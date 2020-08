« Les enfants traversent des moments difficiles, déclare Natalie Joseph, représentante de Baskin-Robbins Canada. Nous sommes vraiment honorés d'être là pour eux et leurs familles et nous allons les encourager avec une chose à laquelle tous peuvent contribuer. Les gourmandises Creature Creations MC de Baskin-Robbins sont le moyen idéal de déguster en famille une crème glacée qui éveillera l'imagination et suscitera l'émerveillement. Nous sommes emballés de nous associer aux Repaires jeunesse du Canada pour étendre la joie aux enfants de tout le pays ».

En juillet dernier, Baskin-Robbins lançait Creature CreationsMC, une gamme de trois créatures fantaisistes qui élève la boule de crème glacée traditionnelle à un niveau d'imagination supérieur. Le sommet de ces trois beaux modèles Instagram est surmonté d'un globe oculaire de monstre, d'une corne de licorne ou d'une nageoire de sirène en chocolat blanc, qui décorent toutes les combinaisons de saveurs. Le tout est présenté dans un contenant original au visage de sirène, de licorne ou de monstre d'Halloween.

À ce jour, Baskin-Robbins Canada a remis plus de 50 000 $ aux Repaires jeunesse du Canada, et relève la barre cette année en espérant récolter 15 000 $ de plus.

« Ces trois dernières années, nous avons associé nos ventes de l'été ou de l'automne aux œuvres des Repaires jeunesse du Canada, et cela a été absolument formidable, déclare madame Joseph. Grâce à l'aide de nos clients canadiens, nous sommes en mesure de faire sourire nos enfants en leur offrant de la crème glacée, tout en en soutenant d'autres au sein de nos communautés. Nous sommes ravis de pouvoir faire cela et faisons appel à la générosité de nos clients alors que nous travaillons à amasser davantage de fonds durant cette année plus difficile ».

Baskin-Robbins recueille également les dons en espèces dans des boîtes disposées dans ses magasins.

« Qu'il s'agisse de nos collectes de fonds fructueuses ou des généreux dons en argent, Baskin-Robbins Canada continue de montrer son engagement envers les Repaires jeunesse du Canada, ainsi que les familles et les communautés que nous servons dans tout le pays », déclare Owen Charters, président-directeur général des Repaires jeunesse du Canada. « Nous sommes heureux d'être l'organisme de bienfaisance qu'ils ont choisi, et nous nous réjouissons de développer ce partenariat -- l'avenir est prometteur ».

Avec l'aide de plus de 16 000 bénévoles, de 6 800 employés et d'entreprises partenaires dévouées, les Repaires jeunesse du Canada servent plus de 200 000 enfants chaque année dans 775 communautés au pays. Les Repaires jeunesse proposent des programmes de développement de carrière, de cuisine, de développement personnel, de leadership et d'apprentissage. Ils offrent aux jeunes un espace d'apprentissage et de développement sécuritaire leur permettant de devenir des citoyens responsables et bienveillants. 69 % de ceux qui ont déjà bénéficié des Repaires jeunesse affirment que l'organisation leur a sauvé la vie. Pour plus d'informations ou pour faire un don, visitez le site bgccan.com .

Pour participer à la collecte de fonds, visitez un magasin Baskin-Robbins près de chez vous ou en ligne au baskinrobbins.ca .

Pour plus d'informations au sujet de Baskin-Robbins Canada et de sa variété de saveurs de crème glacée et de desserts glacés, veuillez visiter le site baskinrobbins.ca, suivez la marque sur Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest ou visitez l'un des 104 magasins Baskin-Robbins partout au pays.

À propos de Baskin-Robbins Canada

Baskin-Robbins a été fondée en 1945 par deux passionnés de crème glacée qui partageaient le rêve de créer une boutique de crème glacée innovante qui serait un lieu de rassemblement pour les familles du quartier. Aujourd'hui, Baskin-Robbins Canada exploite 104 boutiques situées en Ontario, au Québec, au Manitoba et en Colombie-Britannique. Plus de 300 millions de personnes de partout dans le monde visitent Baskin-Robbins chaque année pour savourer les quelque 1 300 créations de son impressionnante galerie de crème glacée et pour profiter de sa gamme complète de délices glacés, dont les gâteaux à la crème glacée.

