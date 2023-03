BASF Canada présente sa stratégie de diversité, équité et inclusion.

La société a été désignée pour la première fois par Mediacorp comme l'un des meilleurs employeurs pour la diversité.

MISSISSAUGA, ON, le 7 mars 2023 /CNW/ - Pour la première fois, BASF a été nommée l'un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada par Mediacorp, titre qui honore les entreprises canadiennes pour leurs programmes exceptionnels de diversité et d'inclusion en milieu de travail.

« Cette distinction souligne les efforts continus de BASF pour favoriser une inclusion consciente et une main-d'œuvre diversifiée », a déclaré Apala Mukherjee, présidente de BASF Canada. « Aujourd'hui, nous avons publié la stratégie triennale de BASF Canada en matière de diversité, d'équité et d'inclusion qui vise à réaliser des progrès soutenus et significatifs. Cette stratégie est guidée par nos valeurs d'entreprise et met l'accent sur l'autonomisation de nos employés et de nos dirigeants, par le biais d'une variété d'actions et de programmes pertinents et percutants. »

La diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) sont depuis longtemps des concepts fondamentaux au travail réalisé chez BASF. L'entreprise se concentre sur la constitution d'une main-d'œuvre encore plus diversifiée pour réaffirmer sans cesse son engagement à faire des progrès durables. Grâce à son plan d'action triennal et à ses objectifs, BASF parviendra, d'ici 2025, à concrétiser son aspiration de créer une culture diverse, équitable et inclusive.

La stratégie a été élaborée à partir d'une base solide reposant sur trois piliers stratégiques nouvellement adoptés, soit le développement, l'habilitation et les répercussions. À l'interne, BASF Canada continuera de se concentrer sur l'acquisition et le développement des meilleurs talents par le biais de programmes et de pratiques de pointe et en favorisant un milieu de travail inclusif avec des perspectives diverses. À l'externe, l'entreprise s'engage à avoir des répercussions positives sur les communautés dans lesquelles elle opère afin de favoriser et de soutenir les occasions de développement pour les Canadiens, y compris les groupes sous-représentés.

Quelques exemples de efforts que BASF Canada déploie pour créer une culture inclusive :

Offrir à toute sa main-d'œuvre l'accès à plus de 10 groupes de ressources pour les employés, lesquels sont dirigés par des employés et visent à créer un sentiment de communauté entre les collègues qui partagent les mêmes intérêts et des parcours similaires.

Soumettre le sondage bisannuel Pulse check sur l'inclusion aux employés, afin de mesurer les progrès en la matière et de recueillir leurs commentaires.

Mettre l'accent sur la santé et la sécurité psychologiques et sur les formules de travail flexibles pour favoriser le bien-être des employés.

Exiger des objectifs de performance dédiés à la DEI pour tous les gestionnaires du personnel.

Soutenir les communautés locales par le biais du programme de bénévolat des employés, qui permet aux employés de profiter d'une journée payée pour faire du bénévolat dans un organisme de leur choix.

Obtenir la certification Progressive Aboriginal Relations, pour les relations avec les autochtones.

Cliquez ici pour voir la Stratégie DEI qui s'étale sur trois ans.

Cliquez ici pour consulter le profil d'employeur de BASF Canada, l'un des meilleurs au Canada en ce qui a trait à la diversité.

Quelques-uns des autres prix attribués à BASF Canada récemment :

Au sujet de BASF

BASF Canada, dont le siège social est situé à Mississauga (Ontario), est une filiale nord-américaine de BASF SE et affiliée à BASF Corporation. BASF emploie environ 1100 personnes au Canada et son chiffre d'affaires a atteint 2,5 milliards $ en 2022. Pour en savoir davantage sur les activités de BASF Canada, visitez le www.basf.com/ca.

À BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, protection de l'environnement et responsabilité sociale. Le Groupe BASF compte plus de 111 000 employés qui contribuent au succès de ses clients dans presque tous les secteurs et dans pratiquement tous les pays à travers le monde. Notre portefeuille de produits comprend six segments : produits chimiques, matériaux, solutions industrielles, technologies de surface, nutrition et soins et solutions agricoles. Le chiffre d'affaires de BASF a atteint 83,3 milliards € en 2022. Les actions de BASF sont transigées à la bourse de Frankfurt (BAS) et aux États-Unis en vertu de l'American Depositary Receipts (BASFY). Plus d'information à www.basf.com.

