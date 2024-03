Bas-Saint-Laurent et Gaspésie - Modification des dates de la saison de pêche sportive dans les zones de pêche 1 et 2

RIMOUSKI, QC, le 18 mars 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes de la pêche que des changements seront apportés à la réglementation de la pêche sportive pour les zones de pêche 1 et 2 relativement aux dates de début et de fin de la saison de pêche.

Les modifications suivantes seront en vigueur à partir du 1er avril 2024 dans les zones de pêche 1 et 2 :

La période de pêche estivale à toutes les espèces, sauf le saumon atlantique, et le bar rayé dans la zone 2, sera annuellement fixée du 15 mai au 10 septembre inclusivement.

Protection des populations d'ombles de fontaine

Les populations d'ombles de fontaine du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie subissent une grande pression de pêche sur le territoire et sont particulièrement vulnérables à la pêche printanière. Afin de limiter les prises lors de cette période critique, l'ouverture de la pêche estivale sera donc retardée. L'adoption de cette mesure de protection supplémentaire s'impose pour assurer le maintien des populations d'ombles de fontaine et permettre une pêche sportive durable, équitable et de qualité. De plus, afin de simplifier la réglementation, l'ouverture et la fermeture de la saison de pêche se feront dorénavant à dates fixes.

Des exceptions existent toutefois dans certains plans d'eau. Le Ministère invite donc les personnes qui pratiquent la pêche sportive à vérifier la réglementation en vigueur dans le secteur de pêche visé avant de commencer leur activité en consultant le site Web du Ministère.

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel. Pour ce faire, ils peuvent communiquer avec SOS Braconnage, au numéro sans frais 1 800 463-2191, sur le site Web du Ministère ou au bureau de la protection de la faune le plus près.

Liens connexes :

Pour obtenir plus de renseignements, les citoyens sont invités à consulter la réglementation.

Pour signaler un acte de braconnage.

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs