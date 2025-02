/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Barometer Capital Management Inc. (« Barometer »), le gestionnaire et fiduciaire du Fonds tactique de croissance du revenu Barometer (auparavant le « Fonds tactique de croissance du revenu Barometer Disciplined Leadership ») (le « Fonds »), a annoncé aujourd'hui que le niveau de risque du Fonds est passée de « faible à moyen » à « moyen ». Ce changement est fondé sur les résultats de l'examen annuel du niveau de risque du Fonds.

Le niveau de risque des deux autres fonds publics de Barometer, soit le Fonds d'actions mondiales Barometer et le Fonds équilibré Barometer (auparavant, le « Fonds équilibré Barometer Disciplined Leadership »), n'a pas changé et demeure « moyen » et « faible à moyen », respectivement.

Aucun changement n'a été apporté aux objectifs ou aux stratégies de placement du Fonds par suite de ce nouveau niveau de risque.

Les versions modifiées des aperçus du Fonds sont disponibles sur le site Internet de Barometer, au www.barometercapital.ca, ou sur le site Internet de SEDAR+, au www.sedarplus.ca. Vous pouvez obtenir un exemplaire des versions modifiées des aperçus du Fonds sur demande et sans frais, auprès de Barometer en composant le numéro sans frais 1 866 601-6888 ou en écrivant à l'adresse [email protected], ou auprès d'un courtier ou d'un conseiller en placement.

À propos de Barometer

Barometer Capital Management Inc. est une société canadienne de gestion de placements discrétionnaires offrant une vaste gamme de produits et de services de placement, y compris des comptes sous gestion distincte, les mandats privés Barometer, le groupe de Fonds Barometer et des services de conseils en placement aux courtiers par l'intermédiaire d'une plateforme de gestion de placements. Au 31 décembre 2024, Barometer gérait environ 895 millions de dollars.

SOURCE Barometer Capital Management Inc.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Ron Kelterborn, Chef de la conformité Barometer Capital Management Inc., Téléphone : 416 601-1683, E-Courriel : [email protected]