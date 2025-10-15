CHARLOTTE, Caroline du Nord, 16 octobre 2025 /CNW/ - Bank of America a publié aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre de 2025. Le communiqué de presse, le dépôt supplémentaire et la présentation à l'intention des investisseurs sont accessibles sur le site Web des relations avec les investisseurs de la Bank of America à https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings.

Un formulaire 8-K comprenant les résultats financiers de la Bank of America est également accessible sur le site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à https://www.sec.gov.

Renseignements sur la conférence téléphonique à l'intention des investisseurs

Brian Moynihan, chef de la direction, et Alastair Borthwick, directeur général et chef des services financiers, discuteront des résultats financiers dans le cadre d'une conférence téléphonique à l'intention des investisseurs prévue aujourd'hui, à 8 h 30 (HE). Pour une connexion à la conférence téléphonique en mode écoute seulement, composez le 1 877 200-4456 (États-Unis) ou le 1 785 424-1732 (international). Le numéro d'identification de la conférence est 79795. Veuillez appeler 10 minutes avant le début de la conférence.

Les investisseurs peuvent écouter une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique et visionner les diapositives de la présentation en visitant la section relative aux événements et aux présentations du site Web de l'entreprise sur les relations avec les investisseurs.

Enregistrement des informations relatives à la conférence téléphonique à l'intention des investisseurs

Les investisseurs peuvent accéder aux enregistrements de la conférence téléphonique à l'intention des investisseurs en visitant notre site Web sur les relations avec les investisseurs ou en composant le 1 800 934-4850 (États-Unis) ou le 1 402 220-1178 (international) du 15 octobre, midi, au 24 octobre, à 23 h 59 (HE).

Bank of America est l'une des principales institutions financières au monde.

