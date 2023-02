Bâtir un nouveau centre de recherche sur les ruralités - L'INRS entreprend une vaste consultation pour une recherche durable, humaine et tournée vers l'avenir des territoires et communautés rurales

MONTRÉAL et QUÉBEC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Mieux saisir les enjeux singuliers de la vie rurale au Québec, tout en formant une relève de haut niveau : voilà l'objectif poursuivi par l'Institut national de la recherche scientifique (INRS). Mais avant de construire un nouveau centre dans la région de Charlevoix, un vaste chantier de consultation a été entrepris par l'établissement de recherche et de formation. Profitant du soutien financier du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec, le projet mené se veut collaboratif et porteur.

L’INRS entreprend une vaste consultation pour une recherche durable, humaine et tournée vers l’avenir des territoires et communautés rurales. CRÉDIT : André-Olivier Lyra (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

À cette occasion, les chercheuses et chercheurs, les citoyennes et citoyens, les personnes élues ou employées des gouvernements municipaux, provincial et fédéral, de même que les personnes intervenant dans le domaine à travers le Québec sont sollicités à joindre cette consultation. L'INRS s'intéresse à leurs expériences diversifiées des ruralités et compte sur ces expertises pour mener à bien le projet.

« Les thématiques de recherche sur les ruralités ne sont pas nouvelles, nous le reconnaissons. Elles sous-tendent d'essentiels enjeux pour l'avenir de la société, souligne Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS. Ces enjeux, nous souhaitons les placer au cœur d'un projet rassembleur et proposer un lieu de recherche et de formation novateur. Nous voulons y réunir de nouvelles expertises et stimuler les collaborations avec les actrices et les acteurs qui vivent les ruralités d'aujourd'hui. »

Une réflexion collective

Depuis octobre 2022, l'INRS invite les personnes concernées par les travaux sur les ruralités d'hier, d'aujourd'hui et de demain, à réfléchir collectivement sur le sujet. Les forces vives du Québec qui touchent aux ruralités sont également conviées aux tables de concertation.

« Notre approche est basée sur la concertation, l'innovation et l'intégration. Pour la réussite du projet, il est important de coordonner dès le départ nos actions avec celles de l'écosystème québécois de la recherche et de l'innovation », indique Luc-Alain Giraldeau.

Pour établir les grandes orientations de ce futur centre, l'INRS a organisé une série de rencontres dès le début de l'année 2023. La prochaine étape de consultation se tiendra en mars, à Baie-Saint-Paul, dans la région de Charlevoix.

Les rendez-vous INRS sur les ruralités

À la suite de la première séance d'information virtuelle sur le thème « Regards croisés : quel(les) ruralité(s) ? », l'INRS organise une deuxième rencontre les 22 et 23 mars prochain, à Baie-Saint-Paul. Porté par une vision de rapprochement entre la science et la société, l'INRS réunit les chercheuses, chercheurs et différents protagonistes du Québec pour pousser plus loin la conversation. Ce qui les rassemble ? Tous sont touchés par les enjeux autour des ruralités, qu'ils soient du milieu scientifique, politique, économique ou culturel.

Michel Jean, animateur et écrivain, agira à titre de maître de cérémonie et présentera la conférence d'ouverture. Le 23 mars, c'est sous le thème de l'intelligence collective que les participantes et participants se réuniront pour une journée de discussion et d'ateliers collaboratifs.

Un nouveau centre, une thématique porteuse

C'est au printemps 2022 que l'INRS a officiellement démarré le projet, à la suite de l'obtention d'un financement accordé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Le Bureau de projet est ainsi créé et les analyses de faisabilité s'amorcent.

Une fois implanté dans Charlevoix, une région toute désignée pour l'accueillir, le nouveau centre de recherche et de formation représentera une avancée significative pour l'INRS dans sa mission de développement économique, social et culturel du Québec.

Pour consulter la programmation complète

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Renseignements: Source: Julie Robert, Service des communications et des affaires publiques de l'INRS, [email protected], 514 971-4747, @inrsciences