TORONTO, le 16 nov. 2023 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'annoncer que Barb Mason, chef de groupe et chef, Ressources humaines, est la lauréate du prix Catalyst Community Spotlight Award décerné durant l'événement Catalyst Honours. Mme Mason a reçu cette marque de reconnaissance spéciale en raison de son immense contribution à l'avancement professionnel des femmes et de sa détermination à créer un milieu de travail équitable et inclusif pour tous.

Barb Mason (Groupe CNW/Scotiabank)

« Mme Mason a fait preuve d'une volonté inébranlable pour mettre en place une culture d'entreprise qui permet à tous les employés de s'épanouir et d'être la meilleure version d'eux-mêmes, souligne Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Tout au long de sa carrière, Mme Mason a amené la Banque à aller plus loin, grâce à son travail hors pair sur l'équité des genres et l'avancement des femmes, et son impact se fera sentir encore longtemps. Bravo pour cette marque de reconnaissance amplement méritée! »

Organisme à but non lucratif, Catalyst s'est donné comme mission de développer des milieux de travail accueillants pour les femmes, de stimuler l'équité et l'inclusion, et d'accélérer l'avancement des femmes dans les postes de direction. Chaque année, l'événement Catalyst Honours honore des personnes qui sont des modèles exceptionnels quant à leur façon d'exercer un leadership inclusif et à leurs efforts pour assurer l'avancement professionnel des femmes.

Mme Mason a toujours œuvré à faire avancer la diversité, l'équité et l'inclusion et elle a été un vecteur de changement dans les différents postes de direction qu'elle a occupés tout au long de sa carrière à la Banque Scotia. À son poste de chef de groupe et chef, Ressources humaines, elle a supervisé d'importantes initiatives visant à promouvoir l'équité des genres et l'autonomisation des femmes dans le milieu de travail. Voici quelques exemples :

La Banque Scotia est devenue une signataire des Principes d'autonomisation des femmes de l'ONU. Elle met aussi en place une norme mondiale de congé parental et améliore son offre partout dans le monde où elle exerce ses activités.

La Banque Scotia participe au programme d'accélération Target Gender Equality du Pacte mondial des Nations Unies, lequel fixe des objectifs ambitieux en matière de représentation et de leadership féminins.

La Banque s'est fixé des objectifs de diversité, d'équité et d'inclusion pour 2025 qui visent notamment à accroître la proportion des femmes occupant un poste de haute direction. Grâce au soutien de M me Mason, la proportion de femmes occupant des postes de cadres supérieurs au Canada est passée à 43 % en 2023.

Mason, la proportion de femmes occupant des postes de cadres supérieurs au est passée à 43 % en 2023. Et récemment, la Banque a annoncé la mise en place de normes de soins inclusives à l'échelle mondiale qui s'appliquent aux avantages sociaux des employés pour offrir une expérience plus uniforme à ses employés partout dans le monde où elle exerce des activités. Ces normes de soins se concentreront d'abord sur les lacunes en matière de santé touchant les femmes et les personnes LGBT+.

Au fil de sa carrière, Mme Mason a occupé des postes de direction à la Gestion de patrimoine mondiale, à la Gestion de patrimoine - Canada, au Marketing et aux Ventes et service; elle est présentement chef de groupe et chef, Ressources humaines. Après une remarquable carrière de 41 ans à la Banque, Mme Mason prendra sa retraite à la fin de l'année.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à environ 1 400 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias : Megaera Calhoun, Banque Scotia, [email protected], 416 271-7044