Bausch Health, Canada a Reçu un Avis Favorable du Comité Canadien d'expertise sur les Médicaments (CCEM) de l'ACMTS pour DUOBRII(MC), un Nouveau Médicament d'ordonnance Contre le Psoriasis Administré par Voie Topique

Selon la recommandation du CCEM, l'association de propionate d'halobétasol et de tazarotène (HP/TAZ) devrait faire l'objet d'un remboursement pour la réduction des signes et des symptômes du psoriasis en plaques chez les adultes atteints d'une forme modérée ou sévère de la maladie, sous réserve de certaines conditions 2 .

« En tant qu'entreprise pleinement engagée envers la communauté canadienne du psoriasis, nous sommes conscients des difficultés rencontrées par les patients et leur médecin qui cherchent à améliorer la qualité de vie et à obtenir une peau intacte. Nous nous réjouissons de l'avis favorable du CCEM, qui nous rapproche d'un remboursement de DUOBRII par les pouvoirs publics, et nous sommes particulièrement fiers du fait que ce médicament est fabriqué ici même au Canada », a déclaré Richard Lajoie, président et directeur général de Bausch Health, Canada.

À l'heure actuelle, la majorité des régimes privés d'assurance médicaments au Canada remboursent DUOBRII.

La lotion DUOBRII offre l'action combinée de deux ingrédients bien connus qui possèdent chacun un profil d'efficacité établi depuis longtemps. Administrés ensemble, les deux ingrédients de DUOBRII ont des effets complémentaires en raison de leurs modes d'action respectifs ciblant différents récepteurs et différentes voies afin de maîtriser l'inflammation et de rétablir la morphologie de l'épiderme1.

DUOBRII se distingue aussi par sa technologie PRISMATREXMC, un système polymérique d'émulsification qui fournit un environnement stable assurant la distribution uniforme des gouttelettes de l'émulsion au fil du temps et malgré les fluctuations de température3.

À propos de Bausch Health Companies Inc.

Bausch Health Companies Inc. (NYSE/TSX : BHC) est une société mondiale dont la mission est d'améliorer la vie des gens grâce à ses produits de santé. Nous mettons au point, fabriquons et commercialisons un large éventail de produits pharmaceutiques, d'appareils médicaux et de produits en vente libre, principalement dans les domaines thérapeutiques de la santé oculaire, de la gastroentérologie et de la dermatologie. Nous honorons nos engagements en bâtissant une société novatrice vouée à l'amélioration de la santé globale.



Au Canada, la gamme de médicaments d'ordonnance de la société cible principalement la santé oculaire, la dermatologie et les affections cardiométaboliques. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de la société à bauschhealth.ca/fr.



1 Monographie de DUOBRII. Bausch Health, Canada Inc. 8 juin 2020. 2 DUOBRII (halobetasol propionate and tazarotene lotion) CADTH Canadian Drug Expert Committee Recommendation - Final: https://www.cadth.ca/sites/default/files/cdr/complete/SR0638%20Duobrii%20-%20CDEC%20Final%20Recommendation%20October%2030%2C%202020_For%20Posting.pdf. Consulté en novembre 2020. 3 Données internes de Bausch Health, Canada Inc.

SOURCE Bausch Health

Renseignements: Relations avec les investisseurs : Arthur Shannon, [email protected], 514-856-3855, 877-281-6642 (sans frais); Relations avec les médias : Lainie Keller, [email protected], 908-927-1198

Liens connexes

https://www.bauschhealth.ca/