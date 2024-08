SASKATOON, SK, le 14 août 2024 /CNW/ - La population canadienne sait parfaitement que les changements climatiques provoquent quantité de perturbations négatives dans le milieu naturel sur toute la planète. Or, il apparaît de plus en plus évident que, sous l'effet des changements climatiques, l'économie et la finance mondiales subissent des transformations qui créent de remarquables possibilités pour les travailleurs, les entreprises et les communautés autochtones du Canada.

Dans le monde, les pays sont de plus en plus nombreux à passer à l'action. Nos amis américains effectuent des investissements massifs dans l'économie propre aux termes de l'Inflation Reduction Act (IRA). Nos partenaires européens, japonais et sud-coréens prennent des mesures similaires. Outre nos alliés naturels qui jouissent d'un régime démocratique, les compétiteurs comme la Chine prennent aussi des mesures dynamiques et hautement stratégiques pour saisir les grandes possibilités économiques qu'offre la transition énergétique en cours.

Pour que le Canada puisse saisir les possibilités extraordinaires qu'ouvre la transition vers une économie carboneutre, nous devons d'abord reconnaître la réalité des changements climatiques sur le plan scientifique et veiller à ce que cette réalité guide la stratégie économique canadienne.

Les principaux débouchés économiques varieront d'une région à l'autre du pays. Le gouvernement fédéral collabore avec les provinces, les territoires, les partenaires autochtones, l'industrie, le monde du travail, les établissements universitaires et d'autres acteurs pour tirer parti des atouts particuliers à chaque région et pour favoriser la création de richesses et la croissance propre à l'échelle locale dans tout le pays.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a rencontré aujourd'hui des leaders autochtones et des acteurs de premier plan issus du monde des affaires, du monde du travail et d'établissements universitaires en Saskatchewan afin d'amorcer un processus de mobilisation qui visera à faire avancer, par la collaboration, les grandes priorités économiques des Saskatchewanais.

L'économie bas carbone peut offrir d'énormes débouchés économiques pour la Saskatchewan. Les possibilités d'accroître la demande se multiplient dans différents domaines, notamment :

le captage et stockage du carbone

les minéraux critiques

les combustibles propres

la production d'électricité propre

Selon Clean Energy Canada, la Saskatchewan devrait connaître l'un des taux de croissance les plus élevés en matière d'emploi dans le secteur de l'énergie propre d'ici 2050. En effet, environ 131 000 emplois devraient être créés dans la province d'ici le milieu du siècle.

Renforcer le dialogue et la collaboration aidera à prioriser les mesures et les aides fédérales dans des domaines clés relatifs aux ressources naturelles et à l'énergie. Ces conversations viendront compléter et guider les efforts déployés par le gouvernement du Canada pour mettre en œuvre Le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies.

En reconnaissant le virage mondial en cours et en poursuivant avec dynamisme notre activité dans les principaux domaines porteurs de débouchés économiques, nous pouvons assurer, aujourd'hui et dans l'avenir, la prospérité de la Saskatchewan et du Canada dans son ensemble.

Citation

« Il est essentiel de collaborer activement avec nos partenaires autochtones, l'industrie, le monde du travail et d'autres grands acteurs afin de bâtir une économie bas carbone porteuse d'un avenir prospère. Des conversations similaires sont en cours dans chaque province et territoire du pays à l'heure où nous tâchons non seulement de combattre la menace des changements climatiques, mais aussi de saisir les immenses possibilités économiques qu'offre un avenir sobre en carbone. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada



Faits en bref

La Saskatchewan accroît sa capacité en énergie solaire et éolienne et devrait être l'un des chefs de file canadiens de la croissance dans le secteur de l'énergie renouvelable.

accroît sa capacité en énergie solaire et éolienne et devrait être l'un des chefs de file canadiens de la croissance dans le secteur de l'énergie renouvelable. Le gouvernement du Canada a recensé 34 minéraux critiques, dont 27 se trouvent en Saskatchewan . En 2023, les dépenses d'exploration minière en Saskatchewan ont atteint un sommet en dix ans, l'exploration de l'uranium en tête, ce qui illustre le grand attrait mondial de la région pour les investissements ( Saskatchewan Ministry of Energy and Resources Exploration and Development Highlights Report , 2023).

a recensé 34 minéraux critiques, dont 27 se trouvent en . En 2023, les dépenses d'exploration minière en ont atteint un sommet en dix ans, l'exploration de l'uranium en tête, ce qui illustre le grand attrait mondial de la région pour les investissements ( , 2023). Ressources naturelles Canada travaille avec le Saskatchewan First Nations Natural Resource Centre of Excellence depuis 2023 pour mieux comprendre les intérêts et les perspectives des Premières Nations dans la transition vers la carboneutralité.

travaille avec le Saskatchewan First Nations Natural Resource Centre of Excellence depuis 2023 pour mieux comprendre les intérêts et les perspectives des Premières Nations dans la transition vers la carboneutralité. Le gouvernement du Canada investit dans une économie propre pour la Saskatchewan , notamment : 29 millions de dollars, accordés au Saskatchewan Research Council , pour transformer des métaux des terres rares au Canada , une première en son genre. Ces travaux contribueront à bâtir une chaîne d'approvisionnement complète pour les minéraux critiques au Canada . 100 millions de dollars, fournis par l'intermédiaire du Fonds stratégique pour l'innovation, pour soutenir le projet de 7,5 milliards de dollars de la société BHP visant à exploiter sa mine de potasse à faibles émissions de calibre mondial. Cette mine, située à Jansen , en Saskatchewan , devrait produire les émissions directes les plus faibles de toutes les mines de potasse au monde. 74 millions de dollars, en financement fédéral, pour la mise au point de petits réacteurs modulaires en Saskatchewan , projet dirigé par SaskPower . Ce financement favorisera les travaux et études techniques préparatoires, les évaluations environnementales, les études réglementaires et la mobilisation des collectivités et des Autochtones pour faire progresser cet important projet. 300 millions de dollars, du financement fédéral pour l'énergie propre, ont été affectés au partenariat Wah-ila-toos pour des projets d'énergie propre dans les communautés autochtones et les collectivités rurales et éloignées du Canada . 10 millions de dollars, en soutien à l'énergie propre, pour les communautés autochtones de la Saskatchewan . 174 millions de dollars, en remise des produits issus de la tarification de la pollution à la Saskatchewan , pour des projets de production d'électricité sans émissions, dont la mise au point de nouveaux compteurs intelligents résidentiels, des améliorations au réseau de transport d'électricité rural et la remise à neuf de la centrale hydroélectrique E.B .-Campbell. 50 millions de dollars, dans le projet d'énergie éolienne de Bekevar , en partenariat avec la Première Nation de Cowessess . 7 millions de dollars, dans des projets d'énergie propre dirigés par des Autochtones en Saskatchewan , dans le cadre du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification. 3,95 millions de dollars, pour permettre à Shell Canada d'installer 79 bornes de recharge pour véhicules électriques dans 37 points de vente au détail de Shell le long de corridors importants reliant l' Alberta , la Colombie-Britannique, l' Ontario , le Manitoba et la Saskatchewan . 18,5 millions de dollars, pour le projet d'énergie solaire Awasis dirigé par des Autochtones, un projet de production d'énergie solaire de 10 MW qui sera construit sur les terres des Premières Nations de Cowessess . 21,6 millions de dollars, fournis à 14 communautés autochtones, dont une en Saskatchewan , pour les aider à mettre en œuvre des projets d'énergie propre.

investit dans une économie propre pour la , notamment :

