MONTRÉAL, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - BCI Marine annonce qu'elle devient le distributeur des moteurs hors-bord diesel extrêmement performants OXE Marine pour le territoire canadien.

OXE Diesel fabrique dans des usines BMW les meilleurs moteurs hors-bord diesel haute performance au monde, conçus pour l'utilisateur commercial exigeant des unités nécessitant un minimum d'entretien tout en offrant une autonomie maximale, des performances hors du commun et une grande durabilité.

C'est la combinaison du moteur diesel automobile moderne et de la transmission par courroie brevetée OXE Marine qui fournit aux moteurs OXE Diesel ces avantages uniques. De plus, comme ils sont compatibles avec l'ensemble des accessoires de navigation dans le marché, ils deviennent un choix idéal pour tous ceux qui sont à planifier une nouvelle motorisation de leur flotte de bateaux.

« OXE promet une économie de carburant de 40 % et une augmentation de puissance et de couple remarquables! Ils fabriquent leurs moteurs depuis plusieurs années et les bris sont presque inexistants.

En transformant ainsi le moteur hors-bord, OXE Marine rend les déplacements dans un environnement marin plus durables, écologiquement positifs et moins coûteux, sans compromettre la fiabilité, l'endurance, la puissance ni le contrôle. L'économie de carburant se traduit par une plus grande autonomie pour les embarcations.

Nous sommes choyés qu'ils aient choisi BCI Marine, à cause notamment de nos excellentes relations avec les concessionnaires d'un océan à l'autre » confie Patrick Hardy, président et fondateur de l'entreprise québécoise.

Au Canada, ces moteurs seront destinés au segment de marché suivants : sécurité, sauvetage, tourisme, garde côtière, remorquage et travaux sur des infrastructures. BCI Marine anticipe également un engouement pour ce type de motorisation dans les secteurs de l'économie de la pêche commerciale et pour des utilisations plus exigeantes telles que nos régions éloignées.

À propos de BCI Marine

L'histoire de BCI Marine est intimement liée à celle de Patrick Hardy, son fondateur. La création de l'entreprise est le fruit d'un heureux mariage entre la passion de la navigation de plaisance qu'entretient Patrick depuis toujours et de ses vingt années d'expérience vente et en marketing dans le secteur des télécommunications et de la technologie. Entrepreneur dans l'âme, Patrick a possédé sa propre entreprise en solutions marketing technologiques. Parallèlement à ses activités professionnelles, Patrick se passionne de la navigation de plaisance; cette passion prend de plus en plus de place dans sa vie, au point où il vend son entreprise et décide de repositionner sa carrière dans l'industrie des embarcations nautiques. L'occasion parfaite se présente lorsqu'il se porte acquéreur de BCI Distribution, une entreprise œuvrant dans le secteur nautique. C'est ainsi que naît BCI Marine, qui se positionne dans le marché en assurant la distribution de produits uniques et novateurs. En travaillant avec les dernières tendances du monde nautique, BCI Marine désire évoluer dans des segments de marché en forte croissance en Amérique du Nord qui collent à la demande des consommateurs d'aujourd'hui : motorisation hors-bord électrique, bateaux semi-rigides au design soigné, embarcations à vocation croisiériste, et bien plus encore.

Pour en savoir plus : www.bcimarine.com

