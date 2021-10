Ce prix témoigne du dévouement et de l'engagement de M. Lorenzetti envers la communauté des affaires et l'industrie de l'assurance au Canada et dans le monde entier. Depuis l'inauguration de BFL CANADA il y a 34 ans, notre société est devenue l'une des plus grandes entreprises de gestion de risques, de courtage d'assurance et de services-conseils en matière d'avantages sociaux en Amérique du Nord, détenue et exploitée par ses employés, et un partenaire fondateur de Lockton Global LLP, représenté dans plus de 140 pays. Grâce au modèle d'affaires qu'il a développé et à la culture qu'il a créée, BFL CANADA fait une différence pour ses clients, ses employés et ses partenaires depuis 1987 et continue de dépasser les limites du succès.

« C'est un immense honneur d'accepter le Prix du chef d'entreprise internationale de l'année. C'est avec beaucoup d'humilité et de gratitude que j'accepte ce prix au nom des 1 000 hommes et femmes qui composent BFL CANADA, de nos actionnaires et de notre conseil d'administration. Cet honneur est en fait un hommage à leur dévouement, à leur travail d'équipe et à leur engagement envers l'excellence. De plus, en tant que compagnie, nous reconnaissons tous que notre succès d'aujourd'hui peut être attribué à la contribution de meneurs et d'innovateurs exceptionnels qui se sont illustrés au cours des 34 dernières années. Je suis sincèrement et profondément honoré de recevoir cette distinction, » a déclaré Barry F. Lorenzetti, président, chef de la direction et fondateur.

« La Chambre de commerce du Canada est le principal défenseur des entreprises de notre pays et de leur rôle essentiel dans l'édification et le maintien d'un Canada compétitif. J'espère qu'en soulignant les grandes réalisations de M. Lorenzetti, nous sortirons de cette soirée avec un sentiment renouvelé d'inspiration, d'optimisme et d'appréciation de nos efforts individuels et collectifs pour créer un avenir plus radieux et plus prospère pour le Canada, » a affirmé Perrin Beatty, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada.

Créé en 1992, ce prix récompense un dirigeant d'entreprise canadienne dont le leadership et la vision ont permis à son organisation de devenir un acteur mondial important et compétitif. Les lauréats de ce prix sont des sommités dans leur domaine respectif, qui ont su se démarquer par leurs conquêtes effrénées de nouveaux marchés internationaux et par de généreuses initiatives philanthropiques. Parmi les anciens lauréats figurent Guy Laliberté (Cirque du Soleil®), Allan R. Taylor (Banque Royale du Canada) et Laurent Beaudoin (Bombardier).

À PROPOS DE BFL CANADA

Fondée en 1987 par Barry F. Lorenzetti, BFL CANADA est l'une des plus importantes sociétés de gestion de risques, de courtage d'assurance et de services-conseils en avantages sociaux en Amérique du Nord, qui soit détenue et gérée par ses propres employés. L'entreprise compte sur une équipe de plus de 1 000 professionnels répartis dans 23 bureaux à travers le pays. BFL CANADA est un partenaire fondateur de Lockton Global LLP, une société regroupant des courtiers d'assurance indépendants qui offrent des services de gestion de risques, d'assurance et de conseils en avantages sociaux dans plus de 140 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, visitez bflcanada.ca et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

À PROPOS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DU CANADA

La Chambre de commerce du Canada contribue au développement des entreprises qui soutiennent nos familles, nos communautés et notre pays. Nous y parvenons en influençant la politique gouvernementale, en fournissant des services commerciaux essentiels et en mettant les entreprises en contact avec de l'information qu'elles peuvent utiliser, avec des possibilités de croissance et avec un réseau de chambres locales, d'entreprises, de décideurs et d'homologues de tout le pays, dans tous les secteurs de l'économie et à tous les niveaux de gouvernement, ainsi qu'au niveau international. Nous apportons un soutien inébranlable aux entreprises et au rôle vital qu'elles jouent dans l'édification et le maintien de notre grand pays.

Renseignements: Amélie Hogue, chef d'équipe -- Communications corporatives, 514-313-0754 | [email protected]

