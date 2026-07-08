BATTLE 4 ATLANTIS EST DE RETOUR À L'ATLANTIS PARADISE ISLAND POUR SA 15e ANNÉE

~ Diffusion nationale sur les plateformes du réseau ESPN, du 24 au 27 novembre ~

~ Nouveaux forfaits chambre-billet, avec des places en bord de terrain et des billets All Access ~

PARADISE ISLAND, Bahamas, 8 juillet 2026 /CNW/ - En novembre prochain, Atlantis Paradise Island accueillera la 15e édition annuelle du Battle 4 Atlantis, qui réunit des équipes de basket masculines et féminines de la Division I de la NCAA pour l'un des plus importants tournois de début de saison du basket junior, à l'emblématique Imperial Arena du centre de villégiature. Mêlant compétition à enjeux élevés et contexte inégalé des Bahamas, le Battle 4 Atlantis est le rendez-vous incontournable du calendrier du basket universitaire.

Les billets sont à la vente dès aujourd'hui et permettent aux fans d'acheter des forfaits chambre-billet exclusifs sur atlantisbahamas.com/battle-for-atlantis. Nouveauté de cette année, les billets All Access offrent des places assises et des droits d'entrée à tous les matchs des tournois masculin et féminin.

« Ce n'est qu'à l'Atlantis Paradise Island que les clients peuvent vivre la passion et la camaraderie du basketball universitaire de classe mondiale, ainsi que les commodités et les expériences inégalées de notre complexe emblématique », déclare Audrey Oswell, présidente et directrice générale d'Atlantis Paradise Island. « Au cours des 15 dernières années, Battle 4 Atlantis est devenu une vitrine pour les programmes d'élite et les futures légendes de la discipline, et bon nombre de ses étudiants-athlètes mettront leurs mains sur les coupes de la NCAA et de la NBA. Nous nous réjouissons à la perspective d'accueillir les équipes masculines et féminines de cette année et d'offrir un autre tournoi inoubliable aux joueurs, aux fans et aux familles, tant sur le terrain qu'en dehors. »

Le tournoi Battle 4 Atlantis de 2026 mettra en vedette les équipes suivantes de la division I de la NCAA :

WOMEN'S BATTLE 4 ATLANTIS (24-26 novembre)

Collège Davidson

Université de la Floride

Université Notre-Dame

Université de Virginie-Occidentale

BATTLE 4 ATLANTIS (25-27 novembre)

Université Marquette

Université de Memphis

Université d'État du Mississippi

Université d'État de Pennsylvanie

Université A&M du Texas

Université de Virginie

Université Wake Forest

Université Xavier

Le tournoi Battle 4 Atlantis sera diffusé sur les plateformes ESPN, y compris ESPN, ESPN2, ESPNU, ESPN+, ACC Network et SEC Network, ce qui permettra aux fans du pays de suivre toute l'action en direct de Paradise Island.

En dehors du terrain, le tournoi offre une occasion unique de jumeler une compétition de haut niveau avec les offres phares d'Atlantis Paradise Island, avec ses plages de sable blanc, ses restaurants de classe mondiale et sa vie nocturne animée au célèbre casino Atlantis, Aquaventure, Dolphin Cay, ses habitats marins immersifs, son terrain de golf The Ocean Club et plus encore.

Suivez toute l'actualité du tournoi, les annonces des équipes et le contenu des coulisses sur Instagram @battle4atlantisofficial et @atlantisbahamas.

Les matchs et les horaires des deux poules seront annoncés à une date ultérieure. Pour en savoir plus et acheter vos billets, rendez-vous sur www.atlantisbahamas.com/battle-for-atlantis.

À propos de l'Atlantis Paradise Island, The Bahamas

Atlantis Paradise Island a récemment achevé une rénovation audacieuse de 250 millions de dollars et lancé de nouveaux partenariats prometteurs dans l'ensemble du complexe, y compris une transformation complète de The Royal Towers, un casino Atlantis réinventé et bien plus encore. Ces améliorations marquent un nouveau chapitre dynamique pour la destination de villégiature de divertissement la plus emblématique au monde, garantissant que les clients continueront de profiter du meilleur de l'Atlantis, avec des hébergements à couper le souffle, une cuisine créative et des expériences inoubliables allant de spectacles musicaux et de concerts à des festivals gastronomiques et vinicoles de renommée internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements et réserver, consultez le site atlantisbahamas.com.

SOURCE Atlantis, Paradise Island

CONTACT : Erika Garcia-Lavyne, Atlantis Paradise Island, 954 235-1483, [email protected]; Megan Hall, Eleven Six PR, 864 444-5385, [email protected]