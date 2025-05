MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») annonce des révisions de cote de risque, des réductions de frais de gestion ou d'administration et un changement de gestionnaire de portefeuille pour certains Fonds et FNB BNI (les « Fonds »).

Révision des cotes de risque

À compter d'aujourd'hui, les cotes de risque des Fonds ci-dessous ont été révisées comme suit :

Fonds Niveau de risque actuel Nouveau niveau de risque Portefeuille Méritage mondial Conservateur Faible Faible à moyen Fonds mondial de petites capitalisations BNI Moyen Moyen à élevé

Réduction des frais de gestion

Le ou vers le 14 mai 2025, les frais de gestion des séries suivantes du Fonds d'obligations à rendement élevé BNI seront réduits comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Fonds Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion Fonds d'obligations à rendement élevé BNI

(séries F et F5) 0,80 % 0,70 % Fonds d'obligations à rendement élevé BNI

(séries Conseillers, Investisseurs et T5) 1,50 % 1,40 %

Réduction des frais d'administration

Le ou vers le 14 mai 2025, les frais d'administration pour les séries suivantes du Fonds de développement durable d'actions mondiales BNI seront réduits comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Fonds Frais d'administration actuels Nouveaux frais d'administration Fonds de développement durable d'actions mondiales BNI (séries F, N, NR et Conseillers) 0,20 % 0,15 %

Changement de gestionnaire de portefeuille

Le ou vers le 14 mai 2025, BNI remplacera Trust Banque Nationale inc. (« TBN ») en tant que gestionnaire de portefeuille de tous les Fonds ci-dessous. Les objectifs de placement des Fonds resteront inchangés.

Ce changement n'aura aucune incidence sur les sous-gestionnaires qui prennent actuellement les décisions de placement pour les Fonds.

Fonds mondial Ambition climatique BNI

Fonds d'obligations mondiales durables BNI

Fonds de prêts de premier rang BNI

Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2025 BNI

Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2026 BNI

Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2027 BNI

Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2028 BNI

Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2029 BNI

Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2030 BNI

Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2031 BNI

Fonds d'actions internationales BNI

Fonds d'actions canadiennes BNI

Portefeuille privé de dividendes nord-américains BNI

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI

Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI

Portefeuille privé d'appréciation du capital non traditionnel BNI

Fonds de marché monétaire BNI

Fonds de revenu à taux variable BNI

Fonds d'obligations BNI

Fonds de revenu BNI

Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI

Fonds d'obligations corporatives BNI

Fonds d'obligations à rendement élevé BNI

Fonds d'actions privilégiées BNI

Fonds de placements présumés sûrs BNI

Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI

Fonds d'obligations canadiennes essentielles plus BNI

Fonds de répartition tactique d'actifs BNI

Fonds équilibré mondial de croissance BNI

Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité SmartBeta BNI

Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI

Fonds de petite capitalisation BNI

Fonds croissance Québec BNI

Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI

Fonds d'actions mondiales à faible volatilité SmartBeta BNI

Fonds d'actions mondiales BNI

Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI

Fonds actif d'actions américaines BNI

Fonds d'actions américaines BNI

Fonds mondial de petites capitalisations BNI

Fonds actif d'actions mondiales BNI

Fonds d'actions mondiales diversifié BNI

Fonds actif d'actions internationales BNI

Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI

Fonds de développement durable d'actions mondiales BNI

Fonds de ressources BNI

Fonds de métaux précieux BNI

Fonds Innovations BNI

Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI

Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI

Fonds indiciel d'actions américaines BNI

Fonds indiciel d'actions internationales BNI

Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI

Portefeuille privé de revenu fixe canadien BNI

Portefeuille privé d'obligations américaines BNI

Portefeuille privé d'obligations corporatives BNI

Portefeuille privé de revenu fixe non traditionnel BNI

Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI

Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI

Portefeuille privé d'actions canadiennes à convictions élevées BNI

Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI

Portefeuille privé d'actions internationales à convictions élevées BNI

Portefeuille privé tactique d'actions BNI

Portefeuille privé d'actions de marchés mondiaux BNI

Portefeuille durable prudent BNI

Portefeuille durable conservateur BNI

Portefeuille durable pondéré BNI

Portefeuille durable équilibré BNI

Portefeuille durable croissance BNI

Portefeuille durable actions BNI

Portefeuille Prudent BNI

Portefeuille Conservateur BNI

Portefeuille Pondéré BNI

Portefeuille Équilibré BNI

Portefeuille Croissance BNI

Portefeuille Actions BNI

Portefeuille Méritage Actions canadiennes

Portefeuille Méritage Actions mondiales

Portefeuille Méritage Actions américaines

Portefeuille Méritage Actions internationales

Portefeuille Méritage Conservateur

Portefeuille Méritage Modéré

Portefeuille Méritage Équilibré

Portefeuille Méritage Croissance

Portefeuille Méritage Croissance Plus

Portefeuille Méritage revenu fixe Diversifié

Portefeuille Méritage revenu Conservateur

Portefeuille Méritage revenu Modéré

Portefeuille Méritage revenu Équilibré

Portefeuille Méritage revenu Croissance

Portefeuille Méritage revenu Croissance Plus

Portefeuille Méritage mondial Conservateur

Portefeuille Méritage mondial Modéré

Portefeuille Méritage mondial Équilibré

Portefeuille Méritage mondial Croissance

Portefeuille Méritage mondial Croissance Plus

Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré

Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré

Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance

Portefeuille Méritage FNB tactique Actions

FNB Développement durable d'obligations canadiennes à court terme BNI

FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI

FNB Développement durable d'obligations de sociétés canadiennes BNI

FNB d'obligations à rendement élevé BNI

FNB de revenu fixe sans contraintes BNI

FNB actif d'actions privilégiées canadiennes BNI

FNB de revenu de dividendes canadiens BNI

FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI

FNB actif d'actions américaines BNI

FNB actif d'actions internationales BNI

FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI

FNB Développement durable d'actions mondiales BNI

FNB d'investissements privés mondiaux BNI

FNB d'investissements alternatifs liquides BNI

Ces changements seront intégrés dans l'amendement au prospectus simplifié des Fonds BNI, lequel sera déposé sur le site Web SEDAR+ ainsi que sur le site Web de BNI.

À propos des Fonds BNI

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à l'avenir.

À propos des FNB BNI

Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis ; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 31 mars 2025, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 98,92 milliards de dollars.

Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 484 milliards de dollars au 31 janvier 2025, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

