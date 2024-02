Banff et sa région bénéficieront bientôt d'améliorations d'infrastructures de transport en commun et de bâtiments

BANFF, AB, le 19 févr. 2024 /CNW/ - Grâce à un investissement combiné de plus de 13 millions de dollars du gouvernement fédéral et des partenaires municipaux, les gens qui visitent Banff et sa région ou qui y vivent bénéficieront de meilleurs services grâce à des améliorations apportées aux services de transport en commun ainsi qu'à des bâtiments culturels locaux prestigieux et à des bâtiments abritant des services essentiels.

Annoncés par le ministre Sean Fraser, la mairesse Corrie DiManno, Dave Schebek, président du conseil d'administration de la Bow Valley Regional Transit Services Commission, et Chris Lorway, président-directeur général du Banff Centre for Arts and Creativity, ces projets permettront d'élargir l'accès à différentes options de transport et d'améliorer la circulation dans la région animée de Banff. De plus, l'amélioration de la ventilation et de l'éclairage dans deux bâtiments publics locaux favorisera un environnement intérieur plus sain.

Grâce au financement annoncé aujourd'hui, jusqu'à cinq autobus électriques hybrides accessibles seront mis en service dans la région de la vallée de la Bow afin d'améliorer les services de transport en commun. En plus des parcs existants à Banff, Canmore et Lake Louise, la Bow Valley Regional Transit Services Commission remplacera également les autobus diesel actuels par une combinaison de véhicules hybrides et électriques qui comprendront des capacités d'autonomie accrue afin d'être efficaces dans des conditions météorologiques et routières variables. Le financement soutiendra également l'expansion des services entre Canmore, Banff et Lake Louise. Ces collectivités rurales bénéficieront de l'achat de trois autobus accessibles spécifiquement pour étendre le service actuel de lignes fixes et améliorer la connectivité dans l'ensemble de la région.

Grâce à un partenariat entre Banff et la Bow Valley Regional Transit Services Commission, une nouvelle voie express de transport en commun sera créée sur l'avenue Mountain, qui relie le centre-ville, un quartier résidentiel et deux des principales attractions touristiques de la région. La Ville verra également la création d'un nouveau sentier polyvalent qui permettra de mieux relier les résidents et les touristes au réseau local de Roam Transit et de contribuer à réduire les embouteillages dans la région.

Banff bénéficiera également d'investissements pour la ventilation et l'éclairage de bâtiments locaux prestigieux afin d'améliorer l'efficacité de ces espaces publics. L'édifice Catharine Robb Whyte verra son système d'éclairage modernisé par l'installation de luminaires à DEL à haut rendement et de nouvelles commandes automatiques qui réduiront le gaspillage d'énergie grâce à un fonctionnement mains libres plus sûr. Ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'installation d'environ 11 pour cent et ses émissions de gaz à effet de serre de 25,10 tonnes par an. Les améliorations apportées au Banff Centre for Arts and Creativity concerneront le Farrally Hall, le Vinci Hall, le Glyde Hall ainsi que la Walter Philips Gallery. Grâce à l'installation d'unités de ventilation supplémentaires et au remplacement d'équipements obsolètes, l'efficacité énergétique globale de ces installations sera améliorée.

Soutenir l'amélioration d'infrastructures locales liées au transport en commun et à la culture encourage le recours à des modes de transport et des styles de vie sains et durables et joue un rôle clé dans le développement de collectivités connectées, dynamiques et prospères.

Citations

« Banff est l'un des principaux carrefours de la très dynamique région de la vallée de la Bow et les investissements que nous réalisons dans ces projets locaux de transport en commun et d'amélioration de bâtiments communautaires permettront aux gens de se rendre plus facilement et plus rapidement là où ils le souhaitent et de disposer d'espaces publics plus écoénergétiques. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à cet investissement, nous serons en mesure d'ajouter une voie de transport en commun essentielle et une piste cyclable et piétonne dans notre collectivité, et de permettre à notre réseau de transport en commun de pointe de faciliter le déplacement plus rapide et plus efficace d'un plus grand nombre de personnes. Nous savons que le fait de disposer de services de transport en commun fiables et fréquents permet de retirer des véhicules privés de notre réseau routier limité, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de maintenir la qualité de notre air pur, tout en améliorant l'expérience globale des quatre millions de visiteurs qui se rendent à Banff chaque année, et des 9 000 résidents qui travaillent d'arrache-pied pour accueillir les Canadiens dans le tout premier parc national. Le soutien du gouvernement fédéral pour l'amélioration de l'efficacité énergétique d'installations clés renforce notre objectif d'être une collectivité modèle sur le plan environnemental et assure une pérennité financière pour nos espaces culturels essentiels. »

