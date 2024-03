MONTRÉAL, le 28 mars 2024 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. (« BNI » ou le « gestionnaire de fonds d'investissement ») et Evovest inc. (« Evovest » ou le « gestionnaire de portefeuille ») (ensemble, les « promoteurs ») ont annoncé aujourd'hui le lancement du FNB Actions Mondiales Evovest (le « FNB »). Le FNB a clôturé l'offre initiale de parts et ces parts se négocieront à la Bourse de Toronto (TSX) à compter d'aujourd'hui.

« Nous sommes fiers d'annoncer le lancement du FNB Actions Mondiales Evovest avec Banque Nationale Investissements, une étape importante qui reflète notre évolution continue et les efforts de notre équipe. Grâce à cette collaboration, nous pouvons élargir considérablement notre portée et ainsi introduire notre approche d'investissement innovante auprès d'un bassin d'investisseurs plus large », souligne Carl Dussault, président et chef de la direction d'Evovest.

BNI agira à titre de gestionnaire de fonds d'investissement du FNB et Evovest agira à titre de gestionnaire du portefeuille du FNB.

Le FNB commencera à se négocier à la TSX aujourd'hui.

Fonds négocié en bourse Symbole boursier (TSX) Frais de gestion1 FNB Actions Mondiales Evovest EVO 0,73 %

1 Les frais de gestion annuels correspondent à la valeur liquidative quotidienne moyenne du FNB. Ces frais de gestion, majorés des taxes applicables, s'accumulent tous les jours et sont payés tous les mois.

Le gestionnaire de fonds d'investissement a aussi annoncé qu'en date d'aujourd'hui, les frais de gestion complets de 0,73 % sont levés jusqu'au 30 juin 2024 (la « période de rabais »). À la fin de la période de rabais, les frais de gestion du FNB reviendront à 0,73 %.

L'objectif de placement du FNB est de procurer une croissance du capital à long terme. Il investit, directement ou indirectement au moyen de titres d'autres fonds d'investissement, dans un portefeuille diversifié composé principalement d'actions ordinaires de sociétés situées partout dans le monde. Lors de la sélection des titres pour son portefeuille, le gestionnaire de portefeuille s'appuie sur ses modèles exclusifs de machine learning (« modèles ML »). Les modèles ML sont des algorithmes quantitatifs qui génèrent des résultats prédictifs basés sur les données historiques qu'ils doivent traiter.

À propos du FNB Actions Mondiales Evovest

Le FNB Actions Mondiales Evovest est offert par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse (« FNB ») peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le ou les aperçus du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l'échéance. Les titres des FNB ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Pour plus de renseignement à propos du FNB Actions Mondiales Evovest, visitez etf.evovest.com.

À propos d'Evovest inc.

Evovest inc. (« Evovest ») est un gestionnaire de portefeuille d'actions. Son processus d'investissement systématique suit une approche scientifique en combinant une expertise en analyse fondamentale et une connaissance approfondie de l'apprentissage machine. Evovest est une entreprise certifiée B Corp, signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) des Nations Unies et de l'engagement financier sans tabac. Pour en savoir plus sur Evovest et sa mission, visitez https://evovest.com/fr ou consultez sa page LinkedIn.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 31 décembre 2023, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 81,86 milliards de dollars.



Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux comme YouTube et LinkedIn.



Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

