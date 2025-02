MONTRÉAL, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») annonce le lancement de trois nouveaux fonds : le Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2030 BNI, le Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2031 BNI et le Fonds actif d'actions américaines BNI (les « Fonds BNI »).

Les séries des Fonds BNI sont disponibles à l'achat dès maintenant.

« Nous avons à cœur d'offrir des produits qui répondent à la fois aux besoins diversifiés des investisseurs et aux défis actuels du marché. Le lancement de ces nouveaux fonds vise à étendre la gamme d'une de nos solutions à revenu fixe parmi les plus prisées et élargir le canal de distribution d'une de nos stratégies d'actions les plus attrayantes », a déclaré Martin Felton, vice-président, Ventes nationales chez BNI.

Trust Banque Nationale inc. (« TBN ») agit à titre de gestionnaire de portefeuille des Fonds BNI et délègue les décisions de placement à des sous-gestionnaires de portefeuille. TBN a retenu les services d'AlphaFixe Capital inc. comme sous gestionnaire de portefeuille du Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2030 BNI et du Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2031 BNI et ceux de Placements Montrusco Bolton inc. pour le pour le Fonds actif d'actions américaines BNI.

Voici les codes de fonds et les frais de gestion pour ces nouveaux Fonds BNI :

Fonds BNI Code de

fonds Frais de

gestion1 Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2030 BNI -- Série conseillers NBC9630 0,65 % Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2030 BNI -- Série F NBC9230 0,15 % Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2030 BNI -- Série O NBC9330 0,00 %2 Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2031 BNI -- Série conseillers NBC9631 0,65 % Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2031 BNI -- Série F NBC9231 0,15 % Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2031 BNI -- Série O NBC9331 0,00 %2 Fonds actif d'actions américaines BNI -- Série conseillers NBC5441 1,55 % Fonds actif d'actions américaines BNI -- Série F NBC5741 0,55 %

1 Les frais de gestion annuels correspondent à un pourcentage de la valeur liquidative quotidienne moyenne des parts du Fonds BNI. Ces frais, majorés des taxes applicables, s'accumulent quotidiennement et sont payés tous les mois.

2 Dans le cas des parts de série O, aucuns frais de gestion ne sont déduits directement des Fonds BNI ; les frais afférents sont plutôt négociés avec les investisseurs et payés directement par ceux-ci.

Le Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2030 BNI a comme objectif de placement de procurer un revenu courant et de préserver le capital sur une période prédéterminée. Le Fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif (« OPC »), dans un portefeuille composé principalement d'obligations de qualité supérieure de sociétés nord-américaines qui viennent à échéance en 2030. Il est prévu que le Fonds sera dissous le 30 novembre 2030 ou vers cette date, ou à une date antérieure moyennant un préavis d'au moins 60 jours aux porteurs de parts.

Le Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2031 BNI a comme objectif de placement de procurer un revenu courant et de préserver le capital sur une période prédéterminée. Le Fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d'obligations de qualité supérieure de sociétés nord-américaines qui viennent à échéance en 2031. Il est prévu que le Fonds sera dissous le 30 novembre 2031 ou vers cette date, ou à une date antérieure moyennant un préavis d'au moins 60 jours aux porteurs de parts.

Le Fonds actif d'actions américaines BNI a comme objectif de placement de procurer une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires de sociétés américaines.

À propos des Fonds BNI

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada, et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à l'avenir.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 31 décembre 2024, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 96,58 milliards de dollars.

Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux comme YouTube et LinkedIn.

Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 462 milliards de dollars au 31 octobre 2024, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

