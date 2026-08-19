Bâtir un Canada fort en investissant dans les infrastructures récréatives à Dartmouth

DARTMOUTH, NS, le 19 août 2026 /CNW/ -- Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans des infrastructures modernes et fiables qui permettent d'augmenter l'offre de logements et de bâtir des collectivités résilientes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques dans tout le pays.

À cette fin, l'honorable Darren Fisher a annoncé un investissement fédéral pouvant atteindre 1,2 million de dollars pour la revitalisation du Mic Mac Amateur Aquatic Club dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

On effectuera des travaux de rénovation et d'agrandissement au Mic Mac Amateur Aquatic Club afin de faire face aux effets des changements climatiques, d'accroître l'efficacité énergétique du bâtiment et d'améliorer son accessibilité pour les populations mal desservies. Les fenêtres, la maçonnerie et l'isolation seront modernisées afin d'améliorer le rendement énergétique du bâtiment, et des panneaux solaires ainsi que des pare-soleil seront installés pour réduire la dépendance aux énergies non renouvelables. Les quais pour les kayaks et les bateaux-dragons seront remplacés par de nouveaux quais accessibles, construits à partir de matériaux durables et adaptés au climat. De plus, une voie d'accès et une rampe pour fauteuils roulants seront aménagées afin de relier l'entrée à la terrasse du deuxième étage.

Les travaux de rénovation intérieure comprennent l'agrandissement de la cuisine et l'installation d'appareils électroménagers écoénergétiques, la transformation des toilettes en installations accessibles et non genrées, ainsi que l'installation de portes accessibles.

Une fois les travaux terminés, l'installation offrira des espaces intérieurs et extérieurs accessibles pour les programmes, ainsi qu'un environnement accueillant pour les personnes de toutes capacités et de tous horizons, tout en améliorant la durabilité environnementale et l'accessibilité de l'ensemble du site.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« À Dartmouth, on ne vous demande pas si vous faites du pagayage, mais bien où vous en faites. Depuis plus de 100 ans, le Mic Mac Amateur Aquatic Club, un organisme à but non lucratif, rassemble les gens sur le lac Banook. Que ce soit pour s'entraîner, participer à des compétitions ou mettre une pagaie à l'eau pour la première fois, chacun devrait avoir la possibilité de pratiquer cette activité. Ces travaux d'amélioration rendront le club plus accessible, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, plus écoénergétique et mieux préparé pour l'avenir. Ils contribueront ainsi à faire en sorte que cet important lieu de rassemblement communautaire puisse continuer d'accueillir les résidents, les familles et les pagayeurs de tous niveaux pendant de nombreuses années. »

L'honorable Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour

« Nous sommes ravis d'améliorer le Mic Mac Amateur Aquatic Club afin d'en faire un lieu plus durable, plus accessible et plus accueillant. Ces travaux permettront d'accroître l'efficacité énergétique du bâtiment, d'en améliorer l'accessibilité et d'offrir de meilleurs espaces intérieurs et extérieurs pour les personnes de toutes capacités. Plus important encore, ce projet contribuera à faire en sorte que le club puisse continuer de servir et d'accueillir les membres de notre collectivité pendant de nombreuses années. »

Craig James, président du Mic Mac Amateur Aquatic Club

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 264 980 $ dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans; Le volet de prestation directe, qui fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 1 milliard de dollars sur 4 ans dans le cadre d'un volet des impacts locaux, qui sera versé par les agences de développement régional du Canada pour soutenir des projets d'infrastructure communautaire ayant des impacts locaux; Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.

Le financement du projet est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le bénéficiaire.

Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences, notamment celles qui sont liées à la consultation des Autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale, le cas échéant.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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