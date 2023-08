Bas-Saint-Laurent - Récolte de bois de chauffage dans les forêts publiques

RIMOUSKI, QC, le 14 août 2023 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts rappelle aux citoyennes et aux citoyens qu'il est obligatoire de détenir un permis pour récolter du bois de chauffage à des fins domestiques dans les forêts publiques.

La période de récolte de bois de chauffage dans le Bas-Saint-Laurent est du 19 août au 3 septembre 2023 inclusivement.

Demande de permis en ligne

Les personnes qui désirent obtenir un permis peuvent en faire la demande uniquement en ligne en se rendant à la section Bas-Saint-Laurent de la page suivante : mffp.gouv.qc.ca/bois-chauffage-domestiques-commerciales/ .

Ce permis permet aux utilisateurs et utilisatrices de bois de chauffage domestique de récolter un maximum de 22,5 m³ apparents de bois, à 1,70 $ plus taxes le mètre cube apparent (ce taux peut être mis à jour en tout temps).

Le Ministère rappelle que la récolte de bois de chauffage est limitée aux essences prescrites dans les secteurs désignés sur les documents liés au permis. Comme toutes les autres interventions forestières, cette activité est soumise à des règles strictes ayant pour but d'assurer la protection des autres ressources du milieu forestier.

Pour plus d'informations

Les responsables du Ministère sont disponibles pour vous renseigner, répondre à vos questions et vous aider à remplir votre demande de permis du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, aux coordonnées suivantes :

Courriel : [email protected]

Téléphone : 418 629-3068, poste 700010 (Veuillez laisser un message dans la boîte vocale en mentionnant vos coordonnées.)

