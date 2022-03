« Quelques fabricants de bateaux, principalement en ce qui concerne les pneumatiques, font affaire avec des usines ukrainiennes », explique Patrick, président et fondateur de BCI Marine, un distributeur québécois de produits nautiques. « Il y a même une compagnie basée à Kharviv, Brig, dont l'usine a été bombardée dans les derniers jours. Conséquemment, on s'attend à une rareté dans le marché cet été. Les futurs acheteurs devront donc faire preuve de patience et de compréhension ». Ils devront aussi s'attendre à une hausse de prix significative, ajoute Patrick Hardy : « En plus du coût élevé des pièces, la situation actuelle a fait exploser les frais de transport. Une livraison Pologne-Vancouver, qui me coûtait 12 000 $ il y a peu de temps à peine, se chiffre désormais à 28 000 $. Et je ne parlerai pas des délais plus longs que prévus… Bref, c'est un contexte qui n'est pas facile pour personne ».

À court et moyen termes, l'incertitude quant à la durée de ce conflit force certains fabricants à relocaliser leur production dans un autre pays. Par exemple, la compagnie Aquaspirit (AQS), qui jouit d'une belle présence dans le marché canadien, a fait savoir qu'elle désirait trouver une nouvelle usine sur le territoire de l'Union européenne afin de profiter d'une plus grande stabilité politique et sociale. « Et c'est sans compter sur le fait que cette guerre force un exode des cerveaux ukrainiens, un peuple qui possède une grande expertise et un savoir-faire dans la fabrication de bateaux ».

En terminant, Patrick Hardy souhaite que Transport Canada et le gouvernement du Canada, qui gèrent le secteur du nautisme au pays, tendent la main aux entreprises qui vont subir des contrecoups à cause de cette guerre.

À propos de Patrick Hardy

Passionné de navigation de plaisance depuis toujours, Patrick apporte à BCI Marine ses 20 années d'expérience en vente et marketing dans le secteur des télécommunications et de la technologie. Entrepreneur dans l'âme, Patrick a possédé sa propre entreprise en solutions marketing qu'il décide de vendre pour acquérir BCI Distribution. Patrick y voit l'occasion de mettre son talent et ses connaissances au service des acteurs de l'industrie afin de dynamiser le secteur et d'y ajouter une offre unique. C'est ainsi que BCI Marine est née.

À propos de BCI Marine

BCI Marine offre aux concessionnaires d'embarcations nautiques des solutions simplifiées clés en main concernant la distribution et la vente des marques qu'elle représente. De l'adaptation des bateaux aux normes nord-américaines en passant par la logistique de transport et de dédouanement et au financement d'inventaire des concessionnaires, BCI Marine prend en main les opérations de toute la chaîne entre le fabricant et le détaillant. BCI Marine accompagne aussi les détaillants dans leurs opérations marketing en déployant des solutions intégrées afin de stimuler la demande des consommateurs au niveau des marques qu'elle distribue.

Pour en savoir plus : www.bcimarine.com.

SOURCE BCI Marine

Renseignements: Natalie Bibeau, 514 803-1471, [email protected]