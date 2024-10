Le GRT Réseau 2000+ rejoint Bâtir son quartier pour renforcer le développement du logement communautaire et social à Laval et dans les Laurentides

MONTRÉAL, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Bâtir son quartier a le plaisir d'annoncer l'intégration du Groupe de ressources techniques (GRT) Réseau 2000+ au sein de son organisation afin de répondre aux besoins croissants des communautés locales de Laval et des Laurentides en matière de logement et d'immobilier communautaire.

« C'est avec un grand enthousiasme que nous accueillons l'équipe du GRT Réseau 2000+ », explique Edith Cyr, directrice de Bâtir son quartier. « Ensemble, nous pourrons élargir l'impact de nos actions sur le terrain et accompagner de nouveaux projets de logements communautaires tout en restant proches des besoins des communautés que nous desservons. »

L'équipe du GRT Réseau 2000+ apporte avec elle son expérience dans la réalisation et le développement des projets et sa connaissance des besoins sur les territoires desservis.

Des valeurs partagées pour une vision commune

Cette initiative est fondée sur des valeurs partagées et une conviction profonde que l'immobilier collectif constitue une réponse durable à la crise du logement abordable et un levier essentiel à la création de milieux de vie solidaires, accessibles et inclusifs.

Deux membres du conseil d'administration de Réseau 2000+ siègent dorénavant sur le CA de Bâtir son quartier : Michelle Morin, présidente de la RUI Pont-Viau jusqu'ici secrétaire-trésorière et Paul Forostowsky qui était vice-président. « En rejoignant Bâtir son quartier, nous mettons en commun nos compétences, nos ressources et nos réseaux pour apporter des réponses aux besoins à Laval et dans les Laurentides. Cette perspective est très stimulante pour notre équipe », soulignent-ils.

La proposition d'intégration a été adoptée par les membres des deux organisations les 30 septembre et 1er octobre 2024. La transition administrative de Réseau 2000+ vers Bâtir son quartier sera complétée au cours des prochaines semaines.

À propos de Bâtir son quartier

Bâtir son quartier est une entreprise d'économie sociale qui coordonne la réalisation de projets d'habitation et d'immobilier communautaire. Depuis 1976, Bâtir son quartier a coordonné la réalisation de 470 projets coopératifs ou à but non lucratif totalisant près de 16 000 logements dans la région grande région métropolitaine, en plus de quelque 40 projets non résidentiels, dont des centres de la petite enfance, des centres communautaires et des installations pour des entreprises d'économie sociale. www.batirsonquartier.com

À propos du GRT Réseau 2000+

Le Groupe de ressources techniques (GRT) Réseau 2000+, est une entreprise d'économie sociale active depuis 1985. Il accompagne les groupes porteurs d'un projet d'habitation et d'immobilier communautaire (OSBL, coopératives) dans toutes les phases du développement de l'élaboration jusqu'à l'installation des locataires dans les régions de Laval et des Laurentides. Réseau 2000+ a réalisé depuis sa fondation plus de 1500 logements. www.reseau2000plus.qc.ca/

