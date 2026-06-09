Bausch Health, Canada Inc. et l'Alliance pancanadienne pharmaceutique concluent avec succès leurs négociations, menant à la signature d'une lettre d'intention pour OKEDI(MC) (suspension injectable à libération prolongée de rispéridone) dans le traitement de la schizophrénie

LAVAL, QC, le 9 juin, 2026 /CNW/ - Bausch Health, Canada Inc., une filiale de Bausch Health Companies Inc. (NYSE etTSX : BHC), a annoncé aujourd'hui avoir mené avec succès les négociations avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP), ce qui a mené à la signature d'une lettre d'intention (LI) pour OKEDIMC (suspension injectable à libération prolongée de rispéridone) 75 mg et 100 mg, un antipsychotique injectable à longue durée d'action pour le traitement de la schizophrénie chez l'adulte.1

La signature de cette lettre d'intention représente une étape clé vers l'obtention d'une couverture publique et l'accès des patients à OKEDIMC partout au Canada. Bausch Health demeure déterminée à travailler en étroite collaboration avec les régimes publics d'assurance médicaments fédéraux, provinciaux et territoriaux, y compris ceux destinés aux peuples autochtones et aux anciens combattants, afin de conclure les ententes d'inscription de produits et de favoriser un accès rapide et équitable pour les Canadiens vivant avec la schizophrénie.

OKEDIMC est conçu pour permettre une atteinte rapide de concentrations plasmatiques cliniquement pertinentes de rispéridone, suivie d'une libération soutenue sur un intervalle posologique de 4 semaines, sans nécessité de supplémentation orale ni de dose de charge1.

« Nous sommes très heureux d'avoir conclu une entente avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique sur des modalités qui contribueront à élargir l'accès à OKEDIMC pour les personnes vivant avec la schizophrénie par l'intermédiaire des régimes publics d'assurance-médicaments », a déclaré Amy Cairns, directrice générale de Bausch Health, Canada Inc. « Cette étape nous rapproche de notre objectif de soutenir les patients, leurs familles et les aidants en leur offrant de nouvelles options thérapeutiques, et nous nous réjouissons de finaliser rapidement les ententes afin que les Canadiens puissent en bénéficier dès que possible. »

« Nous accueillons favorablement cette lettre d'intention entre Bausch Health, Canada Inc. et l'APP, qui permettra d'améliorer l'accès à OKEDIMC ® et d'offrir aux personnes vivant avec la schizophrénie une nouvelle option de traitement », a déclaré le Dr Howard Margolese, MD, CM, MSc, FRCPC, président d'Early Psychosis Intervention (EPI) Canada. « Il est très encourageant de constater des progrès vers un meilleur accès aux traitements pour les Canadiens vivant avec la schizophrénie », a déclaré Dave Gallson, directeur exécutif national de la Société pour les troubles de l'humeur du Canada. « La schizophrénie est une maladie qui transforme profondément la vie des gens et qui peut avoir des répercussions majeures sur leur fonctionnement quotidien, leur autonomie et leur qualité de vie. Un accès rapide à de nouvelles options de traitement est donc essentiel pour aider les personnes touchées à mener une vie plus stable et épanouie. »

À propos de la schizophrénie

La schizophrénie est un trouble psychiatrique chronique et sévère qui se manifeste généralement à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte et touche environ 1 % de la population. Elle se caractérise par des épisodes de psychose et une perte de contact avec la réalité, ainsi que par des symptômes émotionnels et cognitifs. La maladie affecte la façon dont une personne pense, ressent, agit et interagit avec les autres, entraînant souvent une altération du fonctionnement, des relations, de l'emploi et de la qualité de vie.2

Les rechutes sont fréquentes tout au long de la maladie, plus de 80 % des patients connaissant une rechute dans les cinq années suivant un premier épisode.3 Les rechutes sont associées à une détérioration progressive du cerveau, à une aggravation des symptômes, à des hospitalisations, à une diminution du fonctionnement et à une résistance accrue au traitement, soulignant l'importance d'une intervention précoce, d'un contrôle durable des symptômes et de la continuité des soins. Bien qu'il n'existe pas de guérison, la schizophrénie peut être efficacement prise en charge grâce à une combinaison de traitements antipsychotiques, de soutien psychosocial et de soins communautaires, permettant à de nombreuses personnes d'atteindre une stabilité et un rétablissement.2

Les antipsychotiques injectables à longue durée d'action peuvent jouer un rôle important dans le maintien de la continuité du traitement et la réduction du risque de rechute chez les patients atteints de schizophrénie.

