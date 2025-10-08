Bâtir pour durer : lancement d'un rapport du commissaire sur les étudiants internationaux

QUÉBEC, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Le commissaire à la langue française, M. Benoît Dubreuil, accompagné par Me Éric Poirier, commissaire adjoint à la langue française, a publié aujourd'hui le rapport Les étudiants internationaux et le français : bâtir pour durer.

Il y présente 11 recommandations en vue de mieux encadrer le recrutement, l'accueil et l'intégration des étudiants internationaux au Québec. Et ce, dans une perspective durable qui est compatible avec les objectifs de la Charte de la langue française.

La préparation des études au Québec

Ces dernières années, le Québec a enregistré une hausse marquée des demandes d'admission soumises par des étudiants internationaux, notamment en provenance de l'Afrique francophone. Si cette tendance est prometteuse pour le français, elle a aussi mis en lumière des failles importantes dans les pratiques de recrutement et d'admission des établissements d'enseignement du Québec.

« Pour déployer une approche robuste et cohérente en Afrique francophone, je recommande au gouvernement du Québec d'établir un consortium chargé de la promotion et la préparation aux études au Québec. Ce consortium regrouperait les expertises en matière de contrôle de l'intégrité et il gérerait un portail unique pour le dépôt des demandes d'admission des étudiants internationaux », a souligné le commissaire Dubreuil.

L'accueil et l'intégration en français

Le commissaire souhaite que le gouvernement du Québec renforce son système d'accueil et d'intégration des étudiants internationaux. Il lui recommande un meilleur équilibre dans la répartition des étudiants internationaux entre les établissements, les régions et les ordres d'enseignement. Pour ce faire, il lui conseille de limiter à 15 %, sauf exception, la proportion des étudiants internationaux dans chaque établissement. Il lui recommande également de ne plus autoriser les programmes reposant principalement sur le recrutement d'étudiants internationaux.

Pour garantir une expérience interculturelle positive, le gouvernement devrait fixer des attentes plus élevées à l'endroit des établissements d'enseignement qui admettent des étudiants internationaux. Dans ce but, il devrait notamment faire de l'accueil et de l'intégration de ces étudiants une composante clé de la prochaine politique nationale sur l'intégration à la nation québécoise et à la culture commune, prévue par la Loi sur l'intégration à la nation québécoise, adoptée en mai 2025.

« Le français est plus qu'une langue d'intégration, a précisé le commissaire adjoint Poirier. En vertu de la Charte, il s'agit aussi de la langue d'adhésion et de participation à la culture distincte du Québec. Il nous importe de privilégier la mixité et de favoriser les rencontres interculturelles entre étudiants québécois et internationaux en assurant une meilleure répartition de ces derniers. »

La cohérence des politiques d'immigration

Le commissaire invite aussi le gouvernement du Québec, en collaboration avec le gouvernement du Canada, à rétablir la cohérence de sa politique d'immigration. Entre autres, il recommande au gouvernement du Québec d'abolir le volet « Diplômés du Québec » de son Programme de l'expérience québécoise, tout en favorisant la sélection, dans l'immigration permanente, des diplômés des établissements d'enseignement francophones. Il lui conseille aussi de devenir responsable de la délivrance des permis de travail postdiplôme et de collaborer plus étroitement avec le gouvernement fédéral pour améliorer le taux d'acceptation des demandes de permis d'études.

« Si elles sont mises en œuvre, nos recommandations permettront au Québec de projeter un message cohérent, notamment sur le marché clé de l'Afrique francophone, de cibler les étudiants ayant les meilleures chances de réussite, de valider leurs aspirations avant l'admission et de mieux les préparer pour les études au Québec », a conclu le commissaire Dubreuil.

Webinaire sur le rapport

Le jeudi 16 octobre 2025, de 12 h à 13 h 15, le commissaire Dubreuil organise un webinaire ouvert à tout le monde. Il y présentera les recommandations de son rapport et il répondra aux questions des participants. Pour s'y inscrire, remplir le formulaire d'inscription du webinaire.

Le rapport est accessible dans le site Web du Commissaire à la langue française au commissairelanguefrancaise.quebec. Une carte interactive est également publiée dans le site Web au sujet de la répartition des étudiants internationaux dans les établissements d'enseignement postsecondaires du Québec.

À propos du Commissaire à la langue française

Le Commissaire à la langue française surveille l'évolution de la situation linguistique du Québec. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, le commissaire fournit à l'Assemblée nationale, au gouvernement ou au ministre de la Langue française les avis et les recommandations qu'il estime appropriés pour favoriser l'usage du français comme langue commune.

SOURCE Commissaire à la langue française

Source et demande d'entrevue: Gaby Audet, Conseillère en communication, [email protected] | 418 643-5324, poste 2011