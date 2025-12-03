LAVALTRIE, QC, le 3 déc. 2025 /CNW/ -

Cher(ère) partenaire,

Vetoquinol Canada est fière de partager avec vous un jalon important de notre stratégie Ambition 2026 visant à recentrer nos efforts et à affirmer notre leadership sur nos pôles d'expertise.

Forts de 32 marques dédiées à la santé des grands animaux au Canada, nous demeurons pleinement engagés à offrir des produits, des services, des solutions et des programmes de la plus haute qualité aux vétérinaires et aux producteurs d'ici. Ambition 2026 a pour objectif de rétablir des priorités claires au sein de nos équipes, de notre gamme de produits et de nos investissements.

Notre positionnement : humaine et tournée vers l'excellence

Une entreprise aspirant à l'excellence dans l'application de ses pratiques d'affaires afin de mieux vous soutenir. Voilà, ce qui définit Vetoquinol Canada aujourd'hui! Cette aspiration se traduit par une volonté constante d'offrir à nos partenaires la tranquillité d'esprit et la valeur ajoutée qu'ils méritent, grâce à la qualité de nos produits, à la fiabilité de notre approvisionnement et à la pertinence de nos solutions et programmes conçus pour le marché canadien. Vous accompagner dans vos défis et vos perspectives est une ambition que notre équipe met en œuvre chaque jour.

Notre stratégie : focalisation et exécution

Concrètement, Ambition 2026 nous aura permis de travailler sur plusieurs axes stratégiques clairs et distincts.

Affirmer notre proposition de valeur : cibler nos efforts, nos services et nos investissements sur le segment stratégique des bovins laitiers ainsi que du bœuf de boucherie.

Développer nos créneaux clés : consolider notre expertise sur les hormones, les antibiotiques, les anti-inflammatoires et la santé des veaux.

Fortifier nos partenariats : privilégier les produits Vetoquinol et ceux de nos fournisseurs de confiance afin d'offrir à nos partenaires ce qui se fait de mieux.

Renforcer nos activités : améliorer l'efficience et la fiabilité de nos outils et de nos procédés pour vous offrir un service sans faille.

L'objectif de cette stratégie de focalisation est d'exceller là où nous savons le faire depuis 92 ans, sans distraction ni compromis, et en investissant là où notre valeur est la plus forte.

Dans cet esprit de renouveau, le projet de refonte du site web Accueil| Vetoquinol Canada voit le jour. Il comporte une section destinée à offrir du contenu exclusif aux vétérinaires et aux équipes vétérinaires canadiennes. Nous vous invitons à vous créer un compte dès maintenant afin d'accéder à plus d'exclusivités Vetoquinol.

Si vous avez des questions concernant cette communication, n'hésitez pas à communiquer avec votre Gérant(e) de Territoire Vetoquinol ou avec notre Centre de service Expérience Client au 1 800 565-0497.

Christopher Lambert

Directeur, Marketing et Médical

