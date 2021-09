TORONTO, le 24 sept. 2021 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) a décerné au service Communications de BC Housing le Prix commémoratif Don Rennie 2021 en reconnaissance de ses efforts visant à appuyer les nombreuses initiatives de la province en matière de logement abordable et d'itinérance. Le prix a été présenté virtuellement le deuxième jour de Cultiver 2021, la conférence virtuelle de la SCRP.

En tant que société d'État responsable des logements sociaux, BC Housing a été chargée de mettre en œuvre le plus important investissement jamais fait par le gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement, qui a répondu à un continuum de besoins, soit des refuges d'urgence, des services pour les sans-abri, de soutien et d'aide à la vie autonome, des logements sociaux, ainsi que des loyers et des propriétés abordables.

En raison de cette tâche considérable, l'équipe de BC Housing a ressenti une immense pression pour communiquer les progrès des nombreux projets, y compris son propre mandat de 29 000 logements abordables d'ici 2028. Plus de 21 500 de ces nouveaux logements sont maintenant terminés ou en construction, chacun nécessitant d'importantes communications stratégiques allant de la participation des résidents, des intervenants et du public aux relations avec les médias, aux communications sur le Web et aux campagnes dans les médias sociaux.

Pour répondre aux besoins de croissance rapide, une vérification externe des communications a été menée au début de 2019. Plus tard au cours de la même année, Sara Goldvine, MCM, ARP, s'est jointe à BC Housing à titre de vice-présidente, Communications. Mme Goldvine a utilisé les constatations de la vérification, ainsi que d'autres analyses, pour restructurer l'ensemble du service Communications et élaborer un plan stratégique des communications, qui comprenait un accent mis sur l'équité, la prise de décisions éclairées par les données, la narration proactive et une nouvelle stratégie d'accessibilité.

« Merci à la Société canadienne des relations publiques pour cette reconnaissance incroyable. Même si mon équipe est l'auteure de ma mise en candidature, c'est un prix d'équipe. Lorsque je me suis jointe au service Communications il y a deux ans, nous savions que nous avions un défi à relever pour répondre aux attentes dans le cadre d'un investissement gouvernemental record, a déclaré Mme Goldvine au moment d'accepter le prix. Tout au long de la pandémie, notre équipe s'est penchée sur le défi plus que jamais, tout en connaissant une croissance de plus de 50 % et en s'attaquant à des crises importantes dans nos collectivités. Je suis ravie d'accepter ce prix au nom de l'équipe. C'est une reconnaissance grandement méritée pour leur travail acharné et leur engagement. Merci. »

Le Prix commémoratif Don Rennie d'excellence en relations publiques gouvernementales est remis chaque année à la mémoire de Don Rennie, un membre de la SCRP qui a aidé à changer le visage des communications gouvernementales au Canada en élaborant et en mettant en œuvre une nouvelle politique de communications à l'échelle de tous les ministères fédéraux.

Le Prix commémoratif Don Rennie de cette année était l'un des dix Grands prix et Prix spéciaux présentés à la conférence virtuelle. Les lauréats des Grands prix de la SCRP sont mis en candidature par d'autres membres de la SCRP pour souligner leur engagement exceptionnel dans la profession des relations publiques.

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est une organisation sans but lucratif composée de professionnels qui se consacrent à la pratique, à la gestion ou à l'enseignement des relations publiques et des communications. Formée de 13 sociétés locales, la mission de la SCRP consiste à construire une communauté nationale de relations publiques et de gestion de la communication par le développement et l'agrément professionnel, la collaboration avec les influenceurs et l'engagement envers l'éthique et un code de déontologie, la défense des intérêts de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.

