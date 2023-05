Bâtir son quartier franchit le cap des 15 000 logements sociaux et communautaires livrés

Bilan des activités de 2022 en quelques données clés :

678 logements ajoutés au parc immobilier social du grand Montréal

630 logements en chantier

2 312 logements dont le financement est en voie d'être complété

5 426 logements dans des projets en émergence

15 307 logements livrés au fil des années (valeur foncière de 2 G$)

100 nouvelles demandes d'accompagnement de la part d'OBNL ou de coopératives d'habitation souhaitant réaliser des projets de nouveaux logements, de maintien d'actifs ou non résidentiels

Consultez le rapport annuel 2022 : bit.ly/45rKMd2

MONTRÉAL, le 25 mai 2023 /CNW/ - À l'occasion de son assemblée générale annuelle, Bâtir son quartier a publié le bilan de ses activités pour l'année 2022. L'entreprise d'économie sociale a ainsi ajouté 678 logements au parc immobilier social et communautaire du grand Montréal, portant à 15 307 le nombre des logements livrés depuis sa création. De plus, au 31 décembre 2022, 630 logements étaient en construction et 2 312 étaient en voie d'obtenir le financement nécessaire pour aller de l'avant. En parallèle, le groupe poursuivait des démarches afin de concrétiser des dizaines d'autres projets ayant le potentiel de créer près de 5 500 nouveaux logements destinés à des personnes et des familles à faible et modeste revenu.

« Malgré les obstacles, l'équipe est toujours déterminée à livrer les logements tant attendus par les OBNL et les coopératives d'habitation qui ont choisi Bâtir son quartier pour les accompagner, a déclaré Assia Kada, présidente du conseil d'administration. Alors que la crise du logement s'intensifie et fragilise de plus en plus de personnes et de familles, l'accès à un toit digne et financièrement accessible doit passer par une mobilisation sans précédent des gouvernements en faveur de l'accroissement du parc immobilier communautaire et social. »

Garder le cap dans le tempête

L'assemblée générale de Bâtir son quartier, qui se déroulait sous le thème « Garder le cap dans la tempête » a été l'occasion pour les participant(e)s d'entendre de nombreux témoignages, tant de la part d'acteurs et d'actrices du milieu de l'habitation communautaire que de personnes ayant bénéficié d'un nouveau logement.

« Les milieux de vie que nous créons ont le pouvoir de changer complètement le quotidien de centaines de personnes qui vivent dans des conditions intenables ou qui n'ont simplement pas accès à un logement décent en raison de leurs revenus, a expliqué Edith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier. Savoir que nos efforts permettent à des personnes en situation de vulnérabilité de reprendre leur souffle et d'envisager leur avenir avec espoir, c'est ce qui nous aide à garder le cap au quotidien. »

L'Îlot Rosemont : projet phare de 2022

L'assemblée générale de Bâtir son quartier se déroulait à l'Îlot Rosemont. Ceinturant la station de métro, cet immeuble a été mis en service en 2022. Il regroupe le nouveau centre administratif et de services de l'Office municipal d'habitation de Montréal, qui accueille 300 employé(e)s, et la Résidence des ateliers, qui compte 193 logements publics pour personnes aînées en légère perte d'autonomie. Coordonnée par Bâtir son quartier, la réalisation de ce bâtiment a conclu le redéveloppement du site des anciens ateliers municipaux de l'arrondissement, un terrain de quelque 500 000 pi2, propriété de la Ville de Montréal. Ciblé par les acteurs locaux dès la fin des années 1980, ce site accueillait déjà 155 logements communautaires dont la réalisation a été coordonnée par Bâtir son quartier (Coopérative Le Coteau vert et OBNL Un toit pour tous), 173 logements publics, 348 unités en copropriété, une bibliothèque, un CPE, plusieurs commerces et un parc. Les participant(e)s à l'assemblée générale de Bâtir son quartier ont eu l'occasion de faire une visite guidée du site et de l'Ilôt Rosemont, leur permettant de découvrir un milieu de vie unique et un modèle de développement durable et inclusif à Montréal.

À propos de Bâtir son quartier

Bâtir son quartier est le plus important développeur immobilier communautaire au Québec. Depuis le début de ses interventions en 1976, l'entreprise d'économie sociale a coordonné la réalisation de plus de 15 000 logements sociaux et communautaires dans le cadre de quelque 460 projets répartis sur l'ensemble du territoire de la région métropolitaine de Montréal. Bâtir son quartier a également coordonné la réalisation de nombreux projets non résidentiels tels que des centres de la petite enfance (CPE), des centres communautaires et des installations destinées à des organismes communautaires et des entreprises collectives. www.batirsonquartier.com

