LAVAL, QC, le 20 oct. 2025 /CNW/ - L'entreprise lavalloise Les Noix Bassé, fièrement canadienne et spécialisée dans la confection de mélanges de noix audacieux et de collations nutritives, annonce avec enthousiasme un partenariat stratégique avec Nestlé Canada. Cette collaboration met en vedette deux marques phares de l'univers chocolaté : Coffee Crisp et Turtles, remixées en mélanges de noix délicieux, uniques et abordables.

Déjà reconnue pour son engagement envers la qualité, l'innovation et la durabilité, Bassé renforce sa position dans le marché canadien avec ces nouveaux produits qui marient son savoir-faire à des saveurs emblématiques. « Ce partenariat représente un moment charnière dans notre croissance. Nous sommes fiers d'unir nos forces à une marque aussi emblématique que Nestlé pour offrir aux consommateurs des produits à la fois délicieux et originaux », affirme Elie Cohen, Vice-Président Exécutif.

Le mélange Coffee Crisp sera offert en primeur chez Costco dès le mois d'octobre. Les deux mélanges initiaux seront ensuite dans les rayons de Maxi, Loblaws, sur Amazon et au bassenuts.ca, puis éventuellement chez IGA et Sobeys.

L'année 2026 s'annonce tout aussi riche en développements. Bassé prévoit l'arrivée de nouveaux distributeurs nationaux, ainsi que le déploiement de nouvelles saveurs inspirées d'autres classiques de Nestlé qui viendront ajouter leur grain de sucre. Ces lancements en édition limitée bonifieront une offre déjà bien implantée au Canada, tout en répondant à une demande croissante pour des produits à la fois indulgents et pratiques.

Fondée au Québec, Bassé est une entreprise qui œuvre depuis plus de 35 ans dans la création de collations avant-gardistes, saines et savoureuses. Grâce à son usine de production à la fine pointe de la technologie située à Laval, et à ses employés et collaborateurs, l'entreprise distribue aujourd'hui ses produits à travers le Canada et à l'international, toujours avec un engagement envers l'innovation, la qualité et la responsabilité sociale.