Données cliniques et renseignements sur l'innocuité d'OKEDI

L'étude pivot PRISMA-3, randomisée, à double insu et contrôlée par placebo, menée chez des adultes présentant une exacerbation aiguë de la schizophrénie (N=438), a démontré que OKEDIMC administré une fois par mois (75 mg et 100 mg) améliorait significativement les symptômes comparativement au placebo sur 12 semaines. Le traitement a permis d'obtenir des réductions plus importantes des scores totaux PANSS et CGI-S, avec des différences statistiquement significatives (p<0,0001). Des améliorations ont également été observées dans les sous-échelles des symptômes positifs et négatifs, et les taux de réponse globaux étaient plus élevés avec OKEDIMC (46 à 54 %) qu'avec le placebo (18 %). Le profil d'innocuité était conforme à celui connu de la rispéridone, les effets indésirables les plus fréquents étant liés à la prolactine, les céphalées et la prise de poids.4

Dans l'étude de prolongation ouverte sur 12 mois (PRISMA-3 OLE; N=215), le traitement continu par OKEDIMC a été associé à une amélioration soutenue des symptômes et à une stabilité de la maladie. Le profil d'innocuité à long terme était conforme à celui observé dans l'étude pivot, sans nouveau signal d'innocuité.5 Chez les patients n'ayant jamais reçu de rispéridone, la tolérabilité à la rispéridone orale doit être établie avant l'instauration du traitement par OKEDIMC. OKEDIMC n'est pas indiqué chez les patients de moins de 18 ans.1

À propos de Bausch Health

Bausch Health Companies Inc. (NYSE etTSX : BHC) est une société pharmaceutique mondiale à exploitation diversifiée ayant pour mission d'améliorer la vie des gens grâce à ses produits de santé. Elle met au point, fabrique et commercialise une gamme de produits, principalement dans les domaines de la gastroentérologie, de l'hépatologie, des neurosciences, de la dermatologie, les dispositifs médicaux esthétiques, la dentisterie, l'esthétique, les produits pharmaceutiques internationaux, ainsi que la santé oculaire, à travers sa participation majoritaire dans Bausch + Lomb. Nous aspirons à devenir une entreprise de soins de santé intégrée à l'échelle mondiale, reconnue et appréciée par les patients, les professionnels de la santé, les employés et les investisseurs. Pour plus de renseignements, visitez le site www.bauschhealth.com et communiquez avec nous sur LinkedIn.

La gamme de médicaments d'ordonnance de Bausch Health, Canada Inc. cible principalement la dermatologie, les affections cardio-métaboliques, allergiques, la gestion du poids et la neuropsychiatrie. Bausch Health possède deux usines de fabrication pour les médicaments d'ordonnance au Canada, une à Laval, au Québec, et l'autre à Steinbach, au Manitoba. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de la société au www.bauschhealth.ca.

Déclarations prospectives

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Références

Bausch Health, Canada Inc. Okedi® Monographie de Produit. (en date du 5 décembre 2025) Schizophrenia: An Information Guide - Center for Addiction and Mental Health. 2017. schizophrenia-guide-en.pdf Csernansky & Schuchart. CNS Drugs. 2002;16(7):473-484; Kane. J Clin Psychiatry. 2007;68(Suppl 14):27-30 Efficacy and safety of once-monthly Risperidone ISM® in schizophrenic patients with an acute exacerbation. Correll at al. 2020. Long-term efficacy and safety of once-monthly Risperidone ISM® in the treatment of schizophrenia: Results from a 12-month open-label extension study. Filts et al. 2022.

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