a lancé et dirigé avec succès Quantius, un prêteur commercial alternatif spécialisé dans le financement d'entreprises novatrices possédant des actifs incorporels. Travaillant désormais au sein de BDC Capital, elle et ses collègues de Quantius offriront du financement et faciliteront l'accès à des conseils stratégiques à grande échelle.

« Nous sommes ravis de lancer cette solution de financement qui permettra de bâtir et de maintenir un solide réseau de chefs de file en matière de PI au sein de l'écosystème canadien. Ensemble, nous aiderons les entreprises canadiennes à propulser leur PI et à la protéger, et nous continuerons de positionner le Canada comme un leader dans l'économie de l'innovation », a déclaré Mme Rementilla.

Cette nouvelle enveloppe de BDC Capital fournira du financement sous forme de dette subordonnée, de dette convertible et de capitaux propres afin d'accélérer le processus de commercialisation. Il s'agira d'entreprises en expansion œuvrant dans l'industrie du savoir, dotées de riches portefeuilles de PI - notamment en matière de brevets, de conception et de secrets industriels - et dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à au moins 1 M$.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la division d'investissement de BDC--la seule banque au Canada qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique pour les entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital et de financement, autant pour les entreprises qui démarrent que pour celles qui visent une transition. BDC Capital soutient les entrepreneurs canadiens qui ont l'ambition de se démarquer à l'échelle mondiale. Visitez bdc.ca/capital.

SOURCE BDC Capital

Renseignements: BDC Capital, Joanne Lajeunesse, Relations avec les médias, [email protected], 1 844 625-8321