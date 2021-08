Cette formule enrichie de trois tableaux, en musique et en images, est projetée sur l'un des canevas les plus sublimes que l'on puisse imaginer : l'architecture néo-gothique de la basilique Notre-Dame de Montréal. On y célèbre tant la simplicité de la lumière que les formes, les matériaux et les couleurs de la Basilique.

Les nouveaux moments musicaux mettent en valeur l'impressionnant orgue Casavant de la Basilique, inauguré en 1891 et dont on entend les 7 000 tuyaux jouer en direct pendant AURA.

Pour ce faire, la performance de l'organiste titulaire de la Basilique, Pierre Grandmaison, a été enregistrée et séquencée afin de pouvoir la rejouer en direct sans musicien, avec toutes les subtilités et les accents donnés par l'organiste à la composition. La bande originale a été composée par Marc Bell et Gabriel Thibaudeau de TROUBLEMAKERS. Elle comprend une composition pour orchestre originale interprétée par 30 musiciens et 20 choristes, et met en vedette l'impressionnant orgue de la Basilique.

La force élévatrice de l'orgue et l'acoustique unique de la Basilique permettent ainsi de faire découvrir le vaste espace entourant les spectateurs et de le faire chanter au son puissant de cet instrument unique, générant une expérience palpable.

« La version renouvelée d'AURA en fait une expérience incontournable, à découvrir ou à redécouvrir. Ce projet artistique grandiose permet de poser un regard nouveau sur l'architecture et l'art que recèle la Basilique, qui célébrera son bicentenaire en 2029 tout en demeurant profondément ancrée dans la vie culturelle de Montréal. D'ici la reprise du tourisme international, nous souhaitons susciter l'engouement et l'émerveillement des résidents des quatre coins du Québec », a souligné Jean-Charles Boily, chef de la direction de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal.

Selon Éric Fournier, associé et producteur exécutif de Moment Factory : « Nous sommes très heureux de contribuer à la relance de l'offre de divertissement au Québec en poursuivant notre collaboration avec la basilique Notre-Dame de Montréal. En plus de mettre en valeur ce chef-d'œuvre de notre patrimoine architectural, AURA permet à ses visiteurs de vivre une expérience à la fois immersive et collective. »

L'expérience AURA

Les participant.e.s prennent place dans la nef, immergés au cœur d'une performance grandiose mariant lumière et musique. D'où qu'ils soient, la magnificence des scènes projetées sur les murs, la voûte et le retable de la Basilique les laissera sans voix.

AURA sera d'abord présentée les vendredis à 18h et 20h et les samedis à 19 h et 21 h. Selon l'achalandage, des présentations additionnelles pourraient s'ajouter. Les billets sont en vente en ligne.

Pour un extrait vidéo et des visuels en haute résolution, visitez : https://www.aurabasiliquemontreal.com/fr/salle-de-presse

Adulte (18+) 32,00 $ Étudiant (17-22) 21,00 $ Ainé (65+) 27,00 $ Enfant (6-16) 18,00 $ Famille (2 adultes + 2 enfants 80,00 $ Groupe (10 pers. et +) 27,00 $

À propos de la basilique Notre-Dame de Montréal

Érigée de 1824 à 1829, la basilique Notre-Dame constitue l'un des joyaux du patrimoine architectural, artistique et religieux de la ville de Montréal. Son volume traité dans le style néo-gothique, son mobilier sculpté et ses œuvres d'art religieux sont autant de composantes patrimoniales dont la conservation et la mise en valeur sont essentielles. Première église de style néogothique au Canada, elle est élevée au rang de basilique mineure en 1982 et désignée lieu historique national du Canada en 1989. Près d'un million de visiteur.euse.s s'émerveillent chaque année devant son imposant sanctuaire, sa voûte polychrome décorée à la feuille d'or et la sonorité de ses grandes orgues Casavant.

Sa double mission consiste à maintenir et développer des conditions favorables à l'expression de la vie liturgique et à s'assurer d'optimiser la conservation, la valorisation et la connaissance de son patrimoine historique, architectural, et artistique.

Depuis de nombreuses années, elle profite de sa situation géographique privilégiée pour participer à la vie urbaine en accueillant divers évènements culturels.

À propos de Moment Factory

Moment Factory est un studio multimédia, réunissant un large éventail d'expertises sous un même toit. Notre équipe combine des spécialités dans la vidéo, l'éclairage, l'architecture, le son et les effets spéciaux afin de créer des expériences mémorables. Basé à Montréal, le studio possède également des bureaux à Tokyo, Paris, New York et Singapour. Depuis ses débuts en 2001, Moment Factory a créé plus de 450 projets uniques dans le monde dont les parcours nocturnes Lumina. Nos clients incluent l'aéroport de Changi, la basilique Notre-Dame de Montréal, Disney, Arcade Fire, Microsoft, Sony, le musée des sciences de Boston, Madonna, Cipriani, les studios Universal, le zoo de Toronto et la cathédrale de Reims. www.momentfactory.com

www.AURAbasiliquemontreal.com

https://www.facebook.com/AURABasiliqueMontreal

SOURCE La basilique Notre-Dame de Montréal

Renseignements: Source, information, entrevues : Basilique Notre-Dame de Montréal, Mylène Forget / Tim Duboyce, Massy Forget Langlois relations publiques, [email protected] / [email protected], Cell : 514 266-2156 / 514 604-9282; Moment Factory, Mathieu Monnier, [email protected], Bur. : 514 843-8433, Cell. : 514 607-0492