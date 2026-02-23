LAVAL, Quebec , le 23 févr. 2026 /CNW/ - Bausch Health Companies Inc. (NYSE:BHC) (TSX:BHC), une entreprise pharmaceutique mondiale et diversifiée, et Solta Medical, un chef de file mondial en médecine esthétique, ont annoncé aujourd'hui le lancement du laser Clear + BrilliantMD Touch au Canada. Le dispositif a été approuvé par Santé Canada le 20 mai 2025, une étape importante pour l'entreprise alors que la demande de traitements non invasifs de rajeunissement de la peau ne cesse de croître au pays. Désormais, les médecins canadiens peuvent recourir à l'une des technologies laser à double longueur d'onde parmi les plus avancées sur le marché, facilitant l'accès à des traitements personnalisables, en phase avec la préférence croissante de la population canadienne pour les options de rajeunissement de la peau à la fois efficaces et accessibles.

« Le rayonnement de Solta à l'échelle internationale ne se dément pas. Avec sa vaste gamme de produits bien établis, Solta répond à la demande croissante de solutions dans le domaine de l'esthétique de qualité supérieure, déclare Thomas J. Appio, chef de la direction de Bausch Health. Le Canada est une partie importante de cette croissance, car il y a dans tout le pays un intérêt marqué et soutenu pour le marché de l'esthétique. »

Inspiré du système Clear + Brilliant Touch, dont le lancement en 2021 a connu un grand succès aux États-Unis, le design innovateur de l'appareil permet l'utilisation de deux pièces à main émettant chacune une longueur d'onde distincte réalisant ainsi des traitements complets qui donnent à la peau une apparence plus lisse, plus éclatante et plus jeune. Le système convient à tous les types de peau, à différentes tranches d'âge et peut être utilisé à longueur d'année (selon la discrétion du médecin traitant). Ses principaux atouts : la simplicité d'emploi, le temps de convalescence minimal et son approche douce, mais qui produit des résultats efficaces.

« Élargir l'accessibilité au système Clear + Brilliant Touch en l'introduisant sur le marché canadien marque un grand pas en avant pour Solta Medical et sa mission, soit élargir à l'échelle mondiale sa gamme novatrice de produits de santé de la peau, déclare Jiny Kim, vice-présidente principale chez Solta Medical, Bausch Health. Ce lancement vient consolider la position de chef de file de Solta, qui sert les fournisseurs de soins et les patients en leur procurant des technologies sécuritaires, efficaces et personnalisables. »

Indications du traitement au laser Clear + BrilliantMD Touch (Canada)

L'utilisation du système Clear + BrilliantMD Touch est indiquée pour des interventions dermatologiques nécessitant la coagulation du tissu mou et le relissage général de la peau. Le système comprend deux pièces à main à laser fractionné, qui ont chacune leur propre indication :

Pièce à main à 1440 nm

Indiquée pour le traitement et l'amélioration de l'apparence des caractéristiques cutanées suivantes :

Rides Dyschromie Pigmentation Texture de la peau Taille des pores



Pièce à main de 1927 nm

Indiquée pour le traitement et l'amélioration de l'apparence des caractéristiques cutanées suivantes :

Rides Dyschromie Pigmentation Texture de la peau Perméabilité de la peau Taille des pores



À propos du laser Clear + BrilliantMD Touch

Le laser Clear + BrilliantMD Touch de Solta Medical est maintenant offert au Canada et s'ajoute à la gamme Clear + BrilliantMD. Appuyée par des données probantes robustes provenant de plus de 15 études cliniques, la plateforme Clear + BrilliantMD est une technologie de laser fractionné qui provoque des changements cutanés à la fois structurels et fonctionnels. Au Canada, ce type de traitement pourrait répondre à certains signes de vieillissement, à conserver une peau d'apparence jeune et à améliorer l'apparence générale de la peau.

Depuis 2011, la plateforme Clear + BrilliantMD aide à définir l'horizon des traitements au laser sur les marchés internationaux.

Pour en savoir plus sur le laser Clear + BrilliantMD Touch et pour obtenir des renseignements importants sur son innocuité, visitez le site ca.clearandbrilliant.com/fr-CA/hcp.

À propos de Bausch Health

Bausch Health Companies Inc. (NYSE:BHC) (TSX:BHC) est une compagnie mondiale de produits pharmaceutiques diversifiés qui améliorent la vie des gens et dont la détermination sans faille vise à améliorer les résultats en matière de soins de santé. Nous mettons au point, fabriquons et commercialisons un large éventail de produits pharmaceutiques, principalement dans les domaines thérapeutiques de la gastroentérologie, de l'hépatologie, des neurosciences, de la dermatologie, de la médecine dentaire et de l'esthétique, de même qu'en santé oculaire à l'échelle internationale par l'intermédiaire de notre participation majoritaire dans la société Bausch + Lomb. Nous avons l'ambition de devenir une entreprise de soins de santé intégrée à l'échelle mondiale, digne de confiance et valorisée par les patients, professionnels de la santé, employés et investisseurs. Notre branche consacrée à l'esthétique, Solta Medical, est un chef de file mondial en médecine esthétique qui a pour mission de créer et de soutenir des marques de soins esthétiques de confiance, gages de valeur pour les clients comme les patients. Vous trouverez de plus amples renseignements sur Solta Medical à l'adresse www.solta.com. Pour en savoir plus sur Bausch Health, visitez le www.bauschhealth.com; vous pouvez aussi communiquer avec nous par LinkedIn.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse pourrait contenir des déclarations de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Les déclarations de nature prospective se caractérisent généralement par l'utilisation du futur ou du conditionnel, ou des verbes « anticiper », « espérer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « prévoir », « croire », de l'expression « sous réserve de » ou de leurs variantes ou d'expressions similaires. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques ni une garantie de rendement futur; elles sont fondées sur les attentes et les croyances actuelles de la direction et sont sujettes à d'autres risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations de nature prospective. Les résultats réels sont soumis à d'autres risques et incertitudes qui dépendent plus largement des activités globales de Bausch Health, y compris celles décrites plus en détail dans les rapports annuel et trimestriel les plus récents de Bausch Health et les rapports détaillés de Bausch Health ou autres documents déposés régulièrement à la Securities and Exchange Commision des États-Unis ou aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières, dont les facteurs sont intégrés aux présentes par renvoi. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations de nature prospective. Ces déclarations de nature prospective ne s'appliquent qu'à la date des présentes. L'entreprise n'a aucune obligation de mettre à jour ces déclarations de nature prospective pour refléter des événements, des circonstances ou des renseignements postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou pour refléter les résultats réels, sauf si la loi l'exige.

Relations avec les investisseurs : Relations avec les médias : Garen Sarafian Katie Savastano [email protected] [email protected] 877-281-6642 (sans frais) 908-569-3692

