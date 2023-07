La marque de hockey de premier plan rétablit un partenariat complet, tout en reconnaissant les progrès et les mesures à prendre pour rétablir la confiance

TORONTO, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Bauer Hockey, la marque numéro un de l'industrie, a publié la déclaration suivante de Mary-Kay Messier, vice-présidente, Marketing mondial, appuyant la nomination par Hockey Canada de Katherine Henderson au poste de cheffe de la direction de l'organisation et rétablissant le partenariat de l'entreprise en matière de marque et d'équipement.

« En tant que chef de file de l'industrie, notre priorité a toujours été d'assurer la transparence et la responsabilisation, ainsi que de susciter des changements positifs au sein de Hockey Canada. Il est essentiel de veiller à ce que le hockey soit sécuritaire, accessible, inclusif et accueillant pour l'ensemble des enfants et des familles.

« Bien que nous ayons reconnu publiquement les défis importants qui existent à Hockey Canada, nous croyons que nous devons maintenant reconnaître les progrès réalisés par l'organisation dans plusieurs domaines clés. Bien qu'il reste encore du travail à faire, Hockey Canada a mis en œuvre bon nombre des propositions du rapport indépendant de Cromwell et, comme il a été annoncé aujourd'hui, a embauché une dirigeante chevronnée pour agir à titre de cheffe de la direction.

« Katherine est une cadre chevronnée qui a dirigé des redressements d'entreprise et a équilibré l'investissement dans des programmes communautaires avec des compétitions sportives d'élite. Hockey Canada a besoin de cette expérience et de ce leadership particuliers, et Katherine a les antécédents et la vision nécessaires pour l'offrir.

« À compter d'aujourd'hui, Bauer Hockey rétablira son partenariat avec Hockey Canada. Avec Katherine et Hockey Canada, nous voulons contribuer à l'élaboration d'un plan stratégique qui fait croître l'industrie, qui accorde la priorité à l'inclusion et qui rétablit la confiance des Canadiens.

« Nous croyons que le moment est venu pour les entreprises partenaires, les commanditaires de la diffusion et les dirigeants communautaires d'appuyer Hockey Canada. Parallèlement, nous devons tous continuer de tenir l'organisation responsable de la création et de l'exécution d'une nouvelle vision qui reflète nos collectivités canadiennes et qui offre des expériences équitables et enrichissantes pour tous.

« Notre sport a beaucoup à offrir, de l'exercice à la création d'amitiés durables en passant par la création de bons citoyens. Il est temps de se réunir pour le bien du sport. »

Mme Messier a siégé au comité de recrutement de la cheffe de la direction de Hockey Canada. Elle siège également au Comité consultatif du hockey féminin de la LNH et au conseil de mentors du Future of Hockey Lab.

En 2022, Bauer Hockey a mis un terme à son partenariat avec Hockey Canada, plus précisément à l'entente concernant l'équipement pour l'équipe masculine junior mondiale, et a redirigé ces ressources vers l'équipe féminine, l'équipe para et d'autres initiatives pour faire croître le sport.

SOURCE Bauer Hockey