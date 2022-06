MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Pour une deuxième année consécutive, Banque Nationale Courtage direct (BNCD) se classe au 1er rang selon l'étude de J.D. Power sur la satisfaction des investisseurs autonomes au Canada (« the J.D. Power 2022 Canada Self-Directed Investor Satisfaction Study »). Il s'agit d'une 5e distinction décernée par J.D. Power en 9 ans pour BNCD*.

Ce prix vient couronner une année d'innovations pour Banque Nationale Courtage direct. En effet, BNCD a été le premier courtier affilié à une banque canadienne à abolir ses commissions sur actions et fonds négociés en bourse (FNB) pour toutes transactions effectuées en ligne sur les marchés canadiens et américains, en plus d'être le premier à lancer un programme de prêt de titres entièrement payés.

« Cette reconnaissance de J.D. Power atteste de notre volonté de placer les clients au cœur de toutes nos activités et de leur offrir des expériences à valeur ajoutée qui ont un réel impact positif sur leur santé financière », a souligné Claude-Frédéric Robert, président de Banque Nationale Courtage direct. « Je tiens à remercier nos clients pour leur confiance ainsi que toutes nos équipes, qui sont continuellement à la recherche de nouvelles manières d'innover et de sortir des sentiers battus. »

Ce classement a été établi dans le cadre d'un récent sondage effectué par la firme américaine de recherche et d'analytique J.D. Power auprès de 2 099 investisseurs autonomes. Les lauréats ont été déterminés en fonction de leur performance à l'égard de sept facteurs, soit la confiance, les canaux numériques, la capacité de gérer le patrimoine au moment et de la façon voulus, les produits et services, le rapport valeur-frais, le personnel et la résolution de problèmes. BNCD a obtenu une note de 662.

*Plus haut classement en 2013, 2015, 2016, 2021 et 2022

Liens connexes

Do-it-Yourself Investment Industry in Canada at Inflection Point as Commission-Free Trading Becomes Reality, J.D. Power Finds (communiqué de presse de JD Power - en anglais seulement)

Première canadienne : Banque Nationale Courtage direct annonce sa nouvelle tarification à 0 $ de commission

À propos de Banque Nationale Courtage direct ( bncd.ca )

Banque Nationale Courtage direct (BNCD) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, du Fonds canadien de protection des épargnants et une filiale de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : NA). BNCD offre des services d'exécution d'ordres sans conseils et ne formule aucune recommandation en matière d'investissement. Les clients sont seuls responsables des conséquences financières et fiscales de leurs décisions de placement.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 370 milliards de dollars au 30 avril 2022, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 28 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements: Pour plus d'informations : Stéphanie Rousseau, Conseillère senior, Affaires publiques et Responsabilité sociale d'entreprise, Banque Nationale du Canada, [email protected], Tél. : 514 394-5684