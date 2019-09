Banque CIBC met sur pied un programme automatique de rachat d'actions

TORONTO, le 23 sept. 2019 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui avoir mis sur pied un programme automatique de rachat d'actions par l'entremise de son courtier, Marché des capitaux CIBC, afin de procéder à une offre publique de rachat d'actions ordinaires dans le cours normal des activités, comme annoncé précédemment.

Banque CIBC a annoncé précédemment avoir obtenu l'autorisation de la Bourse de Toronto (TSX) de racheter, à des fins d'annulation, jusqu'à neuf millions d'actions ordinaires en vertu de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui a commencé le 4 juin 2019 et arrive à échéance le 3 juin 2020. En vertu de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, Banque CIBC peut procéder au rachat d'actions ordinaires par l'intermédiaire des services de la Bourse de Toronto, d'autres systèmes de négociation parallèles au Canada ou de la Bourse de New York. Toutes les actions ordinaires rachetées seront annulées.

En vertu du programme automatique de rachat d'actions de Banque CIBC, Marché des capitaux CIBC peut procéder à l'achat d'actions ordinaires à des moments où la société ordinairement ne serait pas active sur le marché en raison des règles de prévention des délits d'initiés et de ses propres périodes d'interdiction de négociation interne. Marché des capitaux CIBC effectuera des achats en fonction de paramètres établis par Banque CIBC avant le début d'une telle période d'interdiction, conformément aux modalités énoncées dans le programme automatique de rachat d'actions. Le programme a été approuvé par la Bourse de Toronto.

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au http://cibc.fr.mediaroom.com/.

