MONTRÉAL, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces par part de certains Fonds négociés en bourse BNI (« FNB BNI ») et certaines séries FNB de Fonds BNI (« séries FNB BNI ») pour novembre 2025.

Les porteurs de parts inscrits le 21 novembre 2025 recevront des distributions en espèces le 28 novembre 2025 comme détaillé dans le tableau ci-dessous.

Nom du fonds Symbole (TSX) Distribution

par part Fréquence

de paiement FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI NREA 0,0500 $ Mensuelle FNB actif d'actions privilégiées canadiennes BNI NPRF 0,1000 $ Mensuelle FNB de revenu fixe sans contraintes BNI NUBF 0,0800 $ Mensuelle FNB d'obligations à rendement élevé BNI NHYB 0,1100 $ Mensuelle FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI NSCB 0,0700 $ Mensuelle FNB Développement durable d'obligations de sociétés canadiennes BNI NSCC 0,0650 $ Mensuelle FNB Développement durable d'obligations canadiennes à court terme BNI NSSB 0,0260 $ Mensuelle FNB de revenu de dividendes canadiens BNI NDIV 0,0700 $ Mensuelle Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2026 BNI -- série FNB NTGA 0,0100 $ Mensuelle Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2027 BNI -- série FNB NTGB 0,0130 $ Mensuelle Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2028 BNI -- série FNB NTGC 0,0160 $ Mensuelle Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2029 BNI -- série FNB NTGD 0,0150 $ Mensuelle Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2030 BNI -- série FNB NTGE 0,0130 $ Mensuelle Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2031 BNI -- série FNB NTGF 0,0150 $ Mensuelle Fonds d'obligations canadiennes essentielles plus BNI -- série FNB NCPB 0,0200 $ Mensuelle

À propos des FNB BNI et séries FNB BNI

Les FNB BNI et séries FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Les placements dans des FNB BNI ou des séries FNB BNI peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié ou l'Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB BNI et les séries FNB BNI ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB BNI et de séries FNB BNI sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 30 septembre 2025, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 105 milliards de dollars.



Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.



Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 553 milliards de dollars au 31 juillet 2025, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 34 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Alexandre Guay, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 412-5125, [email protected]