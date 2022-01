VANCOUVER, BC, le 25 janv. 2022 /CNW/ - Barclay Insurance Services Inc., une importante société d'experts-conseils en avantages sociaux de la Colombie-Britannique, a annoncé aujourd'hui sa prochaine fusion avec Sterling Capital Brokers (SCB). La combinaison des deux entreprises forme l'une des plus grandes sociétés indépendantes de services-conseils en régimes d'avantages sociaux détenus par des employés au Canada.

Fondée en 1990 par Eric Barclay, Barclay Insurance Services offre une approche basée sur l'expérience à plus de 200 clients de la Colombie-Britannique dans le domaine des avantages sociaux, de l'épargne-retraite collective et des assurances individuelles. Barclay Insurance Services, dont le siège social est situé à Vancouver, se concentre sur les petites et moyennes entreprises en élaborant des stratégies rentables pour soutenir leurs clients et les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Eric Barclay compte plus de 35 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance et des services financiers, ayant été consultant auprès de centaines d'organisations pour leur planification stratégique.

Par rapport à cette annonce, Eric Barclay, président de Barclay Insurance Services, a fait remarquer que « la fusion avec Sterling Capital Brokers arrive à un moment important pour bon nombre de nos clients qui sont à la recherche de nouvelles technologies afin de permettre des gains d'efficacité et des réductions de coûts. La combinaison des deux entreprises permettra d'offrir un ensemble de services novateurs sur le marché de la Colombie-Britannique. Nous sommes heureux et fiers d'être le tout nouveau membre de la famille SCB. »

« Notre société continue de croître à un rythme sans précédent, nos acquisitions organiques de clients étant supérieures à celles de toutes les années précédentes, ce à quoi s'ajoute un total de sept fusions en 2021! Chez Sterling, nous sommes ravis de poursuivre notre croissance nationale en ajoutant l'équipe Barclay à notre famille qui s'agrandit. Eric et son équipe possèdent des compétences impressionnantes qui continueront à faire évoluer Sterling, pour que nous puissions offrir le meilleur service et les meilleurs conseils à nos clients, a déclaré Stefan Ionescu, cofondateur et responsable mondial des ventes de SCB. SCB se réjouit à l'idée de travailler avec Eric et son équipe exceptionnelle. »

Sterling Capital Brokers (SCB) a été fondée en 2014, et son siège social est situé à Toronto, en Ontario. SCB est la plus grande société indépendante d'experts-conseils en avantages au Canada. Elle est spécialisée dans les services aux petites ou moyennes entreprises et aux multinationales partout au Canada. Elle offre à ses clients des services-conseils complets sur les régimes d'avantages sociaux et des services technologiques personnalisés de gestion des régimes qui lui permettent d'offrir des solutions rapides et adaptées à sa clientèle.

SOURCE Sterling Capital Brokers

Renseignements: President of Sterling Capital Brokers, John Griffin, [email protected], 647-824-3433