MONTRÉAL, le 8 mai 2025 /CNW/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE : BCE) a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration de BCE avait approuvé certaines modifications relativement au Régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions pour les actionnaires de BCE (le « régime ») aux termes desquelles il sera mis fin à l'émission d'actions ordinaires nouvellement émises à un escompte de 2 % par rapport au cours moyen dans le cadre du régime. Les actions ordinaires seront plutôt achetées par l'agent de BCE, Compagnie Trust TSX (l'« agent »), sur le marché secondaire, au moyen de liquidités fournies par BCE. Ces modifications prendront effet à compter du dividende payable le 15 juillet 2025 aux porteurs d'actions ordinaires admissibles à la date de clôture des registres tombant le 16 juin 2025, et s'appliqueront par la suite jusqu'à nouvel ordre.

Le régime continue d'offrir aux porteurs d'actions ordinaires admissibles de BCE un moyen efficace d'acquérir des actions ordinaires supplémentaires, sans commissions ni frais de courtage, en réinvestissant les dividendes en espèces versés sur les actions ordinaires qu'ils détiennent ou en effectuant des versements en espèces facultatifs sous forme d'espèces ou de dividendes sur les actions privilégiées de BCE.

Les participants actuels du régime continueront d'y participer en ce qui concerne le dividende payable le 15 juillet 2025 aux porteurs d'actions ordinaires, sauf s'ils mettent fin à leur participation au régime. Pour mettre fin à leur participation au régime ou retirer des actions ordinaires, les porteurs d'actions ordinaires inscrits doivent faire parvenir leur demande de fermeture de compte ou de retrait d'actions à l'agent avant 16 h (heure de l'Est) le 9 juin 2025. Les propriétaires véritables d'actions ordinaires de BCE (les actionnaires qui détiennent leurs actions par l'entremise d'une institution financière, d'un courtier ou d'un autre intermédiaire) devraient consulter l'intermédiaire suffisamment de temps avant cette date pour savoir comment participer au régime, retirer des actions ou mettre fin à leur participation au régime.

La participation au régime est facultative. Les actionnaires admissibles qui n'ont pas choisi de participer au régime continueront de recevoir leurs dividendes en espèces réguliers de la manière habituelle. Il est possible de consulter un exemplaire du régime dans la section Investisseurs sur le site Web de BCE, au www.bce.ca, sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca, ainsi que sur le site Web de l'agent, au www.tsxttrust.com/bce/drip.

Avis aux investisseurs américains

Il est possible de consulter un exemplaire du prospectus visant le régime sur le site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, au www.sec.gov, dans la section Investisseurs sur le site Web de BCE, au www.bce.ca, ainsi que sur le site Web de l'agent, au https://www.tsxtrust.com/bce/drip.

Les actions ordinaires de BCE offertes à l'extérieur des États-Unis dans le cadre du régime ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933.

À propos de BCE

Plus grande entreprise de communications du Canada1, BCE offre des services évolués d'Internet à large bande, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'affaires. Pour en savoir plus, visitez les sites Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

________________________ 1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines des déclarations qui sont faites dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives, notamment les déclarations relatives au mode de distribution des actions ordinaires dans le cadre du régime, aux avantages découlant de la participation au régime et à la fin de l'escompte associé à l'émission d'actions nouvellement émises aux termes du régime, de même que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions refuges prévues par la législation canadienne en valeurs mobilières applicable et la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les déclarations prospectives sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante de nos attentes. Ces déclarations ne constituent pas une garantie du rendement ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois en matière de valeurs mobilières applicables l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, de l'occurrence d'événements futurs ou pour toute autre raison. BCE pourrait décider à tout moment, conformément aux modalités du régime, de mettre fin à la remise des actions ordinaires aux participants dans le cadre du régime à titre de réinvestissement des dividendes en espèces par l'achat d'actions sur le marché secondaire et de plutôt remettre des actions ordinaires nouvellement émises. Le mode d'achat aux termes du régime (sur le marché secondaire ou par l'émission d'actions ordinaires nouvellement émises), tout escompte et tout pourcentage d'escompte applicables à l'émission d'actions ordinaires nouvellement émises dans le cadre du régime, de même que le montant et la déclaration des dividendes sont à la discrétion du conseil d'administration de BCE. Par conséquent, rien ne garantit que des dividendes seront déclarés. Le niveau des dividendes à l'égard des actions ordinaires de BCE et la déclaration de dividendes par son conseil dépendent ultimement des résultats d'exploitation et des résultats financiers de BCE, qui sont pour leur part assujettis à différents risques et hypothèses, dont ceux mentionnés dans les documents d'information publics de BCE. Pour de plus amples renseignements au sujet des hypothèses et des risques sous-jacents à certaines de nos déclarations prospectives faites dans le présent communiqué, veuillez consulter le rapport de gestion annuel de 2024 de BCE daté du 6 mars 2025, le rapport de gestion du premier trimestre de 2025 de BCE daté du 7 mai 2025 et le communiqué de BCE daté du 8 mai 2025 annonçant ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2025, que BCE a déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières provinciales canadiennes (disponibles sur sedarplus.ca) et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à l'adresse SEC.gov). Ces documents peuvent également être consultés à l'adresse BCE.ca.

