Conclusion d'une fusion de fonds

À la fermeture des marchés le 24 octobre 2025, les parts de fonds négociés en bourse du FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI (le « fonds cédant ») ont été échangées contre des parts équivalentes de la série FNB du Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI (le « fonds receveur ») et les parts de FNB du fonds cédant ont été retirées de la cote de la Bourse de Toronto. En date du 27 octobre 2025, les parts de la série FNB du fonds receveur seront inscrites par substitution sous le même symbole boursier NREA à la Bourse de Toronto.

Dans le cadre de la fusion, le fonds cédant a transféré tous ses actifs nets au fonds receveur en contrepartie de parts de série FNB de ce dernier dont la valeur liquidative totale est égale à la valeur des actifs transférés. Immédiatement après, tous les titres en circulation du fonds cédant ont été rachetés en échange de parts de la série FNB du fonds receveur selon un ratio d'un pour un. Ainsi, les porteurs de parts du fonds cédant ont reçu des parts de la série FNB du fonds receveur d'une valeur égale à celles qu'ils détenaient dans le fonds cédant avant la fusion. La fusion a eu lieu sur une base d'imposition différée.

À la suite de la fusion, le fonds receveur offre maintenant tant des parts de séries de fonds communs de placement que des parts de série FNB. L'objectif de placement du fonds receveur reste inchangé.

De plus, le gestionnaire confirme que, le 24 octobre 2025, les porteurs de parts inscrits du fonds cédant ont reçu la distribution finale indiquée dans le tableau ci-dessous (la « distribution »). Il s'agit d'une mise à jour du montant estimé de la distribution finale annoncé le 17 octobre 2025.

Fonds cédant Symbole boursier Montant de la distribution finale

(par part de FNB)

FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI NREA 1,094004 $

La distribution n'a pas été payée en espèces. Elle a plutôt été réinvestie et les parts de FNB résultantes ont été immédiatement consolidées afin que le nombre de parts de FNB détenues par chaque porteur de parts demeure le même. Les porteurs de parts qui détenaient leurs parts de FNB en dehors de régimes enregistrés auront des montants imposables à déclarer et verront une augmentation du prix de base rajusté de leur placement.

Changement au programme de réduction

À compter du 24 décembre 2025, BNI mettra fin au programme de réduction des frais de gestion pour les investisseurs bien nantis applicable au Fonds d'actions américaines SmartData BNI et au Fonds d'actions internationales SmartData BNI. Prenez note que le 8 août 2025, les frais de gestion et d'administration des séries Conseillers, F, F5, FH, H, Investisseurs, T5, FNB et FNBH de ces deux fonds ont été réduits.

Pour connaître les réductions de frais de gestion et d'administration applicables à ces deux fonds depuis le 8 août 2025, veuillez consulter le communiqué de presse à l'adresse suivante : https://www.bninvestissements.ca/a-propos/communiques-presse/bni-annonce-fusion-fonds-reduction-frais-certains-fonds.html ou la modification no. 1 au prospectus simplifié des Fonds et FNB BNI. Pour plus de détails sur le programme de réduction, veuillez consulter la section « programme de réduction des frais de gestion pour les investisseurs bien nantis » du prospectus simplifié des Fonds et FNB BNI.

Le changement précité sera inclus dans une modification du prospectus simplifié pour les fonds et FNB BNI qui sera déposée sur le site Web SEDAR+ et sur le site Web de BNI.

