Barry Callebaut - Fin de la grève à la plus grande usine de chocolat au Canada

SAINT-HYACINTHE, QC, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La grève générale illimitée déclenchée dimanche dernier a pris fin avec l'acceptation d'une entente de principe avec l'employeur par 72 % des travailleuses et des travailleurs de Barry Callebaut.

« C'est par notre solidarité sans failles que nous avons été en mesure de faire des gains significatifs malgré l'éloignement du centre décisionnel de Chicago », a commenté Roland Piché, président du Syndicat des salariés de Barry Callebaut Canada inc. (usine de Saint-Hyacinthe) - CSN.

Les 350 membres du syndicat avaient voté un mandat de grève générale illimitée à pas moins de 95 %. Ils avaient déjà exercé ce mandat à deux reprises, dont le 26 août dernier. Après cette première grève de 36 heures, les syndiqué-es avaient obtenu plusieurs gains relatifs aux conditions de travail comme une diminution de la surcharge de travail par la création de 26 postes réguliers à temps complet. Ces postes étaient aussi une bonne nouvelle pour les employé-es temporaires. Au total, c'est moins de cinq jours de grève qui se seront tenus.

Sur le plan monétaire, les syndiqué-es obtiennent 20,5 % d'augmentation sur six ans. Ce sera 5 % la première année et la 3e année ainsi que 4,5 % la quatrième année. Les primes pour les quarts de travail de soir, de nuit et de fin de semaine sont augmentées de 50 %. On note aussi que l'assurance collective sera payée à 60 % par l'employeur plutôt que les 50 % actuels. Les disparités salariales à l'intérieur de l'usine seront éliminées, notamment pour les caristes. Une prime de 2 $ l'heure est aussi prévue pour ceux qui donneront des formations.

Conjoncture favorable

« Nous constatons dans les derniers mois que les employeurs accordent des avancées aux travailleuses et aux travailleurs dans une situation de pénurie de main-d'œuvre. Il est maintenant possible de faire des gains significatifs », indique Nancy Mathieu, secrétaire générale de la Fédération du commerce de la CSN.

Solidarité régionale et internationale

« La solidarité régionale a joué dans ce court conflit », ajoute Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie, qui a visité les grévistes à quelques reprises, parfois en compagnie de membres du syndicat de l'entrepôt de Jean Coutu ou de BCI.

Notons aussi l'appui de syndicats d'usines de Barry Callebaut à Louviers en France et l'échange d'information avec d'autres camarades en Allemagne.

À propos

La Fédération du commerce (FC-CSN) compte quelque 28 000 membres regroupés dans plus de 350 syndicats présents dans les secteurs du commerce de détail, de gros et de services divers, de l'agroalimentaire, des finances et du tourisme.

Fondée en 1921, la CSN est composée de près de 2000 syndicats. Elle regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

