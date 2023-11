Skip, en partenariat avec Banques alimentaires Canada, fournira les produits alimentaires et d'hygiène personnelle les plus nécessaires à l'occasion du « Mardi je donne ». Elle livrera aussi des sacs fourre-tout en édition limitée, conçus par l'artiste renommée Briony Douglas, aux Canadiennes et aux Canadiens qui appuient la cause.

WINNIPEG, MB, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Les visites aux banques alimentaires n'ont jamais été aussi élevées; c'est pourquoi Skip et Banques alimentaires Canada collaborent à l'occasion du « Mardi je donne » pour fournir la nourriture et les ressources nécessaires aux familles canadiennes dans le besoin. À compter du 28 novembre, les Canadiennes et les Canadiens pourront aider Skip à atteindre son objectif de faire un don équivalant à 2 000 Boîtes de don, lesquelles contiendront les 10 produits alimentaires et d'hygiène personnelle les plus nécessaires. Ces boîtes seront remises aux familles en situation d'insécurité alimentaire. Skip jumellera également les dons à Banques alimentaires Canada jusqu'à concurrence de 100 000 $.

Banques alimentaires Canada et Skip unissent leurs forces dans le cadre de leur quatrième campagne annuelle de charité hivernale : Un don (à emporter). (Groupe CNW/SkipTheDishes)

Si vous voulez offrir un don qui « emporte la faim » de nos communautés, vous pouvez participer facilement et cela ne vous coûtera rien. Du 28 novembre au 1er décembre, visitez Skip Express Lane à partir du site Web ou de l'appli Skip et ajoutez une Boîte de don à votre panier (sans frais) avant de procéder au paiement.



Skip fera un don équivalant à la valeur de la Boîte de don - qui contiendra les 10 produits alimentaires et d'hygiène personnelle identifiés comme les plus nécessaires par Banques alimentaires Canada - en votre nom, jusqu'à concurrence de 100 000 $. Les produits les plus nécessaires sont : des pâtes et de la sauce pour pâtes, du poisson et de la viande en conserve, des haricots et des soupes en conserve, des légumes et de fruits en conserve, des substituts de viande, des produits laitiers, du riz et des céréales à grain entier, de la nourriture et de la préparation pour nourrisson, du papier hygiénique, des couches et des produits d'hygiène personnelle.

« En 2023, le recours aux banques alimentaires a atteint les plus hauts sommets de l'histoire canadienne. C'est pourquoi les initiatives comme notre campagne annuelle de charité hivernale avec Skip sont plus importantes que jamais, déclare Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. Nous sommes incroyablement reconnaissant·es de notre partenariat de longue date avec Skip. À l'aide de ces dons, nous pourrons offrir de la nourriture nutritive à encore plus de familles. »

Pour remercier les gens de leur soutien, Skip offrira un sac fourre-tout réutilisable en édition limitée aux 500 premières personnes qui ajoutent une Boîte de don à leur commande Skip Express Lane. Ces sacs ont été conçus par l'artiste canadienne renommée et militante contre l'insécurité alimentaire, Briony Douglas . Le motif sur le sac met en évidence les produits dont les gens ont le plus besoin.

« Banques alimentaires Canada est un organisme qui me tient à cœur. L'accès à la nourriture abordable dans nos communautés me préoccupe, et préoccupe probablement beaucoup de Canadiennes et Canadiens confrontés à la hausse des coûts de la nourriture et des logements, affirme Briony Douglas. C'est pourquoi je suis ravie de participer à la campagne cette année avec la création d'une œuvre qui permettra de sensibiliser les gens au nombre grandissant de personnes qui ont besoin de notre aide en cette période difficile. »

C'est la quatrième année consécutive que Skip travaille de concert avec Banques alimentaires Canada dans le cadre de la campagne de charité hivernale, qui a procuré plus de 4,7 millions de repas partout au Canada jusqu'à maintenant. De plus, Skip Express Lane fait des dons hebdomadaires de nourriture aux banques alimentaires locales partout au pays. Les deux organisations continuent de partager le même objectif, soit de créer des solutions immédiates et à long terme pour combattre l'insécurité alimentaire.

Les visites aux banques alimentaires ont augmenté de 78,5 % depuis 2019.

En mars 2023 seulement, il y a eu presque 2 millions de visites.

Le tiers de la clientèle des banques alimentaires est des enfants.

Les principales raisons pour lesquelles les gens ont eu recours aux banques alimentaires cette année sont le coût de la nourriture, le coût du logement et les faibles salaires ou les heures travaillées insuffisantes.

« En tant que réseau de livraison bien d'ici, nous nous engageons à continuer notre lutte contre l'insécurité alimentaire dans nos communautés. Personne ne mérite de souffrir de la faim, annonce Melanie Fatouros-Richardson, vice-présidente, communications et relations gouvernementales. Nous sommes enthousiastes de prendre des mesures concrètes pour lutter contre l'insécurité alimentaire et pour aider les gens dans le besoin pendant les fêtes, grâce à notre partenariat avec Banques alimentaires Canada et au soutien continu des Canadiennes et Canadiens. »

Pour aider les familles dans le besoin, du 28 novembre au 1er décembre, vous pouvez ajouter une Boîte de don à votre panier Skip Express Lane (sans frais) avant de passer votre commande. Si vous n'êtes pas en mesure de passer une commande Skip Express Lane, vous pouvez faire un don directement à Banques alimentaires Canada le 28 novembre, et Skip fera des dons jumelés jusqu'à un total de 100 000 $.

À propos de Skip

Skip fait partie de Just Eat Takeaway.com, un chef de file mondial des services en ligne de livraison de nourriture. Skip relie des millions de personnes à plus de 50 000 partenaires au Canada.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires, d'un océan à l'autre. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiennes et Canadiens en situation d'insécurité alimentaire. Plus de 4 750 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. En mars dernier, selon les données du Bilan-Faim 2023 , ils ont reçu près de 2 millions de visites. Au cours des 10 dernières années, nous avons reçu et distribué plus de 1,4 milliard de livres de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé près de 168 millions de dollars pour optimiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d'y recourir. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Pour en savoir plus, visitez le site www.banquesalimentairescanada.ca .

SOURCE SkipTheDishes

Renseignements: Skip : [email protected]