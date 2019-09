BBQ Québec se positionne au 155ème rang sur le « 2019 Growth 500 »

- Canadian Business révèle sa liste annuelle des entreprises aux croissances les plus rapides du Canada -

LONGUEUIL, QC, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Canadian Business et Maclean's ont nommé BBQ Québec au 155eme rang du Annual Growth 500 : le classement des entreprises canadiennes aux plus fortes croissances de revenus sur 5 ans. Encore plus impressionnant, dans l'industrie du commerce du détail, l'entreprise s'affiche dans les 10 premières!

BBQ Québec s'est affichée sur la liste en 2019 avec une croissance de revenus de 586%.

« Ce qui me rend le plus fier, c'est de voir que nous sommes l'une des rares entreprises dans le milieu du commerce de détail qui peut jouir d'une telle croissance en 2019. Être dans le Top 10 de cette catégorie nous prouve que nos efforts afin d'innover et d'être des précurseurs dans le domaine sont récompensés.

Dans l'industrie, étant considéré comme un commerce saisonnier, c'est incroyable de voir qu'on peut partager notre passion du BBQ, 365 jours par année, grâce à la confiance de nos clients, mais aussi à l'engagement de notre équipe, de chacun de nos employés, sans qui cet accomplissement n'aurait pas mené à cette réussite », partage Max Lavoie, Co-Président de BBQ Québec

À propos de BBQ Québec

BBQ Québec est une compagnie québécoise qui a été créée en 2012 par les frères Max et JP Lavoie, originaires de St-Jean-Chrysostome, dans la région de Québec.

Dédiés à l'univers du BBQ et ayant la volonté d'offrir un service personnalisé aux amateurs de BBQ et faire vivre une expérience client hors-du-commun, ils ont inauguré leur première boutique à Ste-Foy (Ville de Québec) en 2014.

BBQ Québec, c'est aujourd'hui : 4 boutiques officielles, une franchise, un détaillant autorisé, un site Web transactionnel expédiant des commandes à travers le Canada et une marque affiliée, instaurée en 2019, pour la communauté anglophone canadienne - House of BBQ Experts.

Avec près de 800 points de vente, l'entreprise distribue son offre de produits auprès de quincailleries, dépanneurs, boucheries, ainsi qu'à travers une chaîne d'épiceries dans laquelle des produits «prêts-à-griller» sont aussi disponibles.

En 2019, BBQ Québec a conclu un partenariat avec la plus grande entreprise de bières au Canada, développant une campagne autour du BBQ, rejoignant plus de 250 000 foyers au Québec.

Notons que BBQ Québec est dirigé par trois jeunes entrepreneurs dynamiques, dont une femme, qui évolue depuis cinq ans à titre de directrice-générale, dans un domaine perçu comme un univers masculin.

BBQ Québec s'est donnée comme mission de faire vivre sa passion du gril et ainsi de changer le monde, un BBQ à la fois!

www.bbqquebec.com

www.facebook.com/BBQquebec

@bbqquebec

SOURCE BBQ Québec

Renseignements: Contact média, Stephanie Roy, BBQ Québec, stephanie@bbqquebec.com, 450-693-1227