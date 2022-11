Banques alimentaires Canada et Skip unissent leurs forces dans le cadre de leur troisième campagne annuelle de charité hivernale.

Skip, en partenariat avec Banques alimentaires Canada, versera 1 $ de chaque commande passée à l'occasion de Mardi je donne, en plus de son engagement à verser un don jumelé de 100 000 $.

TORONTO, le 22 nov. 2022 /CNW/ - À l'occasion de Mardi je donne et dans l'esprit de redonner à la communauté, Banques alimentaires Canada et Skip s'associent pour aider les familles dans le besoin. Skip versera 1 $ de chaque commande passée sur son réseau le 29 novembre à Banques alimentaires Canada.

Participer est aisé : il suffit de visiter le site Web de Skip ou d'ouvrir l'appli le 29 novembre et de passer une commande. Skip versera automatiquement 1 $ de chaque commande à Banques alimentaires Canada. Qu'il s'agisse de commander le souper familial ou de se faire livrer son dîner au bureau, les Canadiennes et Canadiens pourront bien se sentir de commander du Skip le 29 novembre, puisque cela aidera à faire une différence.

C'est la troisième année consécutive que Skip œuvre auprès de Banques alimentaires Canada dans le cadre de leur campagne de charité hivernale. Cette dernière a procuré plus de 3,6 millions de repas partout au pays. Les deux organisations continuent de partager le même objectif, soit de créer des solutions immédiates et à long terme pour combattre l'insécurité alimentaire.

Presque 1 personne sur 7 souffre d'insécurité alimentaire au Canada .

Aujourd'hui, 33,1 % des personnes qui se rendent aux banques alimentaires sont des enfants, bien que ces derniers ne représentent que 20 % de la population.

Les visites aux banques alimentaires ont augmenté de 35 % depuis 2019, et il y a eu 1,46 million de visites au mois de mars 2022.

Cette année, l'objectif est de recueillir assez d'argent pour fournir 1 million de repas.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les Canadiennes et Canadiens. Les gens ouvrent leur portefeuille et leur garde-manger pour soutenir généreusement les banques alimentaires du pays, déclare Kirstin Beardley, PDG de Banques alimentaires Canada. Nous sommes ravis de travailler avec Skip encore une fois cette année, et fiers d'unir nos forces pour avancer notre vision d'un pays où personne ne souffre de la faim. »

« Le temps des fêtes peut être une période difficile pour plusieurs et nous nous sentons honorés de créer une plateforme qui permet à la clientèle de Skip de soutenir à la fois ses communautés et ses restaurants locaux favoris, indique Howard Migdal, PDG de Skip. À titre d'entreprise canadienne, nous sommes incroyablement fiers de conclure notre troisième partenariat consécutif avec Banques alimentaires Canada, et d'avoir un impact direct sur les personnes dans le besoin à travers le pays. »

Dans le cadre de leur troisième campagne annuelle de charité hivernale, Banques alimentaires Canada et Skip demandent aux Canadiennes et Canadiens de soutenir leurs efforts pour combattre la faim au pays, en faisant un don ou en passant une commande à l'occasion de Mardi je donne. Banques alimentaires Canada est à la tête du réseau national des banques alimentaires et est heureuse de célébrer sa campagne de charité hivernale avec Skip, le réseau de livraison de nourriture le plus important et le plus fiable au pays. L'objectif est de faire un don de 2,3 millions de livres de nourriture pendant le temps des fêtes.

Si vous ne pouvez pas passer une commande sur Skip à l'occasion de Mardi je donne, vous pouvez faire un don directement à Banques alimentaires Canada le 29 novembre, et Skip jumèleras les contributions jusqu'à un total de 100 000 $.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiennes et Canadiens en situation d'insécurité alimentaire. Plus de 4 500 banques alimentaires et organismes communautaires unissent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables de nos quartiers. En mars dernier, selon les données du rapport Bilan-Faim 2022, ils ont reçu près de 1,5 million de visites. Depuis les 10 dernières années, en tant qu'organisme, nous avons obtenu et partagé plus de 1,4 milliard de livres de nourriture. De plus, Banques alimentaires Canada a fait don de presque 168 millions de dollars en financement pour aider à maximiser l'impact collectif et à renforcer la capacité locale. Tout cela en préconisant la réduction du besoin des banques alimentaires. Notre vision est claire : nous voulons créer un pays où personne ne souffre de la faim. Pour en savoir plus, visitez le site https://foodbankscanada.ca/fr/.

À propos de Skip

Skip fait partie de Just Eat Takeaway.com, un chef de file mondial des services en ligne de livraison de nourriture. Skip relie des millions de personnes à plus de 47 000 partenaires en restaurants au Canada.