Corrie DiManno, mairesse de la Ville de Banff

« Roam Transit s'efforce continuellement de réduire les embouteillages et de contribuer à la réduction des émissions en offrant davantage d'options de transport en commun durable dans la vallée de la Bow. Le financement fourni grâce au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada et au Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural, complété par nos partenaires Canmore, Banff et le district d'amélioration 9, permet à Roam de continuer à aller de l'avant. Cette possibilité permettra aux résidents et aux visiteurs de se déplacer dans la vallée de la Bow sans utiliser de véhicule privé, et les encouragera à le faire. »

Dave Schebek, président du Conseil de la Bow Valley Regional Transit Services Commission (BVRTSC)

« Grâce à ce financement, nous serons en mesure d'apporter d'importantes améliorations à deux des bâtiments les plus historiques de notre campus - Farrally Hall et Vinci Hall - ainsi qu'au Glyde Hall qui abrite la Walter Philips Gallery. Les travaux permettront d'améliorer considérablement les conditions environnementales et la qualité de l'air dans ces trois bâtiments, et de mieux servir les artistes et les dirigeants qui viennent au Banff Centre for Arts and Creativity. »

Chris Lorway, président-directeur général du Banff Centre for Arts and Creativity

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 8 789 777 $ dans ces cinq projets dans le cadre de divers programmes, notamment le volet Infrastructures du transport en commun (VITC) et le volet Résilience à la COVID-19 (VRC) du programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR), ainsi que le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La contribution de la Ville de Banff s'élève à 4 932 765 $ et celle de la réserve environnementale de la Ville de Banff à 35 034 $.

(PIIC), le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR), ainsi que le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La contribution de la Ville de s'élève à 4 932 765 $ et celle de la réserve environnementale de la Ville de à 35 034 $. Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations d'évaluation environnementale.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Alors que le monde s'oriente vers une économie nette zéro, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures concrètes et s'emploient à tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants.

PrairiesCan a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Bâtir une économie verte dans les Prairies, c'est travailler ensemble à des intérêts communs, afin de rendre possible une économie durable et prospère à consommation nette zéro.

Infrastructure Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (VITC/ VRIC) :

Le volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) vise à soutenir la construction, l'élargissement et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

(PIIC) vise à soutenir la construction, l'élargissement et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux. Les investissements ciblant les transports en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, créent de nouveaux emplois dans le secteur de la fabrication et de la construction et réduisent la pollution tout en rendant la vie plus abordable.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 10 projets d'infrastructure ont été annoncés en Alberta dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totale de plus de 1,9 milliard de dollars et une contribution provinciale totale de près de 2 milliards de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totale de plus de 1,9 milliard de dollars et une contribution provinciale totale de près de 2 milliards de dollars. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 pour cent dans les provinces et de 100 pour cent dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 100 projets d'infrastructure ont été annoncés en Alberta dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, pour une contribution fédérale totale de plus de 206 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 10 millions de dollars.

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

Lancé en 2021, le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR) aide les Canadiens des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement dans leur collectivité, en soutenant la mise en place de solutions de transport en commun en milieu rural.

Les demandes sont actuellement acceptées dans le cadre des deux volets du FSTCMR : Le volet Projets d'immobilisations peut fournir jusqu'à 3 millions de dollars de financement pour des modes de transport traditionnels et jusqu'à 5 millions de dollars pour des véhicules à zéro émission. Remarque : La période de présentation des demandes pour le volet Projets d'immobilisations fermera le 28 février 2024, à 15 h HNE. Le volet Projets de planification et de conception fournit des subventions pouvant atteindre 50 000 $ pour soutenir le développement d'activités de planification comme des évaluations des circuits et des modes de transport, des études de faisabilité, des activités de mobilisation des partenaires et des enquêtes. Aucune date de fin des présentations de demande n'a encore été fixée concernant ce volet.

Un minimum de 10 pour cent du FSTCMR sera alloué à des projets qui bénéficient aux populations et aux collectivités autochtones.

Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs

Le programme BCVI fournit 1,5 milliard de dollars sur cinq and pour soutenir des projets de rénovation verte de bâtiments communautaires et de nouvelles constructions carboneutres dans des régions mal desservies. Le programme BCVI vise à permettre d'améliorer des endroits où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se rassemblent, en diminuant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois. le programme aide à faire en sorte que les installations communautaires soient écoénergétiques, inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, tout en contribuant à ce que le Canada à atteigne ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteigne ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones des centres urbains.

